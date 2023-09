Sahra Wagenknecht im Interview „Die Tendenz in unserem Land geht nach unten, alle spüren das“

Frau Wagenknecht, was bedeutet Linkssein für Sie?

Mich für diejenigen einzusetzen, die nicht aus wohlhabenden Familien kommen, für Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen. Und für eine Außenpolitik, die auf Frieden und Diplomatie setzt.

Empfinden Sie sich selbst als Links?

An dem gemessen, was ich gerade gesagt habe, ja.



Es gibt einige Menschen in Ihrer bisherigen Partei, der Linken, die halten Sie für durch und durch konservativ.

Das ist doch kein Gegensatz. Viele Menschen wünschen sich notwendige Veränderungen, wollen aber nicht, dass alles auf den Kopf gestellt wird. Sie wollen an ihren Werten und ihrer Kultur festhalten. Werte halten eine Gesellschaft zusammen.

Welche Werte sind das?

Anstand, Ehrlichkeit, Mitmenschlichkeit. Wertschätzung von Fleiß, kein Ausnutzen staatlicher Leistungen. Das gilt alles als konservativ, aber wenn solche Werte bröckeln, funktioniert eine Gesellschaft nicht mehr.



Also haben Sie sich doch in der falschen Partei engagiert?

Ich habe in meinem Buch den Begriff Linkskonservatismus kreiert. Das ist provokant gemeint, klar. Es gibt auch einen muffig-reaktionären Konservatismus, mit dem ich nichts zu tun haben will: der etwa gegen die Ehe für Alle ist oder rassistische Ressentiments bedient.

Wie sieht Ihrer denn aus, neben diesen traditionellen Werten, die Sie genannt haben?

Natürlich will ich, dass Deutschland seine Industrie und seinen Mittelstand bewahrt. Das ist die Basis unseres Wohlstands und damit auch die Bedingung für ein gerechtes Land. Wenn die Wertschöpfung sinkt, sinken auch Löhne und Renten und es wird erst recht bei Gesundheit und Bildung gekürzt.

Zur Person Sahra Wagenknecht, 54, ist Bundestagsabgeordnete der Linkspartei und Publizistin. Sie war Mitglied des EU-Parlaments, stellvertretende Parteivorsitzende und zusammen mit Dietmar Bartsch Fraktionsvorsitzende. Wagenknecht kritisiert seit langem Waffenlieferungen an die Ukraine. Wagenknecht wurde in Jena als Tochter eines iranischen Vaters und einer deutschen Mutter geboren. Sie studierte Philosophie in Berlin und Jena. Sie ist mit Oskar Lafontaine verheiratet. Sahra Wagenknecht im Juni 2023. © IMAGO/Political-Moments/imago

Friedrich Merz hat gerade gesagt: „Gillamoos ist Deutschland. Nicht Berlin, nicht Kreuzberg.“ Stimmen Sie zu?

In Teilen Kreuzbergs wohnt inzwischen eher die obere Mittelschicht.

Kreuzberg hat viele arme Ecken.

Das stimmt, aber die steigenden Mieten verändern den Bezirk. Natürlich hat Merz den Bezug auf Kreuzberg nicht so gemeint, dass Deutschland nicht nur aus der urbanen Mittelschicht besteht.

Wie sonst?

Das müssen Sie Herrn Merz fragen. Mir ist bisher nicht aufgefallen, dass er Menschen mit kleinen Einkommen gegen großstädtische Besserverdiener vertreten würde. Er hat diese Woche im Bundestag für Rentenkürzungen geworben und findet, dass arme Kinder noch zu viel vom Staat bekommen. Also die Spaltung zwischen Arm und Reich treibt Herrn Merz bestimmt nicht um.

Aus einer privilegierten Position hat man einen anderen Zugang zum Thema Wärmepumpe, Bioladen oder Elektromobilität. Sahra Wagenknecht

Sie wollen womöglich eine neue Partei gründen und werfen Ihrer bisherigen vor, dass sie Politik für „linke Studentenzirkel“ machen würde, für eine großstädtische Elite. Sie wollen sich dagegen für die „normalen Leute“ einsetzen. Warum geht nicht beides?

Mir geht es um die große Mehrheit der Bevölkerung – und die meisten Menschen sind nun mal keine urbanen Besserverdiener und auch nicht durch wohlhabende Eltern abgesichert. Natürlich verändert das die Sichtweise. Aus einer privilegierten Position hat man einen anderen Zugang zum Thema Wärmepumpe, Bioladen oder Elektromobilität. Der E-Zweitwagen ist attraktiv, wenn man genug Geld hat, und für Bewohner eines gut gedämmten Hauses ist auch die Wärmepumpe toll. Wenn aber aus diesem Milieu auf Menschen herabgesehen wird, die sich das alles nicht leisten können und ihr Schnitzel bei Aldi kaufen, hat das mit einer linken Perspektive nichts zu tun.

