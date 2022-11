Erdwärme, Sonne, dicke Wände Diakonissenhaus Teltow spart Energie

In der Altenpflegeeinrichtung „Albert-Schweitzer-Haus“ in Teltow kommt die Wärme aus der Erde. Mit dieser sowie mit der Sonnenenergie wird auch das Wasser im Haus erwärmt. Die Einrichtung funktioniert damit komplett CO2-neutral, wie der Unternehmensverbund Evangelisches Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin mitteilte. Hohe Standards beim energetischen Bauen und der Gebäudesanierung, die detaillierte Erfassung von Verbrauchsdaten und mehr zeigen beachtliche Erfolge, so Lutz Ausserfeld, Kaufmännischer Vorstand des Diakonissenhauses.

Durch die Maßnahmen hätte der Verbund mit seinen rund 60 Einrichtungen in Berlin und Brandenburg seit der Einführung seines Energiemanagements 2015 innerhalb von fünf Jahren die CO2-Emissionen um mehr als 40 Prozent reduziert.

Lutz Ausserfeld, Lutz Ausserfeld, Kaufmännischer Vorstand des Diakonissenhauses, übergibt die Broschüre EnergiePLUS an Bundeskanzler Olaf Scholz © Evangelisches Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin

Am Freitag hatte der Verbund seine Broschüre, in der die Häuser und ihre Einsparmaßnahmen dargestellt werden, präsentiert. Bundeskanzler und direkt gewählter Bundestagsabgeordneter in der Region, Olaf Scholz (SPD), sagte beim Besuch des Mutterhauses in der Lichterfelder Allee: „Sie folgen unserer Idee, alle mitzunehmen und in der Umsetzung von Energiereduktionsmaßnahmen Vorreiter zu sein“.

Zur Startseite