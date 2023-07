Schulplatz-Not in Potsdam Müssen Mittelmärker bald draußen bleiben?

Potsdams Rathauschef Mike Schubert (SPD) sucht Lösungen für die Schulplatz-Not in der Landeshauptstadt. Vor allem an den weiterführenden Schulen fehlen Plätze. Für das neue Schuljahr waren rund 90 Kinder abgelehnt worden, die im Erst- und Zweitwunsch eine Gesamtschule, ein Gymnasium oder eine Oberschule in Potsdam gewählt hatten. Sie bekamen dann von der Verwaltung Plätze an wenig nachgefragten Schulen angeboten - oft mit weiten Wegen durch die Stadt.