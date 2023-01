Feuer-Drama in Kloster Lehnin Mann und Hund sterben bei Wohnwagen-Brand in Brandenburg

Bei einem Wohnwagen-Brand in der Gemeinde Kloster Lehnin ist am späten Dienstagnachmittag ein Mann ums Leben gekommen. Auch ein Hund starb in den Flammen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ist die Identität des Mannes noch unklar.

Den Angaben zufolge war der Wohnwagen im Lehniner Wiesenweg gegen 17 Uhr in Brand geraten. Nachdem die Feuerwehr den Wagen gelöscht hatte, wurden im Inneren die Leiche des Mannes und das verstorbene Tier entdeckt.

Der Brandort wurde abgesperrt. Zuvor hatte die Polizei erste Spuren gesichert. Am Mittwoch wollen Brandursachenermittler den Ort des Geschehens noch einmal kriminalistisch untersuchen, um die Ursache für das Feuer zu ermitteln. Auch die genaue Stelle, an der der Brand ausbrach, wollen die Einsatzkräfte ausfindig machen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zur Startseite