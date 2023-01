Wintermärchen, Planetenreise, Mikrobendruck Was Kinder und Jugendliche in den Ferien in Potsdam erleben können

1 Einmaleins der Sterne

Das Planetarium „Urania“ bietet zahlreiche interessante Veranstaltungen für die Winterferien an. Diese richten sich vor allem an jüngere Schulkinder, mit einer Planetenreise, Programmen zum kleinen Einmaleins der Sterne sowie über den Regenbogenfisch und seine Freunde. Doch auch Jugendliche kommen mit Veranstaltungen über die Nordlichter, fernes Leben auf anderen Himmelskörpern und die Geburt eines Planeten auf ihre Kosten. Der Preis für Erwachsene beträgt 7 Euro, Kinder und Jugendliche zahlen 4 Euro. Jedes Programm hat noch freie Plätze, eine Reservierung ist zu empfehlen. Weitere Informationen unter www.urania-planetarium.de.

Auf Entdeckungsreise: Im Planetarium „Urania“ können junge Potsdamer ihren Wissensdurst auch in den Schulferien stillen. © Yvonne Dickopf

2 Tipps für das perfekte Foto

Was bedeutet Fotografie und gibt es Tipps und Tricks, die zum perfekten Bild verhelfen? Das und mehr kann man in einem Fotografie-Workshop der Filmuni-Studentin Sharon Zeller erfahren. Dieser findet vom 31. Januar bis zum 1. Februar von 10 bis 14 Uhr in der Filmuniversität Babelsberg statt. Der Kurs richtet sich an Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren. Eine Anmeldung ist bis zum 25. Januar kostenlos unter dieser E-Mail-Adresse möglich: kinderfilmuni@filmuniversitaet.de. Mehr Informationen gibt es unter https://kinderfilmuni.projekte-filmuni.de.

3 Wintermärchen auf Papier

Mit dem Malkurs bei Kunstgriff 23 ist ein kreativer Einstieg in die Winterferien gesichert. Der Kurs findet am 30. und 31. Januar von 9.30 bis 13 Uhr unter der Leitung von Heike Isenmann statt. Die Kosten liegen bei 110 Euro, eine Anmeldefrist gibt es nicht. Das Kunstatelier liegt in der Carl-von-Ossietzky-Straße 23. Die Anmeldung ist unter der Telefonnummer 0331-5053735 möglich.

4 Fit am PC

Mit Excel Stundenpläne erstellen oder mit Word eigene Geschichten schreiben? Kinder zwischen zehn und zwölf Jahren sind eingeladen, am 1. und 3. Februar von 10 bis 12.30 Uhr spielerisch den Umgang mit Word und Excel an der Volkshochschule (VHS) zu erlernen. Grundkenntnisse für Windows 10 werden für den Workshop vorausgesetzt. Bei Interesse ist die VHS unter der Telefonnummer 0331-2894566 zu erreichen. Die Kosten liegen bei 26,20 Euro.

5 Offen für alle

Kreative Angebote für Kinder bietet der Treffpunkt Freizeit vom 30. Januar bis zum 2. Februar in fünf verschiedenen Programmen an. Wer gerne handwerklich arbeitet, ist bei den Kreativkursen der Näh- und der Keramikwerkstatt genau richtig. Für sportinteressierte Kinder und Jugendliche gibt es einen Parkour-Kurs sowie einen Ferienworkshop zur Accelerando-Tanzart. Wer sich nicht auf einen Kurs festlegen will, wird beim Kids-Club, einem offenen Ferienprogramm, fündig. Die Preise sind je nach Kurs unterschiedlich und reichen von 14 bis 60 Euro pro Tag. Anmeldung und weitere Informationen, auch zu Altersbeschränkungen, unter: www.treffpunktfreizeit.de.

6 Rätseln in der Biosphäre

Ein Familienausflug voller Rätsel? Genau das bietet die Biosphäre Potsdam Familien in den Winterferien an. Von 9 bis 18 Uhr werktags oder von 10 bis 19 Uhr am Wochenende haben Familien die Möglichkeit, die Biosphäre genauer zu erkunden und dabei Rätsel lösen, für die es im Nachhinein eine Belohnung gibt. Darüber hinaus gibt es Tierfütterungen und ein Frühstück unter Palmen. Die Anmeldung ist vor Ort möglich. Weitere Informationen unter www.biosphaere-potsdam.de.

7 Geschichten auf großer Leinwand

Der dreitägige Workshop des Museums Fluxus+ hilft Schülern, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Mithilfe des Berliner Malers Sebastian Heiner haben Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 16 Jahren die Möglichkeit, Geschichten zu schreiben und diese mit Malerei auf die Leinwand zu bringen. Eine Führung durch das Museum ist ebenfalls inbegriffen. Der Workshop findet vom 2. bis 4. Februar zwischen 13 und 17 Uhr statt, die Anmeldung ist bis zum 1. Februar unter office@fluxus-plus.de oder der Telefonnummer 0331-6010890 sowie an der Museumskasse möglich. Der Kursbeitrag liegt bei 30 Euro. Das Museum befindet sich in der Schiffbauergasse 4f.

8 Unter dem Mikroskop

Für Kinder ab acht Jahren ist die Mikrobendruckwerkstatt im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte eine gute Möglichkeit, um mehr über Mikroorganismen zu lernen. Unter dem Mikroskop werden die Teilnehmer zum Beispiel feststellen, dass Wasser nicht gleich Wasser ist. Mit Linolschnitt können sie ihre eigenen Postkarten erstellen. Unter kontakt@gesellschaft-kultur-geschichte.de ist eine Anmeldung erforderlich. Der Preis für die Teilnahme beträgt 5 Euro. Weitere Informationen gibt es unter www.gesellschaft-kultur-geschichte.de/veranstaltungen.

9 Tierischer Frühling

Wie der Seeadler, die Erdkröte oder die Hummel in den Frühling starten, lernen Kinder ab sechs Jahren im Winterferienprogramm des Naturkundemuseums. Vom 31. Januar bis zum 3. Februar haben Hortgruppen von 9.30 bis 11 Uhr die Möglichkeit zu sehen, wie Tiere Partnerschaften knüpfen und ihr Revier verteidigen. Ebenso können Familien das Winterferienprogramm im Naturkundemuseum besuchen, die Termine sind am 1. und 2. Februar je zwischen 15 und 16.30 Uhr. Der Preis pro Kind beträgt 2 Euro, es können zwei Begleitpersonen kostenfrei mitgenommen werden. Beim Familienprogramm beträgt der Preis weitere 2 Euro pro Person. Die Anmeldung für beide Ferienaktionen erfolgt unter der Telefonnummer 0331-2896707.

