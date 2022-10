Sie gilt als noch ansteckender Neue Omikron-Variante in Potsdam entdeckt

Die neue und als noch ansteckender geltende Omikron-Variante BQ.1.1 ist in Potsdam angekommen. Eine Sprecherin des Bergmann-Klinikums bestätigte den PNN auf Nachfrage, in der vergangenen Woche habe man bei Sequenzierungen von positiven Corona-Proben die neue Variante in zehn Fällen entdeckt.

Insgesamt habe man 380 Sequenzierungen durchgeführt. Es dominiere noch die bisher in Deutschland vorherrschende Variante BA.5 mit 357 Nachweisen. BQ.1.1 gilt allerdings als möglicher Nachfolger, weil sie wegen bestimmter Mutationen dem Immunsystem möglicherweise noch besser entkommen kann. Das bedeutet aber nicht, dass zwangsläufig auch die Krankheitsverläufe wieder schwerer werden.

In den vergangenen Tagen waren die Inzidenzen in Potsdam und auch ganz Brandenburg stark gestiegen, ebenso die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern. Allerdings werden dort wie berichtet weniger schwere Fälle beobachtet, wie das noch bei vergangenen Herbstwellen der Fall war.

