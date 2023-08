Rekonstruktion einer Löwenjagd Wie Berlin in Panik verfiel

Vor einem Monat versetzte eine vermeintlich entlaufene Löwin in Berlin-Brandenburg die deutsche Öffentlichkeit in kollektive Aufregung. 36 Stunden dauerte die Jagd mit Drohnen, Helikoptern und Hundertschaften der Polizei. Anwohner wurden aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Am Ende entpuppte sich die mutmaßliche Sensation als reine Sommerloch-Geschichte. Wie konnte es so weit kommen? Der Tagesspiegel hat mit den wichtigsten Beteiligten gesprochen und die Abläufe rekonstruiert - eine Chronik bester Absichten, kurioser Missverständnisse und menschlicher Fehlbarkeit.

19. Juli, nach 23 Uhr

Der 19-jährige Nico M. aus Kleinmachnow fährt mittwochabends mit seinem Auto einen Kumpel nach Hause. Am Richard-Strauss-Weg Ecke Rudolf-Breitscheid-Straße entdeckt er in einem Waldstück eine Rotte Wildschweine. Er schaltet das Fernlicht an, um die Tiere besser sehen zu können, und nimmt mit seinem Smartphone ein Video auf. Anschließend lädt er den Sechs-Sekunden-Clip auf dem Messengerdienst Snapchat in einer privaten, nur von Freunden einsehbaren Gruppe hoch. M. geht davon aus, Wildschweinen begegnet zu sein.

Es dauert jedoch nicht lange, bis der erste Freund auf Snapchat in dem kurzen Video eine Löwin erkennt. Er leitet das Video seinem Vater weiter, der sich zu gerade im Urlaub in Bayern befindet. Auch der Vater sieht eine Raubkatze. Er informiert die Polizei.

19. Juli, kurz vor Mitternacht

Alarmiert durch den Anruf fahren Polizeibeamte zur Wohnadresse von Nico M. in Kleinmachnow und klingeln an der Tür. M. zeigt ihnen das Video. Eine erste Sichtung ergibt: Die Beamten können nicht ausschließen, dass es sich tatsächlich um eine Löwin handelt. Im Laufe der nächsten Stunden kommt auch Nico M. mehr und mehr zu der Überzeugung, dass er einem Raubtier begegnet ist. Wie genau dieser Sinneswandel passierte, ist unklar. Eine Interviewanfrage des Tagesspiegels lehnte Nico M. ab.

20. Juli, 1 Uhr nachts

Die Polizei Brandenburg versucht, Peter Hemmerden, den Jagdpächter der Gemeinde Kleinmachnow, zu erreichen. Weil dessen Handy im Wohnzimmer liegt und auf leise geschaltet ist, während Hemmerden oben im Schlafzimmer schläft, verpasst er den Anruf. Mehr Glück hat die Polizei bei Torsten Kroll, Jagdpächter in Teltow. Nach dem Telefonat fährt Kroll mit einem weiteren Jäger zur Rudolf-Breitscheid-Straße und untersucht im Beisein der Polizei die Stelle, an der das Video entstanden ist. Dem Tagesspiegel wird er später berichten: „Ich habe nur gesehen, dass da die Erde umgedreht worden ist.“ Auch Kroll erkennt auf dem kurzen Video eine Löwin. Im Rückblick wird er vermuten, er sei wohl voreingenommen gewesen.

20. Juli, 1.30 Uhr

Derk Ehlert, der Wildtierexperte des Landes Berlin, wird vom Telefon aus dem Schlaf gerissen. Der Lagedienst fragt, ob Ehlert Spezialisten empfehlen könne, die im Umgang mit Betäubungsgewehren geübt seien. Der Wildtierexperte gibt den Kontakt eines Veterinärmediziners in Eberswalde durch, dieser verfüge über entsprechende Erfahrung. Ehlert wundert sich, hält den Ausbruch eines Löwen jedoch für denkbar. In den vergangenen 24 Jahren hatte er es in Berlin bereits mit entlaufenen Waranen, Giftschlangen und Riesenspinnen zu tun. Weshalb nicht auch mal ein Löwe? Nach dem Telefonat legt sich der Experte wieder schlafen.

20. Juli, 1.30 Uhr

Die Polizei spricht ein weiteres Mal mit Nico M. Die Beamten halten seine Schilderung der Situation für glaubwürdig.