Wagenknecht mit Oskar Lafontaine auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde in Berlin im Gedenken an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. © dpa/Britta Pedersen

Sie haben kürzlich erklärt, was Freiheit für Sie ist. Dazu sagten Sie in einem Interview: „Freiheit heißt: Auflehnung gegen einen übergriffigen, bevormundenden Staat, der seinen Bürgern vorschreiben will, wie sie zu reden, zu denken, was sie zu essen.“ Wer schreibt denn in Deutschland vor, wie Sie oder wir zu denken haben? Das klingt ja nach DDR.

Wir leben nicht in einem autoritären Staat. Aber ich sehe einen Trend zu autoritärer Politik, der in der Corona-Zeit besonders krass war. Das Meinungsspektrum wird eingeengt, Cancel Culture grassiert und Umfragen bestätigen, dass viele Menschen sich nicht mehr trauen, außerhalb des privaten Bereichs ihre Meinung zu sagen.

Frau Wagenknecht, wo schreibt denn der Staat vor, wie jemand zu denken oder sprechen hat?

Wer an Unis dem Mainstream widerspricht, bekommt aus staatlichen Töpfen oft keine Drittmittel mehr. Veranstalter, die von staatlicher Förderung abhängen, bekommen Schwierigkeiten, wenn sie den Falschen einladen. Es gibt eine moralisierende Debatte, die auch von Politikern angeheizt wird. Das Gendern im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist natürlich als Erziehungsmaßnahme gedacht. Aber niemand hat das Recht, auf Menschen herabzusehen, die die abstrusen Sprachregeln teils überhaupt nicht kennen.

Die Tendenz in unserem Land geht nach unten, alle spüren das. Nur die Ampel nicht. Sahra Wagenknecht

Außerhalb Berlins werden eher die Menschen schief angeguckt, die Gendersprache benutzen.

Natürlich gibt es diesen Kulturkampf von beiden Seiten. Menschen reagieren mit Aversionen, wenn sie das Gefühl haben, ihre Sprache oder ihre Lebensweise wird herabgesetzt. Und am Ende profitiert die AfD.

Sie beteiligen sich doch an identitätspolitischen Debatten.

Das sind nicht meine Hauptthemen. Wir können gern über Löhne, Renten, soziale Gerechtigkeit und Dividenden sprechen.

Sie zeichnen ein düsteres Bild von Deutschland: Schulen, Kitas, Wohnungen, Krankenhäuser – nichts davon funktioniert. Die Ampel ist „die dümmste Regierung Europas“. Wenn man Sie reden hört, hat man den Eindruck, hier geht morgen das Licht aus?

Mir geht es nicht um Schwarzmalerei. Aber wenn ein Kassenpatient Monate auf einen Termin wartet, tausende Lehrer und Kitaplätze fehlen, die Bahn fast nie pünktlich ankommt und immer mehr Brücken marode sind, dann ist das ein ernstes Problem. Die Tendenz in unserem Land geht nach unten, alle spüren das. Nur die Ampel nicht.



Woran machen Sie das fest?

Olaf Scholz hat im Frühjahr von einem neuen Wirtschaftswunder halluziniert und diese Woche im Bundestag behauptet, es drohe keine Deindustrialisierung. Dabei ist die energieintensive Chemieindustrie bereits um fast ein Viertel eingebrochen. Gewerkschaften und Industrieverbände warnen, es sei fünf vor zwölf. Notwendige Investitionen in die Infrastruktur finden nicht statt. So steuern wir auf keine gute Zukunft zu.

Chemieindustrie eingebrochen: die BASF-Zentrale. © imago/imagebroker

Inzwischen sehen auch einige renommierte Wirtschaftswissenschaftler den Sparkurs der Regierung mitschuldig an der Rezession.

Ja, Christian Lindner verstärkt den Wirtschaftseinbruch. Die extrem hohen Energiepreise haben die Krise ausgelöst. Dadurch sinkt die Wettbewerbsfähigkeit, die Industrieinvestitionen gehen zurück. Die Menschen müssen wegen der Teuerung ihren Konsum einschränken. Dann bleibt nur der Staat. Aber auch der spart. Alle Zutaten für eine große Krise.

In den USA subventioniert die Regierung die heimische Wirtschaft, gleichzeitig wurden Steuern für Unternehmen gesenkt. Können Sie sich durchringen, den Weg von Joe Biden als Vorbild zu sehen?

Wir brauchen in Deutschland ein großes Investitionsprogramm. In Brücken, Schienen, Straßen, Schulen, digitale Netze. Wir brauchen bessere Bildung und die Förderung innovativer, heimischer Unternehmen. Unser Land muss endlich wieder führend bei der Entwicklung von Zukunftstechnologien werden. Wir hatten eine Solarwirtschaft, waren bei Wasserstoff vorn. Inzwischen ist das alles in China. Die USA versuchen das jetzt auch. Wenn wir nicht gegensteuern, werden wir zwischen den Großmächten zerrieben.

