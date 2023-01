Schulwechsel zur 7. Klasse in Potsdam Der Weg zur Wunschschule

Hunderte Sechstklässler in Potsdam müssen bis Anfang Februar zusammen mit ihren Eltern entscheiden, an welcher Schule sie ab der 7. Klasse lernen wollen - und welche Schulform es sein soll: Gymnasium, Gesamtschule, Oberschule? Ein Problem ist dabei in Potsdam seit Jahren: Weil die rot-grün-rote Rathauskooperation nicht genügend Plätze an Gymnasien schafft, können viele Kinder nicht ihre Wunschschule besuchen. Sehr stark nachgefragte Gymnasien können sich zudem ihre künftigen Schülerinnen und Schüler per Auswahlverfahren aussuchen.

