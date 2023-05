Veranstaltungsmagazin IN POTSDAM

IN POTSDAM Mai/Juni 2023 © TS

Hier können Sie sich das aktuelle Magazin von IN POTSDAM ansehen.

IN POTSDAM ist bunt, inspirierend für die persönliche Freizeitgestaltung, hochwertig und beliebt. Vor allem: IN POTSDAM - der Name ist Programm - wird gelesen. Anders als bei anderen Stadtmagazinen werden Dreiviertel der IN POTSDAM-Auflage sofort nach Erscheinen direkt ins Wohnzimmer der Leser geliefert: Als Beilage in den POTSDAMER NEUESTEN NACHRICHTEN und im TAGESSPIEGEL (Zehlendorf, Spandau & Umland). Fast schon nebenbei ist auch IN POTSDAM kostenlos bei über 170 Vertriebsstellen im gesamten Potsdamer Stadtgebiet und im Umland erhältlich, in der gehobenen Gastronomie und in Kulturstätten aller Art. Einzigartig ist auch der kalendarische Aufbau des gesamten Magazins, was die Orientierung spürbar erleichtert und die Leserakzeptanz erhöht. Ob Anzeige oder ein PR-Text als „Advertorial“: Unseren Werbekunden bietet IN POTSDAM feste Rubriken wie Gesundheit & Wellness, Lust auf Genuss sowie wechselnde Titel- und Spezialthemen. Auch für ganz besondere Werbeformen sind wir offen. Sprechen Sie uns einfach an und wir werden Ihre Wünsche gemeinsam mit Ihnen realisieren.

Ansprechpartnerin:

Daniela Mohr

Telefon: 0331/2376-148

Fax: 0331/2376-400

Mail: daniela.mohr@pnn.de

Mediadaten IN POTSDAM

Zu den Mediadaten