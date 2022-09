„Rassistische Impulse“ Eine Enkelin ergründet, wie ihr Nazi-Erbe sie prägt

Frau Frenzel, Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie mitunter rassistische Gedanken haben …

… ich spreche von Impulsen, weil sie plötzlich aus meinem Unterbewusstsein hochkommen.

Zum Beispiel?

Dass ich einen Schwarzen Menschen auf der Straße sehe und kurz denke: Wieso hat diese Person so viel Geld?

Als Reporterin haben Sie sich für die Seenotrettung im Mittelmeer engagiert und waren auch viel in Afrika unterwegs, um über die verheerenden Folgen der Kolonialisierung zu berichten. Deshalb überrascht es, dass die Nazi-Vergangenheit Ihrer Familie Sie bis heute rassistisch prägt, wie es im Untertitel Ihres Buches heißt.

Diese Prägung musste ich mir erst bewusst machen, indem ich angefangen habe, mich nicht so zu sehen, wie ich mich sehen will, sondern wie ich auch bin. Der Schlüsselmoment war in einem Anti-Rassismus-Training.

Haben Sie im Rahmen einer Recherche daran teilgenommen?

Nein, ich wollte dort lernen, Menschen, die offen rassistische Dinge kundtun, besser zu begegnen. Ich habe immer viel zu aggressiv reagiert. Das hat jeden Dialog unmöglich gemacht. In dem Workshop machten wir ein Rollenspiel, in dem ich die Position vertreten sollte, dass es menschliche Rassen gibt. Natürlich bin ich davon überzeugt, dass es ein völlig falsches Konzept ist. Doch dann hörte ich mich diese ganzen verqueren Argumente in einem Brustton der Überzeugung vorbringen.

Wie argumentierten Sie?

Ich sagte zum Beispiel, “dass Schwarze faul seien”, was natürlich Blödsinn ist. Wie gesagt, es war ein Rollenspiel. Doch ich fragte mich, woher kommen die Worte, die da nur so aus mir heraussprudeln? Natürlich kommen sie auch aus der Gesellschaft, aber ich ahnte, dass etwas aus meiner Familiengeschichte mit reinspielt.

Ihr Großvater war bei der Waffen-SS. Das wussten Sie?

Schon, doch was er dort gemacht hat und was es konkret bedeutet, darüber hatte ich mir zu dem Zeitpunkt noch keine großen Gedanken gemacht, weil ich selbst gefangen war in seiner Opfer-Narration, die er in der Familie verbreitet hatte.

Wie ging die?

Dass er ein „Bastard“ aus einer armen Familie war, der mehr oder weniger im Schweinestall schlafen musste. Und weil er selbst ein geprügeltes Kind war, sei er reingerutscht in die Nazi-Strukturen. Dort sei er immer nur ein braver, unschuldiger Soldat gewesen.

Ihr Großvater ging relativ offen mit seiner Vergangenheit um, denn er war nach dem Krieg sogar Mitglied eines Veteranenverbandes der Waffen-SS.

Davon wusste ich nichts. Meine Mutter wusste es, hat es aber auf sich beruhen lassen. Klingt absurd, war aber so.

Kam es zu Konflikten mit Ihrer Mutter, als Sie mit der Aufarbeitung begannen?

Sie hat mich immer unterstützt. Zuerst hat sie mir alle Urkunden über meinen Opa im Krieg geschickt, die ich an die Archive weitergesendet habe. Ich war trotzdem zeitweise sehr wütend auf sie, weil sie das schwere Päckchen mit unserem Familienerbe einfach an mich durchgereicht hat. Doch dann begriff ich, dass es Selbstschutz war. Studien zeigen, dass es für die Generation meiner Mutter, also die Kindergeneration, fast unmöglich war, sich damit auseinanderzusetzen. Die Nähe zu den Eltern war zu groß. Ich kannte meinen Großvater nicht sehr gut. So ist es für mich leichter, ihn als eine Figur zu sehen, die angreifbar ist. Und von da aus konnte ich nach und nach mich selbst infrage stellen.

Was hat Ihr Großvater im Krieg gemacht?

Er hat als Obersturmführer der Waffen-SS in Russland gekämpft. Was er konkret gemacht hat, weiß ich nicht. Ich habe da nicht weiterrecherchiert, denn darum ging es mir nicht. Mir war wichtig zu sehen, dass er auf dem falschen Fundament stand. Daraufhin habe ich mich gefragt: Was ist an meinem Fundament falsch?

Sie haben sich mit anderen Nachfahren von Nazis getroffen. Konnten Sie einander helfen?