20. Juli, 1.41 Uhr

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe veröffentlicht einen Warnhinweis des Landes Berlin. Gewarnt wird vor einem nicht näher spezifizierten "frei laufenden gefährlichen Wildtier" im Gebiet "Berlin-Nikolassee". Anwohner sollen zu Hause bleiben und den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge leisten. Weiter heißt es: "Informieren Sie sich in den Medien, zum Beispiel im Lokalradio" sowie "Lassen Sie Haus- und Nutztiere nicht ins Freie". Die Warnung wird auch über die staatliche Notfall-Informations-App "NINA" verbreitet.

20. Juli, 1.55 Uhr

In der privaten Snapchat-Gruppe, in der Nico M. sein Video veröffentlichte, sieht ein weiterer Freund den Mitschnitt. Seinen richtigen Namen möchte dieser Freund nicht in der Zeitung lesen, wir nennen in an dieser Stelle Manuel. “Ich habe das Video gesehen, da haben sie alle schon vom Löwen geschrieben in der Gruppe”, erzählt der 19-jährige aus Kleinmachnow dem Tagesspiegel. Und weiter: “Ich war high as fuck, bin gar nicht klargekommen.”

20. Juli, 2 Uhr

In Teltow wird Zirkus-Chef Michel Rogall von der Brandenburger Polizei wach geklingelt. Dass ein Löwe entlaufen ist, kann Rogall zunächst nicht glauben, er fängt an zu lachen. Dann fragt er: „Ist das hier ,Versteckte Kamera‘?“. Doch die Polizei meint es ernst und will wissen, ob aus seinem Zirkus ein Löwe entlaufen sei. Rogall hält gar keine Löwen. Und er kennt auch niemanden, der sich privat ein Raubtier angeschafft hat.



20. Juli, 2.12 Uhr

Nico M.s Freund Manuel veröffentlicht das kurze Snapchat-Video auf seinem eigenen Twitter-Account “@lqzze1” mit 300 Followern. Dazu schreibt er: “#löwe in #kleinmachnow @polizeiberlin sucht aber findet nicht”. In den kommenden Tagen wird dieses Video 1,3 Millionen Mal angesehen werden. Dem Tagesspiegel erklärt Manuel seinen Post später so: “In dem Wissen, dass sehr viele am nächsten Tag früh morgens in Kleinmachnow Gassi gehen, wie beispielsweise meine Mutter, dachte ich , ich teile das mal lieber der Welt mit.” Danach geht Manuel schlafen.

20. Juli, 3.15 Uhr

Eine Stunde später warnt die Polizei Brandenburg auf Twitter: “Bitte meiden Sie es aufgrund eines entlaufenen Wildtieres aktuell im Bereich Kleinmachnow, Teltow & Stahnsdorf (PM) das Haus zu verlassen und holen Sie auch Ihre Haustiere ins Haus.”



20. Juli, gegen 3.30 Uhr

In Kleinmachnow wird Bürgermeister Michael Grubert vom Lärm der Helikopter wach. Er denkt sich nichts dabei, schließlich kreisen Hubschrauber öfters in der Gegend. Grubert schläft weiter. Auch der 19-jährige Manuel wird vom Lärm geweckt. Er entschließt sich zu einem weiteren Twitter-Post: “Update: 3:35 und mindestens zwei Hubschrauber unterwegs.”

20. Juli, 5 Uhr morgens

Wildtierexperte Derk Ehlert wacht auf. Er öffnet sein Smartphone und stößt auf einer Nachrichtenseite auf die fragliche Videosequenz. Ehlert erkennt wenig später auf seinem Notebook auf dem größeren Bildschirm in der Aufnahme keinen Löwen, dafür aber zwei Wildschweine. Allerdings heißt es auf der Seite, es gebe mehrere Videos sowie Zeugenaussagen. Ehlert schließt daraus: Dass dieses eine Video keinen Löwen zeigt, bedeutet nicht zwangsläufig, dass gar kein Löwe existiert. Er möchte nicht die Echtheit des anderen, ihm nicht bekannten Bildmaterials und die Beobachtungen der Zeugen infrage stellen.

