Höhere Preise für Haveltherme Werderaner und Auswärtige bezahlen mehr fürs Baden

Künftig wird es in der Haveltherme für Badegäste teurer. Die Stadtverordneten haben am Dienstagabend in der Versammlung in Werder (Havel) der Preiserhöhung wochentags für das Sport- und Familienbad zugestimmt. Der Beschluss sieht vor, dass sich die Preise für Werderaner:innen und Gästekarteninhaber:innen für das Bad unter der Woche teils mehr als verdoppeln. Es soll auch eine Anhebung der Preise für auswärtige Besucher:innen geben. Wie hoch diese ist, blieb am Dienstagabend noch offen. Offen blieb auch, ab wann die neuen Preise gelten sollen.

In Zukunft soll für das Thermenbad wie berichtet ein Einheimischenmodell gelten. Werderaner:innen sollen einen sogenannten „Werder Bäder Pass“ erhalten. Nach Angaben der Stadt soll das Baden für sie sowie für Inhaber:innen von Gästekarten günstiger bleiben, als für Gäste von auswärts - beispielsweise aus Berlin und Potsdam. Dennoch wird es auch für Einheimische nun deutlich teurer, wie die PNN erfuhren. Eine Tageskarte für Erwachsene soll demnach künftig 9,50 Euro kosten, jetzt sind es 5 Euro.

Für Kinder soll der Preis für das Tagesticket von 3 Euro auf 7,50 Euro steigen. Die Drei-Stunden-Karte für das Sport- und Familienbad soll statt derzeit 2,70 Euro dann 5,50 Euro kosten, Kinder sollen 3,50 Euro zahlen.

Für Preiserhöhungen wochentags für das Sport- und Familienbad muss die Stadt zustimmen. Das hat sie nun getan. Für Nicht-Einheimische - zum Beispiel Badegäste gilt die „freie Preisgestaltung“. Der Betreiber der Therme, Andreas Schauer, kann damit ohne Votum der Stadtverordneten festlegen, wie viel die Tickets kosten. Schauer kündigte an, die Preise anzuziehen, sobald die Stadtverordneten über diese entschieden haben. Es dürfte also noch einmal deutlich teurer werden.

Die Stadt begründet die Anhebung vor allem mit den deutlich gestiegenen Energiekosten.

