Promi-Villa in Potsdam im Angebot Christian Ulmen verkauft sein Haus

Hohe Baukosten, krisenbedingte Unsicherheit und gestiegene Kreditzinsen haben das Kaufinteresse an Immobilien gebremst. Damit sinken auch die Preise für Häuser. Das hat Auswirkungen auf den Immobilienmarkt in Potsdam. „Es pendelt sich wieder gesund ein“, sagt Stefan Hamann, geschäftsführender Gesellschafter der Maklerfirma Dahler in Potsdam. „Der Käufer bekommt das Zepter wieder in die Hand.“ Jahrelang sorgten steigende Preise vor allem für Freude bei Verkäufern. Das höchste Gebot bekam den Zuschlag. Interessierte mussten schnell zuschlagen, bevor jemand anderes den Zuschlag bekam. „Jetzt haben Käufer die Auswahl zwischen drei oder vier Angeboten“, so Hamann. Einige Häuser werden wieder vom Markt genommen, weil erhoffte Kaufpreise nicht erzielt werden können. Dahler bot in der Friedrich-Engels-Straße gegenüber dem Hauptbahnhof ein Mehrfamilienhaus aus der Gründerzeit mit ausbaufähigem Dachgeschoss für 3,1 Millionen Euro an. Das höchste Angebot eines Interessierten lag bei 2,5 Millionen Euro. Dem Eigentümer war das zu wenig. Er behält das Haus vorläufig. Haman verweist auf gestiegene Zinsen für Kredite, Zurückhaltung der Banken, die mehr Eigenkapital verlangten und die hohen Kosten für Restaurierung und energetische Sanierung. Dennoch habe es im abgelaufenen Jahr noch viele Verkäufe gegeben. Denn in diesem Jahr gelten deutlich höhere Erbschafts- und Schenkungssteuern. Selbst für eine Villa am Griebnitzsee wurde der Preis gesenkt. Das dreigeschossige Gebäude mit 13 Zimmern und vier Bädern auf 587 Quadratmetern wird jetzt für knapp vier Millionen Euro angeboten – vom aktuellen Eigentümer und früheren Bewohner Christian Ulmen. Der Moderator und Schauspieler ist mit seiner Frau im vergangenen Jahr nach Mallorca ausgewandert. Collin Ulmen-Fernandes, die ebenfalls als Schauspielerin und Moderatorin tätig ist, erklärte laut „Gala“: „Das war tatsächlich eine ganz spontane Idee. Also wirklich von jetzt auf gleich.“ Ob das Paar bei dem überstürzten Umzug seine Möbel aus der Villa mitnahm oder ob die Einrichtung, die auf den Bildern des Immobilienportals „Immo Scout 24“ zu sehen sind, jetzt mitverkauft werden, ist unklar. Nach Angaben von Phillip Carstens von Dahler Immobilien bleiben solche Angebote im Luxussegment auch bei fallenden Preisen gefragt. Allerdings bezweifelt er, das das Haus mit rosafarbender Fassade, nicht zum Dahler-Portfolio gehört, tatsächlich zum aufgerufenen Preis weggehen wird. Im Luxussegment hätten Kaufpreise allerdings meist keine rechnerische Basis sondern würden von Emotionen bestimmt, sagt Stefan Hamann. „Da zählt zum Beispiel die Lage am Wasser. Solche Häuser werden für den Eigenbedarf gekauft. Da spielen die letzten 100.000 Euro vielleicht keine Rolle.“ In der Berliner Straße entscheide die Straßenseite und damit die Lage am Wasser über den Preis. Die Villa Rabe liegt daher ungünstig und bleibt deshalb schon seit Jahren unverkauft. Der Eigentümer, ein Unternehmer aus Berlin, habe aber auch keine Eile. Manchmal brauche es Geduld, bis die richtige Zeit für eine Immobilie kommt. Stefan Hamann sieht die Villa Rabe eher als ein Objekt für Investoren und eine Nutzung als Büro, zum Beispiel für Architekten. Für eine Wohnnutzung sei das Haus wegen der Lage nicht so geeignet. Doch Investoren seien wegen der gestiegenen Zinsen zurückhaltender geworden. Haman bleibt dennoch optimistisch. „Großanleger müssen in Immobilien investieren.“ Die Villa Rabe wurde nach Plänen des Hofbaumeisters Ernst Paetzoldt gebaut. Die Innenräume seien heute geprägt von der Nachkriegsnutzung durch das sowjetische Militär, sagt Kevin Manhardt von Dahler. Stellenweise seien Tapeten mit kyrillischen Schriftzeichen beschrieben, auch die Öfen stammten aus dieser Zeit. Nach der Wende wurde die Villa vermietet, steht aber seit rund zehn Jahren leer. Schon länger im Angebot ist auch das Christian Unger erbaute Wohn- und Geschäftshaus an der Dortu-, Ecke Yorkstraße. „Früher befand sich im Haus das eher vornehme Restaurant Friese“, sagt Kevin Manhardt. Die eher nicht so vornehmen Leute trafen sich in der Kutscherkneipe im Keller des Hauses. Hamann und Carstens glauben an eine Normalisierung im Bau- und Immobiliensektor. Handwerksfirmen könnten wieder verfügbarer werden und günstigere Angebote machen. „Das wird sich einpendeln.“

Zur Startseite