20. Juli, 5.06 Uhr

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe veröffentlicht eine neue Warnmeldung mit ausgeweitetem Gefahrengebiet. Eine Karte zeigt, dass sich die Löwin schon jetzt praktisch im gesamten südlichen Stadtgebiet aufhalten könnte. Das 22 Kilometer lange Areal reicht im Westen bis zur Avus im Grunewald, im Osten bis Rudow, im Norden bis zum Halensee beziehungsweise bis zum Bahnhof Tempelhof.



20. Juli, 5.18 Uhr

Zwei Polizisten melden, ebenfalls eine Löwin gesehen zu haben – und zwar in unmittelbarer Nähe der Stelle, an der Nico M.s Video entstand. Die Aussage dieser Beamten wird in den kommenden Stunden zum wesentlichen Argument dafür, an der Interpretation des Videos nicht mehr zu zweifeln. Zudem wird sich weiter das Gerücht verbreiten, es existierten mehrere, unabhängig voneinander entstandene Videos der Löwin. Dies ist falsch. Auch bei angeblich in unterschiedlichen Situationen entstandenen Fotos des Tieres wird es sich in Wahrheit bloß um Standbilder aus Nico M.s Video handeln.

20. Juli, 6.10 Uhr

Bürgermeister Michael Grubert erwacht. Auf seinem Handy erscheint eine WhatsApp und ein Anruf von der Feuerwehr. Im Radio erfährt er weitere Details. Er dreht seine morgendliche Runde mit seinem Hund. “Ich haben ihn an der Leine gelassen und wir sind nicht in den Wald.” Danach fährt Grubert ins Büro.

20. Juli 7 Uhr

Nun erwacht auch Jagdpächter Peter Hemmerden. Er erfährt, dass Torsten Kroll, sein Kollege aus Teltow, in der Nacht mit der Polizei im Einsatz war. Hemmerden ruft ihn an, fragt: “Erzähl mal aus Deiner Sicht, was ist denn da los?” Kroll berichtet, dass er mit der Polizei und dem Mann, der das Video gemacht hat, an der Stelle in der Rudolf-Breitscheid-Straße war. “Wir gehen davon aus, dass das kein gefaktes Video ist”, sagt Kroll. Er habe gerade Urlaub, antwortet Hemmerden, und übernehme den Einsatz. Erst am Mittag kommt Kroll der Gedanke, dass das Tier auf dem Video kein Löwe sein kann.

20. Juli, 7.40 Uhr

Bürgermeister Michael Grubert kommt in seinem Büro im Gemeindeamt an. Er bespricht die Lage mit dem stellvertretenden Leiter beim Ordnungsamts. Dieser ruft kurz darauf Peter Hemmerden an. Man gründe gerade einen Krisenstab mit der Polizei und dem Veterinäramt des Landkreises Potsdam-Mittelmark: “Hätten Sie Zeit?”

20. Juli, 8.00 Uhr

Die Brandenburger Polizei steht bei Zirkus-Chef Michel Rogall vor der Tür. Die Beamten zeigen ihm Fotos und das Video. Für Rogall steht schnell fest: Das ist kein Löwe. Der Kopf ist viel zu klein. „Außerdem wackelt ein Löwe beim Fressen nicht mit dem Schwanz.“ Woher er das denn wissen wolle, fragen die Polizisten. “Ich arbeite mein Leben lang mit Tieren, ich kenne mich aus”, erwidert Rogall. Was es dann für ein Tier sein könnte, fragen die Polizisten. „Ein Hund oder ein Wildschwein“, sagt Rogall. Kurz darauf erhält Rogall erneut Besuch, nun von Einsatzkräften aus Teltow. Auch sie bitten den Zirkus-Chef, sich das Video anzuschauen.

20. Juli, 8.56 Uhr

Die Polizei Brandenburg hat keine Zweifel mehr, um welches Tier es sich handelt. Sie schreibt auf Twitter: “Suche nach der #Löwin verlief in der Nacht erfolglos und wird heute fortgesetzt.”

