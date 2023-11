Potsdam-West Jugendliche mit Softairwaffe bedroht

Zwei Jugendliche haben am frühen Mittwochnachmittag andere Jugendliche in Potsdam-West mit einer Softairwaffe bedroht. Das bestätigte Polizeisprecher Daniel Keip auf Anfrage. Demnach seien die beiden 14- und 16-Jährigen an der Kaufland-Filiale in der Zeppelinstraße unterwegs gewesen, als einer von ihnen seinen Pullover hochgezogen und die darunter versteckte Softairwaffe gezeigt habe. Die bedrohten Jugendlichen hätten daraufhin gegen 14 Uhr die Polizei alarmiert. Eine Softairwaffe ist eine spezielle Druckluftwaffe.

Die Beamten dokumentierten den Vorgang, stellten die Waffe sicher und übergaben die beiden ihren Eltern. Die Polizisten nahmen eine Anzeige auf. Über deren genauen Inhalt konnte Sprecher Daniel Keip am Mittwochnachmittag zunächst noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen dauerten an.