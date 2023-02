Reformvorschlag der SPD Mehr Sicherheit für wissenschaftlichen Nachwuchs

Es ist ein sperriges Wort, das viel Aufregung auslöst: Wissenschaftszeitvertragsgesetz, kurz „WissZeitVG“. Dahinter verbirgt sich ein besonderes Arbeitsrecht für die Wissenschaft. Bis zu zwölf Jahre Arbeit ohne Dauerstelle sind möglich, solange sie offiziell der Qualifikation dienen: sechs davon bis zur Promotion und weitere sechs danach. Wissenschaftler, deren Stellen nicht aus dem normalen Hochschulhaushalt finanziert werden, sondern aus extra eingeworbenen Projektgeldern (=Drittmittel), können sogar immer weiter befristet werden.

Das hat Folgen. Rechnet man die Professoren raus, waren 2020 an den Universitäten 84 Prozent aller hauptamtlichen wissenschaftlichen Mitarbeiter befristet angestellt, selbst unter den Promovierten und Habilitierten waren es 62 Prozent – im Vergleich zu einer Akademiker-Befristungsquote im deutschen Arbeitsmarkt von gut elf Prozent.

Novelle von 2016 gescheitert

Einen „Skandal“ nennt das die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Damit sei die erste Novelle des Gesetzes von 2016 gescheitert, weil sie die Befristungsquoten kaum habe senken können. Nach einer zwischenzeitlichen Verbesserung sank auch die durchschnittliche Dauer von Doktoranden-Arbeitsverträgen wieder auf unter anderthalb Jahre.

Die Hochschulrektoren räumen Probleme ein, pochen jedoch mehrheitlich weiter auf eine besondere Flexibilität – unter anderem, weil bei zu vielen Dauerstellen die nächste Wissenschaftlergeneration Schwierigkeiten habe, überhaupt ins System zu kommen, und dies der Qualität des Wissenschaft schade.

Eine komplexe Gemengelange also, in der die Ampel ein Versprechen aus dem Koalitionsvertrag einlösen muss: das WissZeitVG erneut zu reformieren. Inzwischen lädt das Ministerium die Fachpolitiker der Regierungsfraktionen regelmäßig ein, um eine gemeinsame Linie zu finden. Diese „Berichterstattergespräche“ verliefen „sehr konstruktiv“, sagt BMBF-Staatssekretär Jens Brandenburg (FDP), „aber es sind noch einige Punkte zu klären.“ Andere berichten aus den Verhandlungen, mit etwas Glück könnten bis Mitte März zumindest erste Eckpunkte stehen.

Die Uhr tickt

Währenddessen tickt die Uhr, denn das BMBF hatte den Referentenentwurf noch für den Winter angekündigt. Tun sich SPD, Grüne und FDP so schwer, weil sie nicht nur von den Rektoren Gegenwind bekommen, sondern auch aus den Ländern – die fürchten, auf den Kosten für zusätzliche Stellen sitzen zu bleiben?

Die SPD-Fraktion erhöht jetzt den Erwartungsdruck mit einem Papier, das sie am Dienstag beschließen will. Generell bleibe ein Sonderarbeitsrecht in der Wissenschaft nötig, heißt es darin, doch müsse es feste Mindestvertragslaufzeiten geben, und eine Drittmittel-Befristung dürfe erst erlaubt sein, wenn die 12 Jahre Höchstbefristungsdauer ausgeschöpft sei.

Eine noch größere Veränderung soll es nach der Promotion geben: Wer Daueraufgaben in Lehre und Forschung übernimmt, für den gälte dann sofort das normale Arbeitsrecht. Und wer sich weiter auf den Weg zur Professur macht, könnte dies nur noch auf einer „Tenure-Track“-Stelle. Die, wenn die vereinbarten Leistungen erbracht werden, in eine Dauer-Professur mündet. „Mehr Zuverlässigkeit für den wissenschaftlichen Nachwuchs und neue Instrumente zur Förderung von Gleichstellung und Diversität“ seien nötig, sagt SPD-Wissenschaftsexpertin Carolin Wagner, „um auch in Zukunft die besten Köpfe im Wissenschaftssystem halten zu können.“

Fast schon eine Revolution: Die SPD will wie von der GEW gefordert die Tarifsperre in der Wissenschaft aufheben, die bisher Arbeitgeber und Gewerkschaften an der Vereinbarung eigener, vom Gesetz abweichender Regelungen hinderte.

Was von alldem es in die Eckpunkte schaffen wird? Die Antwort gibt es in zwei Wochen – vielleicht.