20. Juli, 9 Uhr

Die Polizei erklärt eine “allgemeinen Gefahrenlage” im Ort. Damit ist die Gemeinde ab jetzt in der Wildtiersuche federführend. Zu der Zeit trifft Hemmerden an der Rudolf-Breitscheid-Straße ein. Journalisten sind bereits seit Stunden vor Ort. “Wir versuchten, Hinweise zu finden, die entweder die Löwen- oder die Wildschweintheorie untermauern”, sagt Hemmerden. Zu 100 Prozent habe ihn das Video nicht überzeugt. “Es sieht nach einer Löwin aus, es könnte aber auch etwas anderes sein”, denkt Hemmerden. Gemeinsam mit der Veterinärin des Kreises, Silke Ohm, sammelt er Haare und Kot. Dieser riecht nach einem Pflanzenfresser, keinem Fleischfresser. Es sind die Proben, die später die 100-prozentige Klarheit bringen werden. Die Proben werden in das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin geschickt.

20. Juli, 10.31 Uhr

Auf die Frage eines Twitter-Nutzers, weshalb die Brandenburger Polizei in einem Tweet von einem “Raubtier” spreche statt von einem Löwen, antwortet diese nun: “Weil es noch nicht gefunden wurde. Eine genaue Bezeichnung gibt es, wenn wir uns zu 100 Prozent sicher sind.”

20. Juli, 12 Uhr

Hemmerden bringt seine beiden Jagdhunde zur Stelle in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Sie schlagen nicht an, bleiben ganz ruhig. Jetzt kommen dem Jäger größere Zweifel. “Wenn hier wirklich ein Löwe ein Wildschwein gerissen hat, würden wir Blutspuren oder Fellreste finden. Die haben überhaupt nichts angezeigt.”

Den ganzen Vor- und Teile des Nachmittags verbringt Hemmerden damit, gemeinsam mit der Polizei zu Orten mutmalicher Löwensichtungen zu fahren, etwa zu einem Teltower Kindergarten und der Stahnsdorfer Südwestkirchhof. Auch auf dem Zehlendorfer Waldfriedhof wird ein Löwe gesehen. In der Clauertstraße im Berliner Ortsteil Nikolassee melden Anwohner Löwengebrüll. Später stellt sich heraus, dass es von Kindern in einem Garten kommt, die es aus Spaß abspielten.

20. Juli, am Vormittag

In Berlin entdeckt der Trickfilmzeichner Christian Hefele das Video mit der angeblichen Löwin bei Twitter. Hefele glaubt zunächst, darin eine Löwin zu entdecken. “Ich bin Trickfilmzeichner und Charakterdesigner, die Kopfform passte für mich genau ins Bild und ich entdeckte die Quaste am Schwanz – auch die kenne ich vom Löwen.” Dennoch störten ihn ein paar Dinge an dem Video. Warum breche es gerade an der Stelle ab, bevor das Tier seinen Kopf hebt?

20. Juli, kurz nach 13 Uhr

In Kleinmachnow beginnt die Pressekonferenz. Bürgermeister Grubert ist über die Menge der angerückten Kamerateams erstaunt, selbst die BBC ist vor Ort. Grubert erklärt, aktuell werde mit Drohnen und Wärmebildkameras im nordöstlichen Teil der Gemeinde gesucht, weil die Löwin dort zuletzt gesichtet worden sei. Ziel sei es, das Tier lebend zu fangen. Polizeisprecherin Kerstin Schröder bestätigt, dass Polizeibeamte das Tier in der Nacht mit eigenen Augen gesehen haben. Bürgermeister Grubert erklärt: “Ich kenne die beiden Videos, die es gibt.”

20. Juli, 14.04 Uhr

Feuerwehrleute sehen hinter dem Europark Dreilinden ein “großes, helles Tier”, das sich “nicht wie ein Wildschweintier” bewege. Bürgermeister Grubert denkt, die Stelle wäre gut für eine Löwin, um die Autobahn zu überqueren.

20. Juli, 16 Uhr

Der Berliner Fährtenleser Georg Messerer entdeckt das Video. Messerer hat sich beim Unternehmen “CyberTracker” ausbilden lassen, es gilt als international anerkannter Standard für Spurenlesen weltweit. Er leitet das Video dem Unternehmensgründer Louis Liebenberg in Südafrika weiter und bittet ihn um seine Einschätzung. Liebenberg antwortet, “dass es weder eine Afrikanische Löwin ist, noch irgendeine andere Großkatze”.

20. Juli, 16.28 Uhr

14 Stunden, nachdem Manuel das Video auf Twitter veröffentlichte, meldet er sich erneut zu Wort und erklärt, dass Zeitungen und TV-Sender seinen Mitschnitt kostenlos verwenden können. Er schreibt: “Video für alle Medien freigeben, ausgenommen aller derer, die zu Axel Springer gehören”.

