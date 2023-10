Tagesspiegel Plus „Sie haben versucht, mich zum Verstummen zu bringen“ : Was eine jüdische Aktivistin seit dem Terrorangriff der Hamas in Brandenburg erlebt

In Brandenburg besteht laut Polizei eine abstrakte Gefahr für Jüdinnen und Juden. Wie akut sich diese Gefahr anfühlen kann, spürt die Aktivistin Tanya R. nach einer Solidaritätsbekundung.