Queer in der DDR Zwischen Identitätssuche und Überwachung

Nur wenig ist über den Alltag queerer Menschen in der DDR bekannt. Einige von ihnen haben nun am Freitag unter dem Thema „Queer im Osten – zwischen Verstecken und Aktivismus“ in der Veranstaltungsreihe „Museumsfenster“ im Potsdam Museum von ihren Erfahrungen berichtet. Dabei wurde klar: Grundsätzlich waren Queere im Osten von den gleichen Identitäts- und Akzeptanzproblemen wie im Westen betroffen. Doch auch wenn Homosexualität unter Erwachsenen in der DDR schon ab 1968 nicht mehr unter Strafe stand - in der BRD fiel der „Schwulenparagraf“ erst 1994 -, so wurde sie dennoch als Druckmittel genutzt. Queere Menschen wurden dauerüberwacht, durften nicht studieren oder mussten ins Gefängnis. Erst Ende der 1980er-Jahre gingen sie in die Öffentlichkeit - mithilfe der evangelischen Kirche.