20. Juli, später Nachmittag

Trickfilmzeichner Hefele geht das Video nicht mehr aus dem Kopf. Er beginnt ein paar Zeichnungen, findet ein dpa-Foto von einer Wildschweinbache aus dem Grunewald und legt die Zeichnungen und das Bild übereinander. “Die Landmarks, die Eckpunkte der Anatomie, passen perfekt zu einem Wildschwein.” Er skizziert seine Entwürfe über einem Screenshot aus dem Video. “Bingo, es kam genau hin.”

Die Gemeinde beginnt unterdessen mit der Suche nach Experten. Die Idee kommt auf, Spurenleser einzusetzen. „Aber das war am Donnerstag nicht mehr machbar”, so Grubert. Man verschiebt die Entscheidung auf Freitagmorgen.

20. Juli, 17.09 Uhr

Eine Email erreicht die Redaktion. Der Seher und Heiler Michael Schneider aus dem 450 Kilometer entfernten Siegburg bei Bonn teilt darin die „GPS-Koordinate zur angeblich entlaufenen Löwin“ mit. Demnach halte sich das Raubtier derzeit im Hundeauslaufgebiet Düppel nahe des Wannsees auf.

20. Juli, 18.58 Uhr

Nico M., der Urheber des Videos, meldet sich auf Twitter. Er wird gefragt, ob er als Augenzeuge es für möglich hält, dass sein Mitschnitt doch keine Raubkatze zeigt. Nico M. antwortet: “Ich habe das Video einfach nur gemacht, weil ich Wildschweine gesehen habe. Mein Freund, an den ich es gesendet habe, hat gesagt, es sei ein Löwe. Danach habe ich es genauer beobachtet (im Video) und war ebenfalls der Meinung, dass es nicht wie ein Schwein aussieht.”

20. Juli, 20.15 Uhr

Der rbb zeigt eine Sondersendung. Darin kommen verängstigte Anwohner zu Wort, einer sagt: “Ich habe zwei kleine Dackel, was soll ich denken? Das ist ja das ideale Löwenfutter wahrscheinlich.” Eine Stimme aus dem Off sagt: “Niemand weiß, ob das Raubtier noch im Unterholz lauert”.



20. Juli, 20.45 Uhr

Der spanische Spurenleser José María Galán schickt Georg Messerer in Berlin Bilder. “Darin zeigte er die relevanten Unterschiede zwischen einer Löwin und einem Wildschein.” Bürgermeister Michael Grubert erklärt Liebeberg und Galán in einer Pressekonferenz später als “Koryphäen auf ihrem Gebiet”. Es sind ihre Bilder, die Grubert später in ausgearbeiteter Form als Grundlage dienen, um der Presse mitzuteilen, dass es sich bei dem Tier nicht um eine Löwin, sondern vermutlich um ein Wildschwein handelt.

20. Juli, 22 Uhr

Hefele veröffentlicht seine Zeichnungen bei Twitter und taggt den Account der Berliner Polizei. Er macht das in der Hoffnung, dass jemand die Skizzen sieht und diese weiterleitet. “Stattdessen hagelte es Kommentare, die alle erklären wollten, warum es doch eine Löwin sein muss.” Er sei ja Trickfilmzeichner und kein Biologe. Hefele kommt der Gedanke, dass es doch auch in Berlin einen beratenden Biologen oder Veterinär geben muss, der die Lageentwicklung betreut. Er schickt die Skizzen gegen 22.40 Uhr mitsamt Erklärung los.



20. Juli, später Abend

Peter Hemmerden liegt bekleidet auf dem Sofa und versucht zu schlafen. Falls eine weitere Löwensichtung eingeht, will er bereit sein. Doch Hemmerden findet keinen Schlaf, schaut sich erneut das Video an. Er vergleicht die Bewegungsabläufe des Tieres in dem Video mit denen von Löwen, immer und immer wieder. “ In der Nacht kommt er zu der Überzeugung: Es ist ein Wildschwein.

21. Juli, gegen 7.30 Uhr

Hemmerden meldet sich bei Einsatzleiter Scholz per Telefon. Er sagt, er ist zu 100 Prozent sicher, dass es kein Löwe ist. Kurze Zeit später erhält Hemmerden über Umwege die Skizzen des Zeichners Hefele. Er verstaut sein Gewehr im Tresor. Für ihn ist der Einsatz beendet.

