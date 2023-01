St. Peter und Paul Kondolenzbuch für Benedikt XVI.

Ein wanderndes Kondolenzbuch für den emeritierten Papst Benedikt XVI liegt am Freitag in der Kirche St. Peter und Paul in Potsdam aus. Das bestätigte die katholische Kirchgemeinde auf Anfrage. Durch ihre Einträge können Potsdamer:innen ihre Trauer bekunden. Das Buch des Erzbistums Berlin, das auch in verschiedenen Kirchen der Bundeshauptstadt Station macht, wird ab 16 Uhr in Potsdam ausgelegt. Um 18 Uhr ist in St. Peter und Paul eine Messe geplant. Im Anschluss wird die Kirche am Bassinplatz geschlossen. Benedikt XVI. war am Samstag im Alter von 95 Jahren im Vatikan gestorben. Der deutsche Theologe war von 2005 bis zu seinem Rücktritt 2013 Oberhaupt der katholischen Kirche. Sein Begräbnis findet in Rom statt. (sca/epd)

