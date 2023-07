Polizisten sahen das Tier auch selbst Die wichtigsten Informationen aus der Pressekonferenz zur Löwinnen-Suche

Seit der Nacht wird im Bereich Kleinmachnow südlich von Berlin nach einem frei laufenden Wildtier gesucht. Zeugen hatten von dem Tier Videos aufgenommen. Wie die Polizei nach Prüfung des Materials mitteilte, handelt es sich nach einer ersten Einschätzung um eine Löwin. Die Gemeinde Kleinmachnow und die Polizei informierten am Donnerstagmittag auf einer Pressekonferenz über die Lage.

Auch eine Streifenwagenbesatzung habe das Tier in der Nacht gesehen – zweimal. Das sagte Polizeisprecherin Kerstin Schröder. Sie sprach von einer „gesicherten Wahrnehmung von Kollegen.“ Wie Bürgermeister Michael Grubert (SPD) berichtete, wurde das Tier bis 13 Uhr noch nicht wieder gesichtet. „Es wird gemeinsam gesucht.“ Auch Pfotenspuren seien noch nicht entdeckt worden, so Jagdpächter Peter Hemmerden.

Nach Angaben von Polizeisprecherin Schröder sind 30 Funkstreifenwagen der Brandenburger Polizei im Bereich Teltow, Stahnsdorf, Kleinmachnow unterwegs, zudem ein Polizeihubschrauber. Auch eine Einsatzhundertschaft und Mitarbeitenden des Ordnungsamtes sind im Einsatz.

Keine Blutspuren entdeckt

„Im Moment wird mit Drohnen und Wärmebildkameras östlich von Kleinmachnow gesucht“, sagte Grubert. Falls das Tier bis morgen noch nicht gefunden ist, sollen die Kitas der Gemeinde die Kinder laut des Bürgermeisters auch am Freitag nicht nach draußen lassen. Gerüchten zufolge hat das gesuchte Wildtier ein Wildschwein gerissen. Die Polizei kann das nicht bestätigen. Dafür gebe es keine Hinweise, so Schröder. Die Amtsärztin habe die Stelle, an der das Video aufgenommen wurde, untersucht und keine Blutspuren gefunden. Wurde das Tier vielleicht privat gehalten? Dafür gebe es keine Hinweise, so Schröder.

Falls das Wildtier gefunden wird, soll es laut Grubert betäubt und eingefangen werden. Erschossen solle das Tier nur werden, wenn die Sicherheit der Beamten gefährdet sei. Die Gemeinde geht davon aus, dass das Tier den Bereich Kleinmachnow, Teltow, Stahnsdorf nicht verlassen habe, sagte Einsatzleiter Alexander Scholz. Sichtungen in Zehlendorf hätten sich nicht bestätigt. Die Einsatzkräfte kündigten an, die Suche auch in der Nacht fortzusetzen, falls das Tier nicht gefunden wird.