Unter freiem Himmel Das sind Potsdams Sommerfestivals 2024

Musik, Film, Literatur – von Ende Mai bis Anfang September gibt es in Potsdam jede Menge Möglichkeiten, Kultur und Party im Freien zu genießen. Hier eine Auswahl, damit niemandem langweilig wird.

Green Visions Potsdam

18 nationale und internationale Filme zum Themenkomplex Umwelt und Klima stehen auf dem Programm des ersten Green Vision Filmfestivals für nachhaltiges Leben im Filmmuseum vom 30. Mai bis 2. Juni. Die Vorführungen, die Original mit deutschen Untertiteln gezeigt werden, werden von Experten begleitet, die mit dem Publikum ins Gespräch gehen. Auch prominente Gäste wie Frank Schätzing, Hannes Jaenicke und Pheline Roggan sind angekündigt. Vor dem Filmmuseum gibt es einen Markt mit regionalen Anbietern, der auch als Austauschort dienen soll. Weitere Informationen und Tickets unter greenvisions-potsdam.de.

Jede Woche Mini-Festival

Ein kleines „Festival“ veranstaltet das Mosa-Kollektiv jeden Mittwoch von 18 bis 22 Uhr auf dem Hinterhof des Nachbarschaftstreffs Lottenhof. Am Bartresen gibt es Limonaden, Weinschorle und Bier für zwei bis drei Euro, auf den Tischen liegen Spiele und Ausmalbilder, auf der Bühne spielen Potsdamer Musikerinnen und Bands, zudem gibt es Aktionen: Jam-Sessions, Kleidertauschpartys, Upcycling-Workshops, einen Vortrag über die Geschichte des Techno, Komplimente für alle. Details auf Instagram unter #mittwochistmosa.

A British Day

Der internationale Kindertag und der Tag der Grundsteinlegung von Schloss Babelsberg im Jahr 1834 fallen dieses Jahr auf den gemeinsamen Erlebnistag des Deutschen Filmorchesters Babelsberg (DFOB) und der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. Das Jahr 1834 und die Anfänge des Baus der Schloss- und Parkanlage stehen daher am 1. Juni im Fokus des „A British Day“, mit Führungen und szenischen Spaziergängen, die mit dem Besuch eines nachmittäglichen Open-Air-Hofkonzerts Schloss Babelsberg verbunden sind. Die Liegewiese am Matrosenhaus lädt zum Familienpicknick ein. Zum Ausklang spielt das DFOB Serenadenmusik von Mozart bis Mendelssohn. Weitere Information unter spsg.de.

Das Welterbefest findet auf dem Alten Markt statt. © Andreas Klaer

Unesco-Tag und Kulturerben

Der traditionelle Unesco-Tag und das Fest der Kulturerben werden in diesem Jahr am 2. Juni wieder gemeinsam gefeiert. Turmhopping, Führungen, Besuche der Baustelle des Pfaueninselschlosses, Radtouren, ein Orgelkonzert und die Vorstellung der rund 40 Kulturerbenvereine mit ihren aktuellen Projekten auf dem Alten Markt werden angeboten. Informationen unter www.potsdam.de/UNESCOtag.

Musikfestspiele Potsdam Sanssouci

Den unterschiedlichen Facetten des Tanzes von Renaissancetanz bis Folk, Tango und Techno widmen sich die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci in diesem Jahr vom 7. bis 23. Juni. Es werden 62 Veranstaltungen angeboten, darunter zwei Opern, zwei große Open Airs, Führungen und zahlreiche Konzerte in den Schlössern und Gärten von Sanssouci. Ein „Tanzwut“-Thementag beschäftigt sich mit der Ekstase in der Musik, der Neue Garten lädt mit „Tanzlust“ auf mehreren Bühnen in stimmungsvoller Beleuchtung in den sommerlichen Park und bei traditionellen Fahrradkonzert werden die Stadt und das Umland erkundet. Informationen unter musikfestspiele-potsdam.de.

Bei den Musikfestspielen Potsdam Sanssouci gibt es auch ein Fahrradkonzert. © Stefan Gloede

Toleranz bewegt Potsdam

Ein Fest, das ein Zeichen für Toleranz, Weltoffenheit, Solidarität, Fairplay und Bewegung setzen möchte, findet am 15. Juni bei freiem Eintritt am Sportplatz Sandscholle in Babelsberg statt. Angekündigt sind ein Bühnenprogramm mit dem MusikTheater PampelMuse, dem Kiezorchester Babelsberg und Hasenscheisse, eine Tombola, Infostände, Sportspiele, Mitmachaktionen und Spendenlauf. Informationen unter miethke.com/toleranz-bewegt-potsdam.

Jüdisches Filmfestival

Einblicke in die jüdische Kulturszene und jüdisches Leben auf der ganzen Welt gibt das Jüdische Filmfestival Berlin und Brandenburg vom 18. bis 23. Juni. Gezeigt wird alles vom Blockbuster über Komödien bis zum Arthouse Kino. Im Zentrum stehen dabei auch im 30. Jahr traditionell die beiden Wettbewerbe für Spiel- und Dokumentarfilme, dazu gibt es Kurzfilme und ergänzende Filmreihen. In diesem Jahr werden unter anderem die Themen Antisemitismus und filmische Reflektionen von Terror und Trauma behandelt. Nach den meisten Filmen gibt es Gespräche mit den Filmschaffenden, Panels mit Experten ergänzen das Programm. Informationen unter jfbb.info.

