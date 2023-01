Proteste am Freitag Klima-Aktivisten planen Aktion in Potsdam

Mit einer sogenannten Swarming-Aktion will die Gruppe Extinction Rebellion Potsdam am Freitag gegen den Kohleabbau in Lützerath demonstrieren. Nach Angaben der Aktivisten ist geplant, ab 15 Uhr jeweils in der Grünphase der Fußgängerampel am Brandenburger Tor mit Transparenten auf die Straße zu gehen. Dort wollen die Teilnehmer:innen fünf bis zehn Minuten stehen bleiben, Flyer und Kekse verteilen und mit den Autofahrer:innen ins Gespräch kommen. Dann räumen sie die Straße wieder. Die Aktion soll etwa eine Stunde lang mehrfach wiederholt werden.

Zwar sei das Dorf in Nordrhein-Westfalen geräumt worden, doch es sei wichtig, dass die Kohle im Boden bleibe. „Wir rufen alle Menschen, die auch in der Hauptstadt des Braunkohlelandes Brandenburg einen Kohlestopp einfordern auf, sich an unserer Solidaritäts-Aktion zu beteiligen“, heißt es in einer Mitteilung von Donnerstag. Klimaaktivisten hatten in den vergangenen Wochen schon mehrere Kundgebungen in Potsdam organisiert, um ihre Unterstützung für Lützerath zu signalisieren.

Zur Startseite