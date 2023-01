Staustellen in Potsdam Neue Radwegführung am Brauhausberg

Auch in dieser Woche gibt es zahlreiche Beeinträchtigungen auf Potsdams Straßen. Seit dem 19. Januar ist eine Veränderung im Knotenpunkt Heinrich-Mann-Allee und Brauhausberg zu beachten: Es gibt eine neue Fuß- und Radwegführung. Stadteinwärts können Radfahrer:innen ab Finkenweg nicht mehr über die Straße Brauhausberg fahren und werden umgeleitet. Stadtauswärts ist in der Heinrich-Mann-Allee vor der Leipziger Straße zudem die rechte Fahrspur gesperrt. Es steht jeweils nur eine Spur in Richtung Rehbrücke und Brauhausberg zur Verfügung. Es besteht Staugefahr in allen Richtungen.

Die Zeppelinstraße bleibt aufgrund von Leitungsarbeiten zwischen Am Luftschiffhafen und Olympischer Weg stadteinwärts auf eine Fahrspur eingeschränkt. Leitungs- und Straßenbauarbeiten sind auch in der Grund für die Verkehrssperrung in der Straße Im Bogen zwischen Bahnbrücke und Zeppelinstraße. Im Kreuzungsbereich Zeppelinstraße/Im Bogen ist zudem der Verkehr in stadtauswärtige Richtung auf eine Fahrspur eingeschränkt. Die Friedrich-Engels-Straße ist im Bereich der Hochstraßenbrücke L40 halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird durch eine mobile Lichtsignalanlage geregelt. Der Werdersche Damm zwischen Wasserwerk Wildpark und Kuhfortdamm voll gesperrt. Eine Umleitung ist über Kuhfortdamm, die Kaiser-Friedrich-Straße und Straße Am Neuen Palais ausgeschildert.

Aufgrund von Arbeiten an der Betongleitwand im Bereich der Überfahrt A115/L40 der Anschlussstelle Babelsberg ist die Nuthestraße auf eine Fahrspur eingeschränkt, zudem sind nur noch 30km/h erlaubt.



Für Leitungs- und Straßenbau ist bleibt die Behlertstraße zwischen Berliner Straße und Kurfürstenstraße für den Verkehr gesperrt. Der Kfz- und Radverkehr werden umgeleitet.



Die Instandsetzung der Brandenburger Straße erfolgt weiter zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Jägerstraße. Die fußläufige Erreichbarkeit der Einzelhandelsgeschäfte wird über die gesamte Bauzeit gewährleistet.

In Babelsberg kommt es wegen Tiefbauarbeiten in der Karl-Liebknecht-Straße zwischen Rudolf-Breitscheid-Straße und Karl-Liebknecht-Stadion zu Einschränkungen im Parkplatz- und Gehwegbereich. Die Haltestelle Rathaus Babelsberg in Richtung Griebnitzsee kann nicht bedient werden.

Die Straße Am Buchhorst wird vor dem Kreuzungsbereich zur Drewitzer Straße in mehreren Bauphasen gesperrt werden. Die Haltestelle in diesem Bereich wurde verlegt. Zwischen Handelshof und An der Brauerei muss die Straße halbseitig gesperrt werden. Es gibt eine mobile Lichtsignalanlage.

