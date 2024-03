Präsidentschaftswahl in den USA Hilft ein dritter Kandidat Biden oder Trump?

Am späten Dienstagabend war endgültig klar, was sich schon länger angedeutet hatte: Sowohl der Demokrat Joe Biden als auch der Republikaner Donald Trump haben die nötigen Delegiertenstimmen zusammen, um von ihren Parteien im Sommer als Präsidentschaftskandidaten aufgestellt zu werden.

Das Duell, das keiner will, scheint damit unausweichlich geworden zu sein. Der älteste Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten, der am Ende einer zweiten Amtszeit 86 Jahre wäre, tritt gegen seinen nur vier Jahre jüngeren, bereits mehrfach angeklagten Vorgänger an. Ein wahrlich historisches Duell – und eines, das eine Mehrheit der Amerikaner ablehnt.

Glaubt man Umfragen knapp acht Monate vor der Wahl, hat Trump die Nase vorn in diesem Rennen. Im Durchschnitt der landesweiten Erhebungen, die die Statistikseite RealClearPolitics auflistet, lag er am Donnerstag 2,1 Prozentpunkte vor Biden.

Noch wichtiger sind die Umfragen in den entscheidenden „battleground states“. Auch da sieht es nicht gut aus für den Amtsinhaber. Trump führt in Wisconsin, Arizona, Georgia, Michigan, North Carolina, Nevada und Pennsylvania.

Dazu kommt die Möglichkeit, dass unabhängige Kandidaten oder Kandidaten einer dritten Partei antreten, die den beiden großen Parteien entscheidende Stimmen wegnehmen könnten. Besonders genau wird in Washington etwa darauf geschaut, was die unabhängige Organisation „No Labels“ vorhat.

Die einst vom ehemaligen Senator für Connecticut, Joe Lieberman, initiierte Bewegung will nach eigenen Angaben der Polarisierung entgegenwirken. Das selbstgesteckte Ziel war daher, dass für sie ein ehemaliger Demokrat und ein ehemaliger Republikaner gemeinsam ins Rennen gehen.

„No Labels“ verfügt über viel Geld und eine gute Infrastruktur, hat derzeit allerdings noch Schwierigkeiten, bekannte Spitzenkandidaten zu finden: Der bei der Parteilinken unbeliebte demokratische Senator aus West Virginia, Joe Manchin, und der ehemalige republikanische Gouverneur von Maryland, Larry Hogan, haben sich gegen eine Kandidatur entschieden. Ein lang gedienter Politiker wie Manchin will sich offenbar trotz allen Unmuts über den Kurs der Demokraten kaum vorwerfen lassen, eine Rückkehr Trumps ermöglicht zu haben.

„No Labels“ kündigte am Freitag dennoch an, weiter im Rennen zu bleiben. Das Szenario, das die Demokraten fürchten: Ein Mitte-Rechts-Kandidat könnte Tausende Wähler, die 2020 für Biden stimmten, weil sie Trump loswerden wollten, für die Bewegung gewinnen. Ebenso könnte es mit der Libertären Partei passieren, die ebenfalls noch auf der Suche nach einem bekannten Gesicht ist.

Jill Stein trat schon 2012 und 2016 als Präsidentschaftskandidatin für die Grünen an (hier bei ihrer Ankündigung im Jahr 2016). © AFP/WIN MCNAMEE

Vor allem drei Kandidaten spielen derzeit eine Rolle bei Wahlkämpfen im Land. Da wäre „Evergreen“ Jill Stein von der Green Party, die sich bereits zum dritten Mal um die Präsidentschaft bewirbt – allerdings bisher mit überschaubarem Erfolg: 2016 holte sie gerade mal 1,4 Millionen Stimmen, 2012 sogar nur 470.000.

Dazu kommt als Unabhängiger der Afroamerikaner Cornel West, ein linker Intellektueller, der an Elite-Universitäten wie Harvard und Princeton unterrichtet hat und der derzeit darauf hofft, von der Protestbewegung gegen Bidens Nahost-Politik profitieren zu können. West macht viel Wahlkampf in „battleground states“ wie Michigan und Georgia.

Kennedy könnte an TV-Debatten teilnehmen

Am meisten Aufmerksamkeit erregt indes Robert F. Kennedy (RFK) Jr., ein Neffe des 35. Präsidenten der Vereinigten Staaten, John F. Kennedy. Der Umweltschutz-Anwalt RFK setzt darauf, dass der Glanz seines legendären Onkels auf seine Kampagne ausstrahlt. Allerdings hat er in den vergangenen Jahren vor allem als erbitterter Impfgegner und Anhänger von Verschwörungsideologien auf sich aufmerksam gemacht und wird selbst von seiner Familie kritisch gesehen.

Dennoch: Zum ersten Mal seit fast 20 Jahren liegt mit ihm ein unabhängiger Kandidat in den Umfragen konstant im zweistelligen Bereich. Und seine Umfragewerte sind so gut, dass er wohl an den TV-Debatten teilnehmen kann.

Jeremy Zogby ist geschäftsführender Partner beim Washingtoner Meinungsforschungsinstitut John Zogby Strategies.

