Feste „Flair“, süße „Malling“ In Brandenburg hat die Erdbeer-Zeit begonnen

Eigentlich waren die Erdbeeren nur ein Lückenfüller-Geschäft. Matthias Jahnke, der mit seinem Bruder Marcel sowie Steffen und Holger Lehmann den Gartenbaubetrieb Weingut Patke im brandenburgischen Jacobsdorf betreibt, musste eine Einnahmequelle schaffen für die Zeit im Frühjahr und Sommer, wenn der Weinverkauf stagniert. „Da müsst ihr was tun“, habe seine Steuerberaterin ihm gesagt, erzählt Jahnke am Dienstag vor einem von zwei Erdbeer-Tunneln in seinem Betrieb. In Jacobsdorf hatte der Landesgartenbauverband die diesjährige Erdbeerernte eröffnet.

Verschiedene Erdbeersorten für längere Ernte

Jahnke sprach mit einem Freund, „der Erdbeeren macht“. Man schaffte zwei Zelte an. Um eine lange Erntezeit zu haben, pflanzt der Betrieb zeitversetzt drei verschiedene Erdbeersorten an. Nach „Flair“ kommt die „Malling Centenary“. Und dann die „Sonsation“. „Flair“ und „Malling“ sind schon reif. Die dickere „Flair“ ist fester, aber weniger süß als ihre kleinere Artgenossin „Malling“.

Erdbeer-Infos Preis: Das Kilo Erdbeeren kostet aktuell acht bis neun Euro. Für ein Schälchen (500 Gramm) sind drei bis vier Euro fällig. Später wird es günstiger. Zunächst gibt es Erdbeeren aus Tunneln. Freiland-Erdbeeren von den Feldern sollen ab dem 10. Juni reif sein. Brandenburg baut auf insgesamt rund 300 Hektar Erdbeeren an.

Auf 0,2 Hektar werden die Erdbeeren geerntet. Verkauft wird im eigenen Hofladen, am Frankfurter Spitzkrug Multi Center sowie der Baumschule Irrling aus Frankfurt (Oder). Vergrößern will Jahnke die Fläche nicht. Mit dem Wein ist der Betrieb nach eigenen Angaben recht erfolgreich.

Auf Erdbeeren setzen – fragt man Bauern in Brandenburg, würden wahrscheinlich aktuell nur wenige dazu raten. Die Produktionskosten haben sich stetig erhöht. Den größten Posten macht der Lohn für die Erntehelferinnen und Erntehelfer aus, laut Gartenbauverband sind das rund 60 Prozent. Der Mindestlohn ist gestiegen und liegt seit Oktober bei 12 Euro.

Druck durch günstige Import-Erdbeeren

Hinzu kommen gestiegene Produktionskosten durch den Ukraine-Krieg und die Inflation. Thomas Bröcker, Vorsitzender der Fachgruppe Obstbau beim Gartenbauverband, sagt, der strenge Pflanzenschutz in Deutschland und die große Konkurrenz durch importierte Ware machten den Anbauern zu schaffen. „Polen liegt direkt nebenan. Die haben gute Erdbeeren, aber zahlen niedrigere Löhne“, sagt der Obstbauer. Das setze die Landwirte in Brandenburg unter Druck. Er gibt mit Blick auf den Pflanzenschutz zu bedenken: „Polnische Erdbeeren haben auch polnischen Standard.“

Bröcker beklagt, dass es in der EU keinen einheitlichen Pflanzenschutz gibt. In Brandenburg versuchten die Bauern darauf zu achten, zumindest in den Tunneln überwiegend mit Nützlingen anstelle von chemischen Pflanzenschutzmitteln zu arbeiten. Beim Weingut Patke setzen sie auf Schlupfwespen gegen Blattläuse und Raubmilben gegen die Spinnmilbe Rote Spinne. Hummeln bestäuben die Pflänzchen. Der Einsatz von Nützlingen hat im Freilandbereich seine Grenzen, wie das in Baruth in Brandenburg ansässige Unternehmen Katz Biotech sagt. Katz versorgt Betriebe in ganz Deutschland sowie im Ausland mit Nützlingen.

Laut Gartenbauverband hat sich die Anbaufläche im Freiland gegenüber dem Vorjahr um rund 40 Prozent verkleinert. Grund sei vor allem, dass die heimischen Bauern nicht mehr mit den Preisen von Konkurrenz-Erdbeeren aus dem Ausland mithalten können.

Karls Erdbeeren von der Ostsee

Selbst der in Berlin und Brandenburg wohl bekannteste Erdbeer-Anbieter, Karls Erdbeerhof, hat seine Anbauflächen sukzessive verkleinert. Auf 284 Hektar baut der Betrieb aktuell in Rostock Erdbeeren an, rund 50 Hektar davon sind im Tunnel. Binnen zwei Jahren habe der Betrieb etwas mehr als 20 Prozent Fläche abgebaut, sagt Inhaber Robert Dahl. Der Grund: Weil die Preise in den Supermärkten so niedrig, die Kosten für die Ernte aber gestiegen sind, vermarktet Karls Erdbeerhof nur noch direkt: Allein in Berlin und Brandenburg gibt es rund 200 Erdbeer-Häuschen.

Der Betrieb erntet bereits seit 15 Tagen die Beeren im Tunnel, so Dahl. An der Ostsee sei das Wetter dankbarer. „Die Nächte sind nicht so kalt. Und es wird nicht so heiß“, sagt der 52-Jährige. Da sind die dortigen Bauern gegenüber jenen in Brandenburg klar im Vorteil.