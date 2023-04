Raub in der Tram Jugendgruppe überfallen

In der Tramlinie 96 sind am Freitagabend Jugendliche an der Endhaltestelle Campus Jungfernsee am Konrad-Zuse-Ring beraubt worden. Wie die Potsdamer Polizei am Montag mitteilte, sei die Gruppe aus 14- bis 16-Jährigen um 19.25 Uhr von einer zahlenmäßig überlegenen Gruppe anderer Jugendlicher bedroht worden.

Diese hätten unter Androhung von Gewalt die Herausgabe von Wertgegenständen gefordert. Nachdem sie einige Gegenstände bekommen hätten, hätten sie die Straßenbahn verlassen und seien sie in unbekannte Richtung entkommen. Personen sind nach Polizeiangaben nicht zu Schaden gekommen.

.

