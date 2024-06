Public Viewing beim Deutschland-Spiel Wir verlosen 3 mal 2 Karten für Mittwoch

Bislang ist das satirische EM-Spektakel in den Stachelschweinen im Europacenter wirklich eines. Lassen Sie sich nicht irritieren, Sie finden Frank Lüdecke und Mitstreiterinnen und Mitstreiter auch am Mittwochabend, 19. Juni, wieder in den Stachelschweinen und nicht in den „Wühlmäusen“, da ist uns im Checkpoint vom Montag kurz mal was verrutscht.

Am Montagabend (Einlass 17 Uhr, Beginn 18 Uhr) dreht sich einiges um das zweite Spiel des DFB-Teams gegen Ungarn (18 Uhr). Für den Abend verlosen wir noch 3 mal 2 Karten. Wer gewinnen möchte, schreibt bis 11.30 Uhr an: sport@tagesspiegel.de, Stichworte „Stachelschweine am Mittwoch“.

Wer mit Reporterlegende Erich Laaser 15 Minuten lang das Spiel kommentieren möchte, hat die Chance: Ein Platz ist noch frei, den verlosen wir hiermit auch. Bitte dazu schreiben, dass auch kommentiert werden soll. Tagesspiegel-Chefredakteur Christian Tretbar ist MJittwoch auch am Start, Talkgast ist neben Tretbar unter anderem Ex-DFB-Sprecher Harald Stenger. (Tsp)