Bei der Silent Disco wird die Musik über Kopfhörer gehört. © MANFRED THOMAS TSP

Outdoor-Partys im Waschhaus

Mit einer Reihe Open-Air-Veranstaltungen geht das Waschhaus durch den Sommer. So findet am 1. Juni auf der Aktionsfläche Bassinplatz ab 16 Uhr das „AirFlair“ statt, kostenlos und mit Musik aus den Genres Pop, Soul und Funk. Am 13. Juni geht um 20 Uhr die „3. Stdy Sprng Brk“ für alle Studierenden über die Bühne, ab 22 Uhr mit einer Silent Disco – am 29. Juni folgt die nächste. Am 15. Juni ist das „Hangover – Summer Special“ mit Hip Hop, 90er, 2000er, Deutschrap und EDM in der Arena und Techno im OpenAir-Bereich angekündigt. Bei der Jumping Party am 23. Juni geht es mit dem Hochschulsport aufs Trampolin. Das Havelbeats Festival am 19. und 20 Juli bietet auf bis zu vier Bühnen mehr als 50 DJs, LiveActs und Künstler aus ganz Europa, ergänzt durch lokale Größen. Mehr unter waschhaus.de.

Fête de la Musique

Mehr als 100 Konzerte in ganz Potsdam versprechen die Kulturtänzer als Organisatoren der „Fête de la Musique“ in Potsdam am 21. Juni ab 16 Uhr. Die Veranstaltungsorte des Festivals, das sein 20-jähriges Jubiläum feiert, verteilen sich über das Stadtgebiet. Alle Musiker verzichten auf ihre Gage, sodass die Konzerte kostenlos sind. Informationen unter fete-potsdam.de.

Die Fête de la Musique findet im ganzen Stadtgebiet statt. © Steven Ritzer

LIT:potsdam

Ebenfalls unter freiem Himmel findet das Potsdamer Literaturfestival vom 2. bis 7. Juli mit Judith Schalansky, Benedict Wells, Marc-Uwe Kling und vielen weiteren Autoren unter dem Motto „Vorwärts zur Natur!“ statt. Die Veranstaltungsorte wechseln. Informationen dazu gibt es unter litpotsdam.de.

Tumult im Forsthaus

Von Inge & Heinz über Blechreiz und Rolando Random & the young soul rebels bis zu den The Hawaiians reicht das Programm des Tumults in der Braumanufaktur Forsthaus Templin am 6. Juli. Kinder bis 14 Jahren kommen kostenlos rein. Informationen unter tumult-ev.de.

Der Open Air Kinosommer lädt auch in diesem Jahr zu Filmgenuss unter freiem Himmel ein. © Manfred Thomas Tsp/MANFRED THOMAS TSP

Open Air Kinosommer

Der Open Air Kinosommer am Waschhaus gemeinsam mit dem Thalia Programmkino bringt auch in diesem Jahr aktuelle Kinofilme, Musikfilme und spannende Dokus. Sobald die Programmplanung abgeschlossen ist, gibt es die Film- und Terminübersicht für den Zeitraum vom 10. Juli bis 31. August auf waschhaus.de und thalia-potsdam.de.

Auch im Lottenhof gibt es einen Open Air Kinosommer, hier geht es am 17. Juli mit „Das Lehrerzimmer“ von İlker Çatak los und endet am 8. September mit „Roter Himmel“ von Christian Petzold. Keine Reservierung nötig, Eintritt 6 Euro. Infos unter stadtteilnetzwerk.de.

Stadtwerkefest

Bei der 21. Auflage des Stadtwerkefests gibt es am 12. und 13. Juli unter dem Motto „Aus Potsdam, für Potsdam“ Klassik, Rock und Pop, ein Kinderprogramm sowie die Verabschiedung der Potsdamer Sportlerinnen und Sportler zu den Olympischen und Paralympischen Spielen nach Paris. Begonnen wird am Freitag mit dem Klassik-Open-Air-Abend und der Kammerakademie Potsdam. Am Samstag folgt das Kinder- und Popfest, mit dabei sind unter anderem die Berliner Band Culcha Candela, das KAMA Orchestra Potsdam, die Popsängerin Zoe Wees und die Band „Revolverheld“. Weitere Informationen unter swp-potsdam.de/stadtwerkefest.

Drei Feste auf einmal

Ein Kulturfest in der Potsdamer Mitte, veranstaltet von den lokalen Kulturakteuren in Kooperation mit der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, soll am 8. September unter freiem Himmel oder hinter den Kulissen spannende Einblicke und neue Blickwinkel geben. Zeitgleich finden die kostenfreien Veranstaltungen von „Kultur für JEDEN” und des „Tag des offenen Denkmals” statt.