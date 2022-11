Preise über Preise Die Entdeckung von Emine Sevgi Özdamar

Es ist wieder die hohe Zeit der Literaturpreisverleihungen, und noch bevor Georg Klein am Montagabend in Berlin den gleich mit 50.000 Euro dotierten Großen Preis des Deutschen Literaturfonds im Berliner LCB verliehen bekam, hatte am Sonntag Emine Sevgi Özdamar in Mannheim den Schillerpreis aus den Händen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier entgegen genommen. Özdamar? Schon wieder ein Preis? Tatsächlich wirkt es gerade so, als würde die 76 Jahre alte Berliner Schriftstellerin ständig auf Reisen sein, um irgendwo Preise entgegenzunehmen. Als im Herbst vergangenen Jahres ihr Lebensroman „Ein von Schatten umgrenzter Raum“ veröffentlicht, aber nicht für den Deutschen Buchpreis nominiert worden war, erhielt sie zumindest sogleich den Bayrischen Buchpreis.

Danach ging es Schlag auf Schlag: Nominierung für den Preis der Leipziger Buchmesse, dann der mit 20.000 Euro dotierte Düsseldorfer Literaturpreis, dann der Georg-Büchner-Preis, die Krönung hierzulande einer jeden Schriftstellerinnen- und Schriftstellerkarriere, jetzt der Schillerpreis. Natürlich hat Özdamar jeden dieser Preise vollauf verdient, „Ein von Schatten umgrenzter Raum“ ist ein überbordendes Pracht- und Sprachkunstwerk, ganz zu schweigen von dem Leben, aus dem Özdamar da erzählt.

Doch es macht auch ein wenig den Eindruck, als würde Deutschland, und nicht das literarische, die 1946 im südosttürkischen Malatya geborene Schriftstellerin jetzt erst so richtig entdecken; als hätte Özdamar in den neunziger Jahren nicht eine Romantrilogie geschrieben, von der schon der erste Teil „Das Leben ist eine Karawanserei, außer einer kam ich rein, aus der anderen ging ich raus.“ das Zeug zu einem Klassiker hat. Ja, und als sei sie nicht schon auch hier und da mit einem Preis ausgezeichnet worden, vom Bachmann-Preis 1991 über den Kleist-Preis bis zum Fontane-Preis. Sie habe Deutschland zu einem offeneren und vielfältigeren Land gemacht, hat der Bundespräsident am Sonntag in Mannheim in seiner Laudatio gesagt und geschlussfolgert: „Heute sind wir nicht ein Land, in dem Menschen mit Migrationshintergrund leben. Nein, wir sind ein Land mit Migrationshintergrund!“ Es hat lange gebraucht, um zu so einer Erkenntnis gelangen, auch, um Emine Sevgi Özdamars Werk in seiner ganzen Größe zu würdigen.

