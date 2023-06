Villa Kellermann in Potsdam Joschka Rauch wird neuer Restaurantchef

Joschka Rauch ist seit diesem Monat der neue Restaurantleiter in der Villa Kellermann am Heiligen See. Das teilte das Restaurant, das TV-Moderator Günther Jauch gehört, mit. Rauch arbeitete zuvor unter anderem im Gourmetrestaurant Lerbach in Bergisch-Gladbach, im Restaurant des Berliner Hotels Waldorf Astoria und zuletzt als Betriebsleiter bei der Galander Betriebsgesellschaft, zu der unter anderem die Haifischbar in Kreuzberg und das Galander in Charlottenburg gehören.

In der Villa Kellermann ist der 37-jährige gebürtige Düsseldorfer gemeinsam mit Küchenchef Christopher Wecker für das Wohl der Gäste verantwortlich. Wie berichtet hat sich Gourmetkoch Tim Raue zum Monatsanfang zurückgezogen, um sich „stärker seinen eigenen Projekten zu widmen“.