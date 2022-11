Ruby O. Fee feiert Netflix-Auftritt Vom Nacktstrand auf den Roten Teppich

Genüsslich führt Ruby O. Fee vor, wie sie im Winter auf dem Holzbottich die Eisschicht zerschlägt, bevor sie hineinschlüpft. Eisbaden. Das liebt sie. Echt jetzt?

Man sollte denken, dass eine junge Frau, die als Kind einer Hippie-Mutter unter anderem in Indien, auf Bali und in Brasilien aufgewachsen ist, sonnigere Hobbys hat.

Aber vielleicht gerade wegen der Kindheit, die mit ständigen Umzügen, immer neuen Orten und unkonventionellen Lebensgewohnheiten verbunden war, mag die Schauspielerin es, ständig Neues zu probieren und sich herauszufordern.

Sie spricht drei Sprachen fließend

Wenn sie mal eine besonders strenge Ballettlehrerin hatte, machte ihr das auch nichts aus. „Da lerne ich ja was.“ Capoeira hat sie auch gelernt und Hiphop.

Vielleicht muss man einem Kind nur genug Freiheit geben, damit es solche positiven Leidenschaften entwickeln kann. Ihr Vater ist Engländer, aber aufgewachsen ist sie mit einem Stiefvater, der Franzose ist. Französisch versteht sie, fließend sprechen kann sie portugiesisch, englisch und deutsch.

Als Kind hat sie die Sprachen ihrer Umgebung leicht gelernt, hat sogar übersetzt, aber dann alles auch wieder schnell vergessen. Fünf Vornamen haben die Eltern ihr gegeben: Ruby, Moonstone, Camilla, Willow, Fee.

6 Monate lebte die Schauspielerin als Kind auf einer einsamen Insel

Sie erinnert sich an ein halbes Jahr auf einer einsamen griechischen Insel, wo alle nackt am Strand lebten und nur einmal im Monat Lebensmittel geliefert wurden. „Ich habe dort gern gefischt.“

Spiegeleier wurden in der Sonne auf heißen Steinen gebraten. Brunnen und Backofen entstanden in Eigenregie aus Lehm. Die Mutter produzierte „verrückte Kleider“ und verkaufte sie auf Festivals in Europa und Afrika.

Zicklein mit der Milchflasche füttern

Die zierliche junge Frau erzählt das, während sie, ganz in Schwarz gekleidet, in der Bar vom Grand Hyatt sitzt. Gerne erinnert sich die Schauspielerin an ein Jahr auf einem Bauernhof in der Nähe der Ostsee, wo man den Kühen beim Kalben zusehen und die Zicklein mit Milch füttern konnte.

Ruby O. Fee ist jetzt 26 Jahre alt, hat schon eine Menge Filme gedreht und noch mehr erlebt. Als sie 11 Jahre alt war, ließ sich die Familie für längere Zeit in Berlin nieder.

Damals lebten sie in einem umgebauten Möbeltransporter am Mauerpark, und sie besuchte eine alternative Schule in Waidmannslust. Die Mutter hatte Sorge, das deutsche Schulsystem könne zu streng für sie sein. Im Nachhinein glaubt Ruby O. Fee, dass ihr das ganz gutgetan hätte.

Disziplin ist ihr wichtig

Das Strukturierte, das in ihrer Kindheit fehlte, scheint die Schauspielerin jetzt umso mehr zu genießen. Vielleicht ist sie deshalb in einen Beruf hineingewachsen, der besonders nach Disziplin verlangt

Demnächst ist sie zu sehen auf Youtube in der Netflix-Folge „I Am Not Your Baby“. Da lässt sie die Maske fallen, die ihr das Leben als Schauspielerin mitgebracht hat und redet mit ihrem kleinen „Ich“ über die Kindheit und das Leben als Erwachsene. Am 7. Dezember wird gefeiert im Stil „Boho Glam“. Schauspielerin wollte sie schon immer gern werden.

„Ich war als Kind ziemlich fantasievoll und habe auch an Elfen geglaubt“, sagt sie. Im zweiten Anlauf schaffte sie es, eine Agentur zu finden, bekam dann rasch Rollen, zunächst in Kinderfilmen. Später spielte sie auch im „Tatort“ und anderen größeren Filmen, zum Beispiel „Army of Thieves“ oder „Bibi und Tina“ mit. Learning by Doing ist ihr Prinzip.

Gehänselt wegen der Sommersprossen

Es nervt sie ein bisschen, dass man in der Filmbranche so schnell auf einen bestimmten Typ festgelegt wird. Sie wünscht sich mehr Bandbreite und hat deshalb ihre eigene Produktionsfirma gegründet. „Lil Leopard GmbH“ heißt sie.

In ihrer Kindheit wurde sie immer gehänselt, weil sie Sommersprossen hatte, deshalb hat sie sich besonders mit Leoparden identifiziert. Das ist bis heute so. Gerade arbeitet sie an einem Projekt, in dem es um fünf Frauen in einem Bus geht.

Vielleicht ist ihr Ehrgeiz zusätzlich angestachelt worden, weil sie eine Weile eher als Freundin von Matthias Schweighöfer gesehen und nicht so sehr um ihrer eigenen Verdienste willen gewürdigt wurde. Auch deshalb ist es ihr wichtig, mit der Produktionsfirma Projekte zu verwirklichen, die eine andere Sichtweise auf Frauen und Darstellertypen fördern.

Sie träumt von einer Runde mit Regisseuren, in der es darum geht Rollen mit Schauspielern zu besetzen, die auf den ersten Blick gar nicht passen. „Schließlich geht es darum, eine Rolle zu spielen.“

Aber durch die Fehler lernt man auch dazu. Ruby O. Fee

Sie weiß, dass sie noch eine Menge Fehler machen wird. „Aber durch die Fehler lernt man auch dazu.“ Dass sie „so ein Freigeist ist“, hilft ihr, auch dass sie von klein auf zur Selbständigkeit und Achtsamkeit erzogen wurde. Sie hat schon früh gelernt, die Augen für ihre Umgebung zu öffnen, aus ganz praktischen Gründen.

Wenn man auf einem indischen Markt die Mutter aus den Augen verliert und keine feste Adresse angeben kann, hat man ein Problem.

Die Stadt ist ihr Wohnzimmer

Aktuell wohnt sie in Los Angeles und Berlin, dreht auch in den USA. Durch die Streaming-Anbieter seien die Einsatzmöglichkeiten größer geworden, sagt sie. Das bringt mehr Selbstbewusstsein und steigert das Gefühl, authentischer sein und mehr von sich preisgeben zu können.

Sie liebt es, heimzukommen nach Berlin, in ihr Zuhause nach Prenzlauer Berg: „Die Stadt fühlt sich für mich an wie ein Wohnzimmer. Man ist so frei hier.“

Übrigens sei das Eisbaden gut fürs Immunsystem, sagt sie zum Abschied. „Es tut auch der Psyche gut, man ist danach viel fokussierter.“

