Tag der Architektur Es blüht das ganze Jahr rund ums Landhaus Gugenheim

Es ist ein Garten der Kontraste: Eine große Rasenfläche dominiert mittig, doch seitlich und am Haus blüht und wächst es, was das Zeug hält. Wer einmal angefangen hat, näher hinzusehen, kann gar nicht mehr aufhören, die vielen Details im Villengarten des Landhauses Gugenheim am Babelsberger Johann-Strauß-Platz 11 zu entdecken. An allen Ecken blüht es in lila, weiß, rosa, gelb, rot und anderen Farben, die Bienen haben vor allem auf der Insektenwiese ihre Freude und Obstbäume wie auch der kleine Küchengarten machen auch kulinarische Versprechungen.

Die Villa und ihr Garten waren Anfang der 1920er-Jahre im Auftrag des jüdischen Seidenfabrikanten Fritz Gugenheim nach Plänen des Architekten Hermann Muthesius erbaut worden. Dieser hatte in England Landhäuser studiert und diese als Vorbild genommen. Das zeige sich etwa daran, dass das Haus ebenerdig angelegt sei und man von überall den Blick in den Garten habe, so Landschaftsarchitekt Marko Höhn, der die Bauherren seit 2021 durch die Neugestaltung der Grünanlagen begleitete. Fertiggestellt wurde er 2023, nun wird er am Tag der Architektur am Sonntag erstmals der Öffentlichkeit zugängig gemacht. Das Haus selbst wurde bereits 2008 saniert.

Villengarten Landhaus Gugenheim in Potsdam-Babelsberg, Landschaftsarchitekt Marko Höhn hat die Gestaltung begleitet © Konstanze Kobel-Höller

Bei der Gartenanlage handle es sich um einen Reformgarten, so Höhn. Während man davor Gärten nur angesehen habe, wurden bei dieser Art Funktionsräume geschaffen, etwa ein Rosengarten, ein Obstgarten, ein Küchengarten mit Obst und Kräutern. Ganz entspricht das Ergebnis allerdings nicht dem Original von Muthesius, schon allein, weil keine genauen Pläne vorhanden waren und weil sich das Grundstück in der Zwischenzeit verkleinert hat. Das Schwimmbecken oder der Pferdestall waren auf heutigen Nachbargrundstücken und sind schon lange verschwunden, Wege mussten anders geführt werden, ein Stellplatz wurde angelegt.

Tag der Architektur in Potsdam Neben dem Villengarten des Landhauses Gugenheim gibt es am Sonntag noch drei weitere Angebote in Potsdam zum Tag der Architektur: Umbau und Sanierung der historischen Sporthalle in der Kurfürstenstraße 49, Treffpunkt jeweils um 11, 13 und 15 Uhr vor Ort Die Schaustelle ProtoPotsdam als Experimentalarchitektur, Treffpunkt 15 und 16 Uhr Dortustraße, Ecke Spornstraße, dazu gibt es eine Filvorführung in Dauerschleife. Das Wohnhaus Forstallee 15 mit Führungen um 13, 15 und 17 Uhr.

Auch die Stadtgestaltung hatte Einfluss. So etwa sollen in Potsdam Vorgärten einsichtig sein, weshalb nicht zwei Reihen Bäume und Sträucher am neu errichteten Zaun gepflanzt wurden, sondern – für wenigstens etwas Privatsphäre – nur locker Felsenbirnen und Heckenelemente wie die Rotbuche oder die Parrotie, der Eisenholzbaum. Erstere geben im Herbst Früchte, die ähnlich Heidelbeeren schmecken, letztere bunte, gelb-orange-magentafarbene Blätter. Die Auflage der Stadt kommt übrigens auch Architektur-Fans und Touristen zugute, die gelegentlich mit Bussen zu der Villa kommen. So können sie einen Blick auf das Haus werfen, auf dessen Terrasse Erich Kästner unter dem Pseudonym Berthold Bürger das Drehbuch für den Film „Münchhausen“ schrieb.

Igel mit Babys und indische Maulbeerbäume

Der Obstgarten an der linken Seite wurde durch eine insektenfreundliche Blühwiese ergänzt. Hier lebt auch eine Igelfamilie mit vier Babys, erzählt die Bauherrin, die ihren Namen nicht veröffentlichen möchte. Ende August wird gemäht, derzeit blühen etwa Margeriten, Schafgarbe oder Wilde Möhre, aber auch Bergminze, Färber-Mädchenauge oder Bartnelke. Zwischen den teilweise recht hohen Stauden verschwinden die Apfelbäume fast, ein Feigenbaum und zwei Maulbeerbäum sind auszumachen. Letztere sind Ableger von Bäumen, die für die Zucht von Seidenraupen aus Indien importiert worden waren.

Links die insektenfreundliche Blumenwiese, rechts der zentrale Rasen des Villengartens. © Konstanze Kobel-Höller

Ganz allgemein herrschen romantische Farbtöne vor, sagt Marko Höhn. Violette, weiße und rosa Hortensien begleiten den Weg hinter dem Haus und finden sich auch neben der mit Muschelkalk-Platten belegten Terrasse auf der Vorderseite, die von roten Rosen eingerahmt ist. Auf der rechten Seite des Grundstücks wurde ein Rosengarten angelegt, ergänzt von Stauden und Gräsern. „Eine moderne Interpretation“, nennt es Höhn. Dahinter blühen im Winter gelb-orange die Zaubernüsse, Hamamelis, denn das Motto der Anlage ist, ganz nach dem bekannten Potsdamer Gartengestalter Karl Foerster: „Es wird durchgeblüht.“

Im hinteren Bereich ist es schattig. Mit wenig direkter Sonne kommen die mit Holzlatten unterteilten Beete vor der Küche aus, in denen Kräuter, Beeren, Salat und Gurke von Walderbeeren eingerahmt wachsen. Rund 150 Jahre alte Eichen stehen neben große Pappeln und unter einer kleinen Birkengruppe lädt eine Sitzbank zum Entspannen und Genießen des Gartens ein.

Info: Führungen durch den Villengarten Landhaus Gugenheim am Johann-Strauß-Platz 11 gibt es anlässlich des Tages der Architektur am Sonntag jeweils um 13, 15 und 17 Uhr.