Stadt legt Ranking vor Das sind die beliebtesten Vornamen für Mädchen und Jungen in Potsdam

Die beliebtesten Vornamen für Neugeborene in Potsdam waren 2023 Mila und Karl. Das geht aus dem Geburtenregister des Standesamtes hervor, wie die Potsdamer Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte. „Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 2238 Babys in Potsdam geboren und damit etwa zehn Prozent weniger als im Jahr 2022“, sagte die zuständige Beigeordnete Brigitte Meier. Demnach seien 2022 in Potsdam 2492 Geburten durch das Standesamt beurkundet worden.

Im Jahr 2021 gab es mit 2703 Geburten noch deutlich mehr Babys als in den beiden vergangenen Jahren. Die Zahlen beinhalten alle in Potsdam geborenen Kinder, also nicht nur die, die auch in Potsdam leben.

Auch außergewöhnliche Namen für den Nachwuchs

Als Vorname für Mädchen war Mila im vergangenen Jahr der Favorit. Darauf folgten auf den Plätzen zwei bis fünf die Namen Charlotte, Emilia, Mathilda und Lea. Ein Jahr zuvor lag der Name Charlotte noch auf Platz eins.

Bei den Jungen lag 2023 Karl auf Platz eins der beliebtesten Vornamen und verdrängte damit Oskar von seinem Spitzenplatz auf Rang vier. Auf den Plätzen zwei bis fünf folgen Emil, Noah, Oskar und Theo.

„Auch im vergangenen Jahr sind seitens des Standesamtes alle von den Eltern gewählten Namen anerkannt worden, obwohl es auch wieder sehr außergewöhnliche Namenswünsche gab“, sagte Brigitte Meier.

Seltene Namen bei Mädchen waren 2023 laut Standesamt beispielsweise Akaia, Charly, Ebba, Feride, Hinata, Jonna, Lya, Nika, Rivka, Sola und Trud. Bei den Jungen waren es unter anderem Akoni, Cian, Elenio, Fjor, Hercules, Imo, Josse, Milam, Nuka, Remi, Satrick und Thorin.