Ich war bei einigen solcher Treffen. Sie waren oft sehr emotional. Es gab Ähnlichkeiten. Deshalb spreche ich im Buch auch von meinem Tribe. Es sind Menschen, die meine Geschichte in gewisser Hinsicht teilen, und die oft aus genau dem Grund eine große Abwehr in mir erzeugt haben. Denn ich habe Dinge in diesen Menschen gesehen, die ich in mir sehe und die mich sehr stören.

Sie mochten nicht, wenn die anderen die riesigen Opferzahlen vorbrachten.

Diesen Umgang mit Zahlen finde ich schon problematisch, weil man die Schicksale der Menschen nicht an sich heranlässt, in dem man sie abstrahiert. Aber noch problematischer finde ich, dass mich das gestört hat. Jeder hat doch seinen Weg, mit seinem Erbe umzugehen. Ich dachte manchmal, die andere müssten das auch so radikal durchexerzieren wie ich. Dieser Gedanke hat ja auch schon wieder fast etwas Totalitäres und auch etwas Größenwahnsinniges.

Sie sind sehr selbstkritisch, auch im Buch.

Das war mein Wunsch, dass ich vor allem mich in die Pfanne haue und nicht die anderen.

Wenn ich mich mit anderen unterhalte, merke ich, dass mir eigentlich fast alle von rassistischen Impulsen berichten. Veronica Frenzel

Zurück zum Rassismus. Ihre Großmutter, mit der Sie viel zu tun hatten, hatte mal in Ihrem Beisein auf Ausländer geschimpft. Glauben Sie, dass Sie das als Kind beeinflusst hat?

Eher die Stimmung, die bei ihr herrschte. Eine Art von emotionaler Verlorenheit, die sie irgendwie ausstrahlte, nachdem ihre Ruhmeszeit – und die von vielen anderen - vorbei war und ihr die intellektuellen und psychologischen Werkzeuge fehlten, um sich davon zu distanzieren.

Sie schreiben, dass Ihre Großmutter skeptisch reagierte, als Sie ihr davon erzählten, dass ein KZ-Überlebender vor ihrer Klasse gesprochen hat.

Natürlich ist es schockierend, dass da kein Bedauern war, keine Scham. Dass sie sogar irgendwie in Frage stellte, was der Mann berichtete, weil es nicht in ihr Weltbild passte. Das Erleben eines KZ-Überlebenden in Frage zu stellen, würde wahrscheinlich heute keinem außer meiner Oma mehr einfallen. Aber Ähnliches findet immer noch auf anderer Ebene statt. Dass wir Menschen, die nicht weiß sind, ihre Erfahrungen absprechen oder gar nicht vorkommen lassen. Zum Beispiel, wenn bei der Debatte über Karl-May-Bücher im “Spiegel” eine weiße Professorin befragt wird anstatt eines Native American, den es betrifft.

Weil viele Deutsche ihre Vorfahren aus der Nazi-Zeit nicht mehr erlebt haben, sprechen Sie von epigenetischer Vererbung. Ein Begriff aus der Biologie, nach dem sich Erfahrungen ins Erbgut einschreiben.

Wenn ich von Erbe spreche, meine ich, wie umfassend bestehende Weltbilder in Familien weitergegeben werden. Wenn ich mich mit anderen weißen Europäer:innen unterhalte, merke ich, dass mir eigentlich fast alle von solchen rassistischen Impulsen berichten. Wir können gar nicht anders. Konkret handelt das Buch zwar von meiner Familie, aber es geht um die weiße europäische Sozialisierung.

Was wäre Ihrer Ansicht nach wirksam, damit Rassismus verschwindet?

Ich werde nie den Anspruch erheben, etwas Allgemeingültiges zu formulieren, sondern ich habe nur einen Versuch unternommen, wie so eine Auseinandersetzung aussehen könnte. Es geht meiner Meinung nach vor allem über eine große Offenheit, mich verletzlich zu machen. Nicht darüber, andere anzuklagen. Sonst sind wir wieder bei diesen argumentativen Auseinandersetzungen, die uns nicht wirklich weiterführen.

Haben Sie für sich einen Weg gefunden, mit Ihrem Erbe umzugehen?

Ich habe es noch zu keinem Abschluss gebracht. Mein Weg liegt in der Selbstbeobachtung: mich zurück zu nehmen und anderen viel mehr zuzuhören. Bestenfalls will ich eine Alliierte sein von denjenigen, die in dieser Gesellschaft aktuell noch eine Minderheit darstellen. Aber das kann ich mir nicht aussuchen, sondern es ergibt sich oder nicht.