Zwar hat keiner dieser drei eine realistische Chance, ins Weiße Haus einzuziehen. Aber aufgrund der extremen Polarisierung im Land entscheiden häufig nur wenige Stimmen über Sieg oder Niederlage. Und da die Unzufriedenheit mit Biden und Trump sowie der Wunsch nach einer Alternative so groß ist, ist es möglich, dass die Außenseiter das Rennen entscheiden.

Einer, der sich die Chancen eines dritten Kandidaten besonders genau anschaut, ist Jeremy Zogby, geschäftsführender Partner beim Washingtoner Meinungsforschungsinstitut John Zogby Strategies. Der Meinungsforscher macht keinen Hehl daraus, dass er auch für den Super-PAC „American Values 2024“ Erhebungen gemacht hat, der die Präsidentschaftskampagne von RFK Jr. unterstützt.

Kennedy und andere können von einer allgemeinen Unzufriedenheit profitieren, die unsere politische Landschaft balkanisiert hat und die mehr und mehr einer politischen Blutfehde gleicht. Jeremy Zogby, Wahlforscher

„Kennedy und andere können von einer allgemeinen Unzufriedenheit profitieren, die unsere politische Landschaft balkanisiert hat und die mehr und mehr einer politischen Blutfehde gleicht“, sagte Zogby dem Tagesspiegel. Die Intensität der Auseinandersetzungen sei sehr beunruhigend. Möglicherweise könnten die Wähler erkennen, dass sie diesen Weg nicht einschlagen müssen.

„Die Umfragen zeigen, dass es ein Potenzial für einen Kandidaten der dritten Partei gibt.“ Nach seinen Angaben hat RFK Jr. dabei die besten Chancen, wenn insgesamt drei Kandidaten im Rennen seien.

19 Prozent der Stimmen holte der Parteilose Ross Perot 1992.

„Wenn man Jill Stein und Cornel West mit einbezieht, geht es für ihn nur um ein paar Prozentpunkte nach unten“, sagte Zogby. „Das letzte Mal, dass wir diese Art von Zahlen gesehen haben, war 1992, als Ross Perot auf 19 Prozent der Stimmen kam.“

Damals wurde der Republikaner George H.W. Bush von dem Demokraten Bill Clinton herausgefordert. Der Parteilose Perot gewann keinen einzigen Bundesstaat, wird aber von manchen für die Niederlage des Amtsinhabers Bush verantwortlich gemacht. Andere argumentieren, dass Clinton ohne Perot einen noch deutlicheren Sieg über Bush errungen hätte, wenn man die Umfragen nach den Zweitpräferenzen der Wähler zugrunde legt.

Schließt sich RFK der Libertären Partei an?

Heiß diskutiert wird auch in diesem Jahr die Frage, wem Kennedys Kandidatur mehr schaden könnte. Zogby sieht da bisher keine klare Tendenz: „Kennedy holt ungefähr den gleichen Anteil bei Biden und bei Trump“, auch wenn die Zahlen schwankten.

Kennedy müsse in allen 50 Bundesstaaten auf die Wahlzettel kommen. Für ihn allein könnte das schwierig werden. Aber Zogby sieht durchaus eine Chance, wenn Kennedy eine Vereinbarung mit der Libertären Partei oder sogar „No Labels“ aushandeln würde. „An seiner Stelle würde ich das als zwei Trümpfe in meinem Ärmel sehen.“

Am wahrscheinlichsten ist, dass Kennedy bei den Libertären landet. Er selbst schürt bereits entsprechende Spekulationen: Vor kurzem sprach der 70-Jährige auf dem Parteitag der Libertären Partei in Kalifornien – zu einem Zeitpunkt, in dem er als unabhängiger Kandidat in den Swing States auf die Wahlzettel zu kommen suchte. Der Nominierungsparteitag der Libertären findet vom 24. bis 26. Mai in Washington, DC statt.

Kennedy würde sich automatisch für Dutzende von Staaten als Libertärer qualifizieren, sollte er im Jahr 2024 zum zweiten Mal offiziell die Partei wechseln – er war zuvor als Demokrat angetreten. Dann könnte er sofort in zwei bevölkerungsstarken Bundesstaaten antreten: in Texas und Kalifornien.

Am Mittwoch kündigte seine Kampagne an, dass RFK am 26. März im kalifornischen Oakland bekannt geben werde, wer sein „running mate“ werde. Ganz oben auf der Liste: der NFL-Quarterback Aaron Rodgers, ebenfalls als Impfgegner und Anhänger von Verschwörungsteorien bekannt, sowie der ehemalige Gouverneur von Minnesota und Profi-Wrestler Jesse Ventura. Beide würden sich vorstellen können, als Vizepräsidentschaftskandidat an Kennedys Seite anzutreten, berichtete die „New York Times“ am Dienstag.

Kennedy als Kandidat der Libertären, ein möglicher bekannter „Never Trumper“ für „No Labels“, Jill Stein für die Grünen und Cornel West auf den Wahlzetteln in den besonders umkämpften Bundesstaaten: All dies zeigt, welche Unwägbarkeiten in diesem Wahljahr noch drohen, auch jenseits der bekannten Risiken, die mit den beiden Hauptkandidaten einhergehen.