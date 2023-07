Brandenburger Glückspilz knackt Lotto-Jackpot Mehr als drei Millionen Euro gehen nach Potsdam-Mittelmark

Als bundesweit einziger Lotto-Spieler hat ein Glückspilz aus Potsdam-Mittelmark am Samstag beim „6 aus 49“ den Jackpot geknackt. Der Brandenburger gewann dank der Glückszahlen 6-8-11-17-30-39 und der Superzahl 1 genau 3.193.011,90 Euro. Wie die Lotto-Gesellschaft des Landes mitteilte, handelte es sich bereits um den achten Lotto-Millionär aus der Mark in diesem Jahr und den insgesamt 125. siebenstelligen Gewinn in der Geschichte der Lotto-Gesellschaft.

Der Spielschein wurde am vergangenen Dienstag in einem Lotto-Shop abgegeben. Für eine Laufzeit von fünf Wochen mit beiden Zusatzlotterien investierte der Spieler 186,75 Euro. Weil er einen „6 aus 49“-Systemschein spielte, bei dem aufgrund mathematischer Kombinationen mehrere Systemreihen entstehen, gewann der Glückspilz laut der Lotto-Gesellschaft zusätzlich noch 107.094,90 Euro. Zudem tippte der anonyme Spieler im Spiel 77 eine richtige Endziffer. Der Gewinner hatte sich am Montagvormittag noch nicht gemeldet. Im Juni hatte eine Lotto-Spielerin aus dem Landkreis Oder-Spree sogar rund 6,6 Millionen Euro gewonnen.