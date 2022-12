Reinhard Mey wird 80 Jahre alt Was, jetzt schon?

Mit Hut Autofahren? Das wird Reinhard Mey auch in den nächsten 20 Jahren nicht gelingen. Das Bild ist so ein Schreckgespenst aus einem Lied, das er vor 30 Jahren schrieb: „50! Was jetzt schon?“

Am Mittwoch, 21. Dezember, wird Mey 80 Jahre alt. Gerade in diesen Tagen lohnt es, mal wieder einen Blick auf den Text zu werfen: „Splittert jetzt hier und da der Lack/ Bin ich jetzt auch so′n alter Sack/ Zu dem ich und meine Gefährten/ Jeden, der über zwanzig war/ Gnadenlos stempelten und gar/ Zum Zausel und scheintot erklärten?/

Rieselt in meinem Hirn der Kalk/ Hat aus dem Nacken sich der Schalk/ Verkrümelt? Frag’ ich mich beklommen/Hat meine Jugend über Nacht/ Sich leise aus dem Staub gemacht/Und ich hab′s gar nicht mitbekommen?/ 50? Ja, wohl schon/ Die reifere Generation!“

Unbegründete Ängste

Mal abgesehen von der Zahl, waren all die Ängste unbegründet. Davon konnte man sich bei der letzten Tournee im Herbst überzeugen.

7000 Zuschauer zieht der Barde ganz allein mit seiner Gitarre in den Bann

Und wenn auch in fast allen Städten die Rezensenten sein Alter erwähnt haben, voller Bewunderung und vielleicht auch ein bisschen voller Neid, weil es ja keineswegs selbstverständlich ist, dass man nach fast 60 Jahren Bühnenerfahrung immer noch so lässig eine wunderbare Show hinlegt, ganz allein mit einer Gitarre 7000 Zuhörer in Bann schlagen kann, ohne auch nur einmal ins Stocken zu geraten.

Der Kalk will nicht rieseln

„Forever Young!“, lautete der Schlachtruf der Pop-Generation, und es scheint etwas dran zu sein, egal, ob jemand ein lauter Rock’n’Roller ist wie Mick Jagger oder ein sanfter Chansonnier wie Reinhard Mey. Die Musik ist offensichtlich ein Jungbrunnen. Wer schon in jungen Jahren vergreist, hat wohl andere Passionen - oder überhaupt keine.

Jedenfalls nicht diese. Nein, der Kalk rieselt offensichtlich auch 30 Jahre später noch nicht, und der Schalk hat sich auch nicht verkrümelt. Das Schicksal hat andere Schläge bereit gehalten von der Art, die ihn jetzt bei seinem jüngsten Konzert sagen ließen, dass es wohl eine Gnade sei, nicht zu wissen, was die Zukunft bereithält.

Die 50 brachte ihn noch zum Staunen

Auch den Verlust des Sohnes konnte er in Liedern verarbeiten, vielleicht könnte man auch das als Gnade betrachten, selbst wenn eine solche Wunde nie wirklich heilen kann. Reifer? Ja. Klar. Er ist aus dem Alter raus, in dem runde Geburtstage eine größere Rolle spielen.

Die 50 war noch eine Zahl, die ihn im Kontext mit sich selbst zum Staunen brachte. Auch das hat er verarbeitet. Man kann sich vorstellen, dass jemand, der alles erreicht hat und noch ein bisschen mehr, und einen großen Verlust zu tragen hatte, so gar keine Lust mehr hat auf große Worte.

Hat meine Jugend über Nacht/ Sich leise aus dem Staub gemacht/Und ich hab’s gar nicht mitbekommen? Reinhard Mey

Von seinen mehr als 500 Liedern sind so viele schon wie „Über den Wolken“ oder „Der Mörder ist immer der Gärtner“ zu geflügelten Worten geworden. Dass seinen Texten zuletzt ein Reclam-Heft gewidmet wurde, unterstreicht ja die Schulreife auf höchstem Niveau. Seine Konzerte sind praktisch immer ausverkauft, sobald sie auf dem Markt erscheinen.

Er hat es schlicht nicht nötig, sich groß feiern zu lassen. Gut möglich, dass er an einem solchen Tag vielleicht viel lieber dem Enkel eine Gitarrenstunde gibt oder sich dem Sylter Wind entgegenstemmt oder den Pilotensohn auf einem Frachtflug nach Asien begleitet, als sich Sonntagsreden über seine Verdienste anzuhören.

Rotwein im Goldenen Hahn

Am Ende des Tages wird er mit Frau Hella und dem Rest der Familie lieber im Goldenen Hahn einen guten Rotwein leeren, als sich von Fremden den roten Teppich ausrollen zu lassen.

Obwohl er praktisch alles offenlegt, geht Reinhard Mey in gewisser Weise auch sehr diskret um mit seinem Leben. Persönliche Details ins Allgemeingültige zu verwandeln, ist seine Spezialität und eine hohe Kunst. Seine Lieder sind seine Autobiografie, die sich teilweise auch andere Menschen anziehen können.

Das kindliche Gefühl, samstags um viertel vor sieben heimzukommen in ein warmes Zuhause, ist nur eines von vielen Beispielen. „Ihre große Kraft können diese Lieder entfalten, weil sie nie ins rein Private kippen, sondern persönliche Erfahrungen so fassen, dass sie vom Hörer wiedererkannt und geteilt werden können“, heißt es im Nachwort des Reclam-Bands.

Ach, könnten das doch diejenigen in Händen halten, die sich angesichts der Spielmann-Sehnsüchte des jungen Reinhard Mey gefragt haben, was aus dem nur werden soll. Jetzt ist er in einem Alter, wo eine Bilanz wohl erlaubt ist: Künstlerisch ist alles gut gegangen. Und der Erfolg war ein treuer Begleiter durch sechs Jahrzehnte.

Unverführbar von den Früchten des Ruhms

Hinzu kommt diese erstaunliche Unverführbarkeit, wo es um die Früchte des Ruhms geht, nach denen Menschen gieren, die auch nur ein bisschen Eitelkeit in sich tragen.

Er hat sich nie vereinnahmen lassen von der Musikindustrie, ist immer ganz gerade seinen eigenen Weg gegangen. Nur so ist ein solches Werk möglich. Deshalb ist es so außergewöhnlich. Er macht auch nicht, wie viele andere, eine Abschiedstournee nach der anderen.

Freundlich verabschiedet er sich am Ende eines Konzerts bis zum nächsten Mal. Und sollten die nächsten Male einst, in hoffentlich ferner Zukunft, aufgebraucht sein? Dann war so das Leben. 80? Na und!

