RAW-Gelände in Potsdam Reste von frühneuzeitlichen Mühlen- und Gewerbebauten gefunden

Auf dem Gelände des ehemaligen Reichsbahnausbesserungswerks (RAW) in der Nähe des Potsdamer Hauptbahnhofes sind bei archäologischen Untersuchungen Reste von frühneuzeitlichen Mühlen- und Gewerbebauten entdeckt worden. Die großflächigen Ausgrabungen hätten umfangreiche Befunde zu wasserbaulichen Anlagen und zum Mühlenwesen erbracht, teilte das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege am Donnerstag in Zossen mit.

Die für die Mühle angelegte Staustufe und die über Jahrhunderte feuchten Bodenverhältnisse hätten sehr gute Erhaltungsbedingungen für organische Materialien geschaffen, hieß es. So seien unter anderem die Hölzer von Gebäuden aus der frühen Neuzeit zwischen dem Spätmittelalter und dem Ende des 19. Jahrhunderts erhalten geblieben. Dabei seien auch Reste der aus Plänen bekannten königlichen Wassermühlen zutage getreten.

Auf dem Gelände wird derzeit die Baustelle des geplanten RAW Potsdam Zukunfts- und Innovationszentrums vorbereitet. Im Juli war für das Projekt an der Friedrich-Engels-Straße die Baugenehmigung erteilt worden. Die denkmalgeschützte Halle soll durch zwei Neubauten ergänzt werden, in denen Büros, Gastronomie und Veranstaltungsräume unterkommen sollen.

(epd mit sca)