Rebranding Leichtathletik Schnell Laufen und dabei noch gut aussehen

Läufer trugen schnelle Brillen, schon bevor diese zum modischen Accessoire der Straßen wurden; und Sneaker sind ehemals Laufschuhe und damit quasi ihre Erfindung. Dennoch hängt dem Mittel- und Langstreckenlauf ein eher „nerdiges“ Image an. Lang genug jedenfalls, sagten sich die Macher hinter dem 2020 gegründeten Verein „Berlin Track Club“. Ihre Mission: „Laufsport cooler zu machen“, wie der Vereinsvorsitzende Florens von der Decken sagt.

In den Dimensionen der deutschen Laufszene ist ihnen dabei bereits der erste Coup gelungen. Vergangenes Wochenende schaffte es der junge Verein weitestgehend unbemerkt, die Weltstars der Laufszene ins beschauliche Berliner Stadion Lichterfelde zu locken und als Tempomacher für ehrgeizige Amateursportler auf Strecken von 800 bis 5000 Meter zu engagieren. Das Konzept dahinter: Die Profis und die Hobbysport-Szene näher zusammenzubringen.

Als Amateur mit Jakob Ingebrigtsens laufen

Trotz einer schnellen, blauen Tartanbahn ist das Heimstadion von Viktoria Berlin eher für lokale Events ausgelegt. „Altes Stadion, etwas heruntergekommen, müsste renoviert werden: Anspruch 2022, nicht 1970“, kommentiert jemand im Internet die Anlage.

Am vergangenen Samstag jedoch war die Starterliste an Prominenz – im Laufbereich – ähnlich dem Aufgebot des professionellsten deutschen Leichtathletikevents Istaf im Olympiastadion.

Der Olympiasieger von Tokio über 1500 Meter und frischgebackene Doppel-Europameister von München, Jakob Ingebrigtsen, führte für seine Verhältnisse bei sehr gemächlichem Tempo bis 100 Meter vor dem Ziel das Feld im 5000-Meter-Lauf an, während die aktuelle Olympiasiegerin und Weltmeisterin über 1500 Meter, Faith Kipyeon, bei den Frauen für die Pace sorgte.

Der diesjährige Deutsche Meister Tim Holzapfel auf dem Weg zum Sieg bei der BTC Track Night. © Kai Heuser

Nach überstandener Meniskusoperation nutzte der Olympiasieger über 1500 Meter von Rio de Janeiro, Matthew Centrowitz, den 800-Meter-Wettkampf sogar für seinen ersten Finish seit Monaten. In lockerem Tempo trottete Centrowitz entspannt als Sechzehnter der Gesamtwertung zwischen den Hobbysportlern ins Ziel.

Daneben reihte sich an der Startlinie fast beiläufig noch eine ganze Stange weiterer Weltklasseathleten als Pacemaker, sowie die deutsche Laufelite mit der 5000-Meter-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen und dem Hindernisläufer Karl Bebendorf.

Die BTCler betreiben einen hippen Instagram-Auftritt und treten in Werbefotos für Nike auf, versprechen aber ebenso sportlich „zu liefern“. „Die Berliner Running Community wird oft belächelt, wir wären Instarunner und hätten keine Ambitionen, aber ich glaube, mit diesem Event haben wir der deutschen Laufszene gezeigt, was alles möglich sein kann“, sagt Mitgründer Björn Menges.

Keine Schön-Wetter-Jogger

Wer bei den inzwischen mehr als sechzig Frauen und Männern mitlaufen will, muss je nach Geschlecht eine bestimmte Bestzeiten über 5 und 10 Kilometer oder die Mitteldistanzen von 800 bis 3000 Meter vorzuweisen haben. Nur so sei Laufen als Teamsport möglich, sagt der 33-jährige professionelle Laufcoach Florens von der Decken, den die BTC-Mitglieder einfach nur „Coach Flo“ nennen. „Wir wollen, dass alle Athleten in etwa ein ähnliches Niveau haben, um beim Training gemeinsam laufen zu können“, sagt er.

Die Läufer des Vereins wollen nicht einfach über die Distanz kommen, sondern schnell laufen. Sie trainieren dafür zumeist täglich. Ihre schnellsten Athleten laufen auf die Zehn-Kilometer-Distanz Zeiten knapp über 30 Minuten.

Ambitionierter Amateursport, kein Schön-Wetter-Jogging. Aber eben auch kein verkniffener, egozentrischer Individualsport, sondern Teamsport – inklusive lockeren Gemeinschaftsevents abseits des Trainings. In den USA ist das Konzept so populär wie dem Klischee nach Apfelkuchen weitverbreitet ist. Nahezu jedes College und jede Highschool haben eine ambitionierte Laufgruppe (im Slang der Szene, eine „Crew“), die aus den entsprechenden Highschool-Filmen bekannt sind.

So amerikanisch wie Apple Pie

Der BTC will das in Deutschland noch neue Crew-Running Konzept mit den Vorzügen des leistungsorientierten Trainings im Vereinen kombinieren. Inzwischen sind mehr als 60 Athleten in der Trainingsgruppe auf den Strecken von 800 Meter bis zum Marathonlauf aktiv. „Eine der Visionen bei der Gründung vom BTC war immer den Gap zwischen Profi-Athlet:innen und Community-Athlet:innen zu schließen“, sagt Menges.

Die erste selbst-organisierte Bahnveranstaltung am Wochenende wertet der Verein als Erfolg, dem weitere folgen sollen. Im Herbst plant der Verein schon das nächste Event, einen Cross-Country-Lauf auf einer Pferderennbahn – auch das ist in der deutschen Laufszene eher unüblich. Hierzulande werden Crossläufe von den traditionellen Vereinen eher in Parks und Wäldern abgehalten.

Der Imagewandel fängt beim BTC mit der Sprache an. Deshalb heißt es nicht wie bei den konkurrierenden, traditionellen Leichtathletikvereinen etwas altbacken „Abendsportfest“, sondern „BTC Track Night – Festival of Fast“ und statt von Breitensportlern sprechen die BTC-Mitglieder von einer „Community“.

Vorbild: Bowerman Track Club

Natürlich sind sie vom BTC mit ihrem Rebranding-Versuch nicht alleine. Nike investiert Millionen, um den Sport, aus dem der Konzern ehemals in den 1970er Jahren entsprungen ist, mit Läufern wie Jakob Ingebrigtsen ein neues Image zu geben. Dabei geht es natürlich immer auch um die Vermarktung von cooler Sportkleidung, Split Shorts und natürlich vor allem Laufschuhen.

Denn in Deutschland alleine werden mit diesen Sportartikeln pro Jahr knapp 1,2 Milliarden Euro Umsatz gemacht. BTC ist nicht zufällig auch das Akronym für den Bowerman Track Club, dessen ehemaliger Cheftrainer Bill Bowerman einer der Gründer von Nike war.

