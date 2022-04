An den beiden Bundeskanzlern mit den längsten Amtszeiten fällt auf, dass ihre Urlaube eher bescheiden waren. Angela Merkel wanderte in den Alpen, ihr Ferienhaus steht in der Uckermark. Ostern ging es oft nach Ischia. Helmut Kohl verbrachte die Sommerferien in St. Gilgen am Wolfgangsee. Im einen wie im anderen Fall wird als Grund für die Auswahl Flugscham nicht nur wegen früherer Sorglosigkeiten keine Rolle gespielt haben.

Dass eine deutsche Landesumweltministerin im Jahr 2022 einen Zweitwohnsitz auf Mallorca unterhält, muss dagegen überraschen. Die CDU-Politikerin Ursula Heinen-Esser, die das Amt bis vor Kurzem in Nordrhein-Westfalen innehatte, fällt damit aus dem Rahmen. Unabhängig von der Zusammenkunft mit weiteren CDU-Politikern auf der Insel, die den Anlass für ihren Rücktritt boten, stellt das die Vorbildfunktion in Frage, die mit dem Öko-Amt einhergeht.

Das nachträglich eingeforderte Mitgefühl wurde gehemmt

Urlaube sind folglich nicht nur wegen der Flut im Ahrtal heikel geworden, wie auch der Rücktritt der Grünen Anne Spiegel vom Amt der Bundesfamilienministerin erweist. Eigenen Angaben zufolge waren ihrer Familie eine Erkrankung des Ehemanns sowie die vier pandemiemüden Kinder derart zur Last geworden, dass die im Sommer 2021 – sie war damals im Amt als rheinland-pfälzische Doppel-Ministerin für Familie und Umwelt – vier Wochen Auszeit benötigte.

Das auf diese Weise nachträglich eingeforderte Mitgefühl wurde allerdings dadurch gehemmt, dass sich Spiegel nur Monate später ein Bundesministerium zugemutet hat. Doch statt um solche Widersprüche kreiste die Debatte um die gewiss schwierige Vereinbarkeit von Familie und Spitzenpolitik.

In Berlin gibt es sechs Wochen für die Senatoren

Vielleicht könnte hier eine Urlaubsregelung ein Anfang sein. Minister stehen in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis, das in Bund und Ländern in eigenen Gesetzen ausgeformt ist. Während es in Berlin einen fixen Anspruch gibt („Den Mitgliedern des Senats steht jährlich ein Erholungsurlaub von sechs Wochen zu“) und das Bayerische Gesetz immerhin „angemessenen Erholungsurlaub“ verspricht, fehlen in Rheinland- Pfalz und NRW solche Regelungen.

Amtstragende sind demnach immer im Dienst. Dem Idealbild des sich aufopfernden Politikers folgt auch das „Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Bundesregierung“, das so genannte Bundesministergesetz, das auch für den Kanzlerjob gilt. Von Urlaub keine Spur. Genommen wird, was das Spitzenamt erlaubt. Manchmal eben nichts.

Ein Urlaubsanspruch, zumindest auf dem Papier, wäre ein Symbol: Regierende sind auch nur Menschen, die sich erholen müssen. Im Sinne Anne Spiegels, die ausgerechnet in einer Flut-Pressemitteilung meinte, die Sprache geschlechtergerecht anpassen zu müssen, sollten dann auch Ministerinnen im Gesetz Erwähnung finden. Hier wäre es an der Zeit dafür.