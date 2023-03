Versuchter Einbruch in Potsdam Mann mit Halloween-Maske soll in Scholz-Wohnhaus eingedrungen sein

Auf Bildern der Überwachungskamera sieht es nach einer Halloween-Verkleidung aus: Ein Mann mit Maske soll Informationen des „Spiegels“ zufolge in ein Gebäude in Potsdam eingedrungen sein, in dem auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wohnt. Gelungen sei der Einbruch offenbar nicht, heißt es in dem Bericht.

Scholz selbst war während der Tat nicht in seiner Potsdamer Wohnung, sondern verhandelte in der Sitzung des Koalitionsausschusses im Kanzleramt.

Der Einbrecher sei bei dem Versuch, in eine Wohnung des Hauses zu gelangen, bemerkt worden. Daraufhin habe er die Flucht ergriffen. Auf den Videoaufnahmen, die der „Spiegel“ veröffentlichte, trägt er neben der Maske einen Hoodie, Handschuhe und eine Stirnlampe. Die Polizei ermittele derzeit am Tatort und habe eine Fahndung nach dem flüchtigen Einbrecher eingeleitet. Gleichzeitig seien die Sicherheitsvorkehrungen für die Kanzler-Wohnung verschärft worden.

Scholz wohnt gemeinsam mit seiner Ehefrau Britta Ernst in dem Mehrfamilienhaus. Wie „Der Spiegel“ berichtet, sei ein Grund für den Umzug in die Wohnung gewesen, dass es im vorigen Wohnort mehrere Einbrüche gegeben habe. (Tsp)

