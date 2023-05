Staatsanwaltschaft ermittelt Verdacht eines Tötungsdelikts auf Brandenburger Autobahn

Nach einem Vorfall auf der Autobahn 9 bei Brück in Brandenburg wird wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts ermittelt. Das teilte die Behörde auf PNN-Nachfrage mit. Zunächst hatte die „Märkische Allgemeine“ berichtet. Dem Bericht zufolge wurde zwischen Beelitz und Brück in einem Auto eine tote Frau gefunden. Der Wagen stand demnach auf dem Seitenstreifen. Der Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft war in der Nacht zum Donnerstag vor Ort.

Nach Angaben der Zeitung sollen Schusswunden festgestellt worden sein. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft nicht. Sie machte auch keine näheren Angaben zu dem Vorfall. Die Behörde schließt aber nicht aus, dass es sich um einen Selbstmord handeln könnte. „Das ist Gegenstand der Ermittlungen“, sagte eine Sprecherin.

Auf Fotos aus der Nacht waren zahlreiche Einsatzfahrzeuge auf der A9 nahe Brück (Landkreis Potsdam-Mittelmark) und Arbeiten von Ermittlern in einem abgesicherten Bereich zu sehen. Unter anderem auch Hunde und ein Hubschrauber waren im Einsatz. (mit dpa)