21. Juli, 7.58 Uhr

Der Fährtenleser Georg Messerer meldet sich bei der Polizei und bietet seine Hilfe an. Die Polizei bittet ihn, sein Angebot nochmals mit entsprechenden Nachweisen per Mail zu schicken. Kurz darauf meldet sich die Gemeinde bei Messerer.



21. Juli, 8.15 Uhr

Die Gemeinde bittet die Polizei, 30 bis 40 Polizisten zu schicken. Man will noch einmal die Waldgebiete durchkämmen. Polizisten aus Potsdam machen sich auf den Weg nach Kleinmachnow.

21. Juli, 8.45 Uhr

Aus einem kleinen Waldstück am Sperberfeld wird erneut eine Löwensichtung gemeldet. Die Polizei aus Potsdam fährt sofort hin. “Die waren in Montur”, sagt Bürgermeister Grubert. Aber alle haben “so einen Respekt, wenn da jetzt ein Löwe kommt”. Auch Drohnen und Wärmebildkameras werden eingesetzt. Durch die Unruhe wird eine Rotte Wildschweine aufgeschreckt.

21. Juli, gegen 9.00 Uhr

Hemmerden bekommt einen Anruf. Am Schleusenweg in Kleinmachnow soll ein Löwe gesehen worden sein. Hemmerden packt sein Gewehr wieder aus, fährt zur Stelle, wo das Tier angeblich gesehen worden sein soll. Er sucht mit seiner Wärmebildkamera – er findet eine Wildschweinrotte.

21. Juli, am Vormittag

Michael Grubert bittet Hemmerden darum, mit der Polizei noch einmal die Waldstücke abzusuchen. An der Rudolf-Breitscheid-Straße erwarten ihn etwa 30 Polizisten, gemeinsam mit dem Ordnungsamt gehen sie durch sämtliche angrenzende Wälder. Kurz vor 12 Uhr ruft Hemmerden seinen Zahnarzt an und sagt einen Termin ab mit den Worten: “Ich bin hier im Wald auf Löwensuche”.

21. Juli, 12.19 Uhr

Georg Messerer trifft bei Bürgermeister Grubert ein. Er erläutert vor einer kleinen Runde aus der Verwaltung seine Sicht der Dinge und zeigt die Bilder, die sein Kollege José María Galán angefertigt hat. Man druckt die Bilder für die anschließende Pressekonferenz aus, die sich wegen des Gesprächs mit Messerer um zehn Minuten verschiebt.

21. Juli, 13.10 Uhr

Die Pressekonferenz beginnt. Der Bürgermeister zeigt die Bilder und sagt: “Nach allem menschlichen Ermessen gehen wir davon aus, dass es keine Löwin ist.” Ein Polizist erklärt, man habe nach Überprüfung aller Hinweise aus der Bevölkerung keine Anhaltspunkte für “eine Löwin oder ein anderes, hier nicht beheimatetes Raubtier” gefunden. Grubert appelliert: “Liebe Bürger in Kleinmachnow, seid aufmerksam, wenn Ihr joggt im Wald, seid nochmal vorsichtig. Aber ich kann guten Gewissens sagen: Es gibt keine Gefährdungslage.”

Der 19-jährige Nico M., der Urheber des kurzen Videos, ist verwundert über den Abbruch der Suche. Gegenüber t-online erklärt er, für ihn sehe das Tier immer noch nicht aus wie ein Schwein. Außerdem hätten Polizeibeamte und mehrere Spezialisten eindeutig von einem Raubtier gesprochen. Wie könne das sein?

Die Gemeinde Kleinmachnow haben unzählige E-Mails und Schreiben erreicht. “Wir wurden als dämliche Ossis beschimpft. ‘Lasst uns die Grenzen wieder hochziehen’”, zitiert Sprecherin Martina Bellack aus den Schreiben. Aber auch nette Dinge seien darunter gewesen. So bekam Bürgermeister Grubert ein Kinderbuch geschenkt, in dem Wildtiere erklärt werden, mit der Anmerkung, dieses könne er ja bei der nächsten Suche als “Entscheidungshilfe” verwenden.

