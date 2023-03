Zentral-Apotheke Zukunft der Kunst ist ungewiss

Die Zentral-Apotheke an der Straße Am Kanal ist in Vorbereitung des bevorstehenden Staudenhof-Abrisses bereits leergeräumt, nun soll auch das Kunstwerk an der Wand abgehängt werden. Das aus 18 bemalten Holztafeln bestehende Wandfries mit einem farbigen Mosaik-Motiv soll zunächst eingelagert werden, teilte eine Sprecherin der Pro Potsdam mit. Noch ist allerdings unklar, ob und wo das Werk aus der DDR-Zeit künftig wieder aufgehängt werden könnte - die Prüfung laufe noch, hieß es von der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft.

Wie berichtet, war der Mietvertrag der Apotheke im Erdgeschoss des Staudenhof-Komplexes Ende Januar ausgelaufen. Ab Mitte des Jahres soll der umstrittene Abriss des Wohn- und Geschäftshauses beginnen.

Das Werk aus 18 bemalten Holztafeln soll abgehängt und zunächst eingelagert werden. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Zur Startseite