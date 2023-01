Probier’s mal mit Freundlichkeit Wieso Menschen nicht öfter nett zueinander sind

Jeder, der schon mal einer Kollegin einen Kaffee mitgebracht, einen Freund nachts nach Hause gefahren oder einem kranken Familienmitglied was zum Essen gekocht hat, weiß: Freundliche Gesten, mögen sie noch so klein sein, machen glücklich. Wie gut diese Taten der anderen Person tun und wie sehr sie wertgeschätzt werden, wird allerdings oft unterschätzt, zeigt eine Studie, die im „Journal of Experimental Psychology: General“ veröffentlicht wurde.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden