Potsdams Staustellen der Woche Staugefahr in der Breiten Straße

Es ist Sommerbaustellen-Zeit auf Potsdams Straßen. Neben den neuen Staustellen bleiben aber auch altbekannte Verkehrseinschränkungen. Eine Übersicht:

Die Fahrbahn der Breiten Straße zwischen Wall am Kiez und Dortustraße in Richtung Hauptbahnhof wird im Bereich Schopenhauerstraße und Wall am Kiez erneuert. Die Straße Wall am Kiez wird ab der Zufahrt zur Seerose Richtung Breite Straße voll gesperrt. Es steht für jede Verkehrsrichtung nur eine Fahrspur zur Verfügung. Staugefahr besteht in alle Richtungen. Der öffentliche Nahverkehr wird über den Platz der Einheit umgeleitet.

In der Potsdamer Straße, zwischen Kirschallee und Schulplatz, wird eine Gasleitung erneuert. Die stadtauswärtige Richtung muss dafür gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über Kirschallee und Schulplatz. Staus sind stadtauswärts zu erwarten.

In der Zeppelinstraße, Höhe Auf dem Kiewitt, werden Schadstellen im Gleisbereich beseitigt. Der Verkehr wird in diesem Bereich in beide Richtungen auf jeweils einer Spur geführt. Es besteht Staugefahr in beide Richtungen.

Wegen Arbeiten am Zufahrtsbereich zum Gelände Krampnitz kommt es auf der B 2 / Potsdamer Straße zu Beeinträchtigungen der Fahrbahn und halbseitiger Sperrung. Der Verkehr wird von 9 bis 15 Uhr durch eine mobile Ampel geregelt. Staugefahr in beiden Richtungen.

Und noch einmal B2: Zum Truppenübungsplatz der Bundeswehr soll eine Linksabbiegerspur entstehen. Hierfür wird die B2 halbseitig in Höhe Hitzeberg gesperrt. Der Verkehr wird mit einer mobilen Ampel geregelt. Der Rad- und Fußweg wird sicher getrennt neben der Fahrbahn geführt. In beide Richtungen ist mit erheblichem Rückstau zu rechnen.

Am Kreisverkehr Lutherplatz wird ein Blindenleitsystem an den Fußgängerquerungen und an den umliegenden Fußwegführungen eingebaut. In der ersten Bauphase wird die Ein- und Ausfahrt zur Großbeerenstraße für eine Woche gesperrt. Die Umleitung erfolgt über den Horstweg und die Nutheschnellstraße.

Wegen Leitungsarbeiten ist die Potsdamer Straße zwischen Blumenstraße und Schulplatz halbseitig gesperrt. Es steht für jede Richtung ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Die Busfahrgassen an den Bussteigen 3 bis 5 am Hauptbahnhof werden erneuert, daher müssen diese gesperrt werden. Ersatzhaltestellen stehen in der Friedrich-Engels-Straße zur Verfügung.

Ebenfalls wegen Leitungsarbeiten ist der Horstweg zwischen An der Alten Zauche und Heinrich-Mann-Allee halbseitig gesperrt. Für jede Fahrtrichtung steht eine Fahrspur zur Verfügung.

Die Zeppelinstraße wird zwischen Stormstraße und der Straße Im Bogen in stadtauswärtige Richtung auf eine Fahrspur eingeschränkt. Grund sind auch hier Leitungsarbeiten. Wegen einer Havarie ist die Zeppelinstraße zudem in Höhe Schafgraben in stadtauswärtige Richtung auf eine Fahrspur eingeschränkt.