Entscheidung im Sommer ICE-Instandhaltungswerk im brandenburgischen Stahnsdorf

Die Deutsche Bahn favorisiert für ihr geplantes ICE-Instandhaltungswerk im Großraum Berlin den Standort nahe der Gemeinde Stahnsdorf (Landkreis Potsdam-Mittelmark). Diesen und zwei weitere Orte, einen im Norden und einen dritten, der unbekannt blieb, will der Konzern nun näher prüfen. Im Sommer soll eine Entscheidung für einen Standort getroffen werden. Das geht aus einem Gesprächsvermerk der Bürgerinitiative Stahnsdorf mit Vertretern der Deutschen Bahn hervor, der den PNN vorliegt.

Die drei Standorte sind aus rund 50 zunächst ins Auge gefassten Plätzen hervorgegangen. Die Rieselfelder bei Großbeeren in Brandenburg nahe Berlin würden favorisiert, weil sie „betriebliche Vorteile“ hätten, heißt es in dem Vermerk. Auch könnten so lange Leerfahrten vermieden werden.

Daneben sei es günstig, dass die Bahn hier nur mit einem einzigen Grundstückseigentümer zu tun hätte, den Berliner Stadtgütern. Bei Störungen, die von dem Werk ausgingen, gäbe es nur wenige Betroffene. Das kritisiert die Initiative. Sie verweist darauf, dass der Stahnsdorfer Ortsteil Sputendorf nur 500 Meter entfernt liegt.

Mehr Züge machen Werk nötig

Die Bahn plant ein Werk „der betriebsnahen Instandhaltung“. Dort würden Arbeiten ausgeführt, die man nach einer Fahrt oder nach kürzeren Intervallen macht. Es sei ein „veritabler Industriebetrieb mit sehr geringen Emissionen und sehr geringen Störquellen für die Umgebung“.

Das Werk ist ein veritabler Industriebetrieb mit sehr geringen Emissionen und sehr geringen Störquellen für die Umgebung. Aussage von Vertretern der Deutschen Bahn AG laut Gesprächsvermerk der Bürgerinitiative Stahnsdorf

Doch auch das bezweifelt die Initiative. Bei den Wartungen, die auch nachts ausgeführt würden, gebe es Huptests, Quietschen in der Wendeschleife sowie mehr Lärm durch mehr Verkehr in der Straße zwischen Sputendorf und Neubeeren. Die Bahn wollte sich selbst nicht zu den neuen Details äußern.

Das neue Werk wird notwendig, da der Konzern mehr Züge aufgrund gestiegener Fahrgastzahlen einsetzen will. Diese müssen nach Angaben der Bahn gewartet, repariert und gereinigt werden. In Cottbus baut die Bahn bereits ein Ausbesserungswerk für ihre Züge.

Kein Platz in Berlin

Laut dem Vermerk der Initiative würde die Bahn am liebsten in Berlin bauen. Doch dafür gebe es keinen Platz. Daher habe man sich das Umland angesehen. Nach Angaben der Bürgerinitiative wisse man aus internen Quellen, dass es um eine Fläche von 160 Hektar, rund 4000 Meter lang und 400 Meter breit, gehen soll. Das gebe Platz genug für bis zu sechs Hallengleise und bis zu 20 Abstellgleise, für eine Radsatz-Drehbank, Waschanlagen, Diagnose-Stationen, mit einem 24/7-Betrieb.

Neben Berlin sind noch Standorte im Großraum Frankfurt am Main und in Nürnberg in Planung. Wie auch für Berlin solle die Entscheidung über Frankfurt im Sommer fallen. Über den Nürnberger Standort werde im Laufe des Jahres entschieden. Mit dem Werk im Großraum Berlin wolle die Bahn in der ersten Hälfte der 2030er Jahre ans Netz gehen.

Die Gemeinde Stahnsdorf ist über das Verhalten der Bahn irritiert. Wiederholt sei ein Besuch von Bahnvertreter:innen bei der Gemeindevertreterversammlung abgesagt worden. Um sicherzustellen, dass für ein solches Werk die beste Fläche gewählt werde, hat die Gemeinde ein Anwaltsbüro eingeschaltet. Berlin unterstützt das Vorhaben, in der Metropolregion ein Werk zu errichten.