Wir können den weltweiten Hunger nicht durch Migration beheben. Sahra Wagenknecht

Wenn es Deutschland versucht, ist es Ihnen aber auch nicht recht: Die Subventionen für die Ansiedlung von Intel in Ostdeutschland bezeichnen Sie als sinnlos.

Wir brauchen Zukunftsinvestitionen und keine Chips, die auf einer womöglich bald überholten Technologie beruhen und in dieser Form von unsrer Industrie nicht benötigt werden. Warum unterstützen wir nicht europäische Start-ups, die an echten Innovationen forschen?



Die Zahl der Asylanträge ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum noch einmal um mehr als 70 Prozent gestiegen, die Zahl der illegalen Einreisen geht hoch. Schafft Deutschland das?

Nein, das schaffen wir nicht. Darauf haben Bürgermeister von Städten und Gemeinden immer wieder hingewiesen. Der Wohnungsmarkt, Kitas, Schulen sind schon jetzt hoffnungslos überfordert.

Viele in Ihrer Noch-Partei argumentieren: Wir strengen uns an, rücken zusammen, damit Menschen woanders nicht verhungern oder gefoltert werden.

Wir können den weltweiten Hunger nicht durch Migration beheben. Zumal die Ärmsten gar nicht kommen, denn Flucht kostet Geld. Und die Herkunftsländer bluten aus, werden noch ärmer.

Wie wollen Sie die Menschen davon abhalten, herzukommen?

So wie andere Länder das auch machen: Indem man reguliert, wen wir aufnehmen, wer Anspruch auf Leistungen hat. Wer im Iran oder woanders von Hinrichtung bedroht ist, muss Schutz bekommen. Aber um Wohlstandsdifferenzen zu überbrücken, ist das Asylrecht nicht geschaffen worden.

Suche nach Schleusern: Zwei Bundespolizist:innen kontrollieren auf einem Rastplatz nahe der deutsch-tschechischen Grenze ein Fahrzeug. © dpa/Sebastian Kahnert

Ist Deutschland ein Einwanderungsland?

Es geht um die Größenordnung. Zuwanderung muss sich in dem Rahmen bewegen, der unser Land nicht überfordert und in dem Integration möglich ist. Sonst entstehen Parallelgesellschaften. Wenn dann noch aus falsch verstandener Toleranz religiöse Hasslehren Verbreitung finden, bekommen wir extreme Probleme.

Würden Sie Deutschland oder Ihr Elternhaus mit der Waffe verteidigen, im Falle eines Angriffskriegs?

Ich würde vor allem versuchen, den Krieg schnellstmöglich zu beenden, weil ich meine Lieben nicht verlieren wollte.



Sie sind seit Kriegsbeginn gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. In welchen ukrainischen Städten würden ohne diese überall russische Fahnen wehen?

Wenn man im vergangenen Frühjahr die erfolgversprechenden Verhandlungen zu Ende geführt hätte, dann hätten sich die Russen hinter die Linien des 24. Februar zurückgezogen. Wir müssen diesen Krieg auf dem Verhandlungsweg beenden, weil er militärisch nicht zu beenden ist. Wir liefern mehr und mehr Waffen. Aber die Front bewegt sich kaum noch. Die Ukraine siegt nicht. Es sterben jeden Tag hunderte junge Männer, es wird immer mehr zerstört, und es besteht die Gefahr, dass der Krieg sich ausweitet.

Ziel sollte sein, dass die Bevölkerung in einem UN-beaufsichtigten Referendum selbst entscheidet, zu welchem Land sie gehören will. Sahra Wagenknecht über ihre Idee vom „Kompromissfrieden“

Sie forderten zuletzt wieder einen „Kompromissfrieden“. Was meinen Sie damit? Ist der Kompromiss, dass die Ukraine sich ergibt?

Nein. Der wichtigste Kompromiss wäre ein Verzicht auf eine ukrainische NATO-Mitgliedschaft. Dann muss man bei der Krim realistisch sein: Die russische Schwarzmeerflotte ist seit fast 200 Jahren dort, sie werden sie nicht abziehen. Im Donbas müssen zunächst einmal die Waffen schweigen. Ziel sollte sein, dass die Bevölkerung in einem UN-beaufsichtigten Referendum selbst entscheidet, zu welchem Land sie gehören will. Selbst im russischen Staatsfernsehen wurde diese Variante kürzlich von einer Journalistin vorgeschlagen.



Im russischen Staatsfernsehen werden aber auch Simulationen von Raketenangriffen auf Berlin gezeigt. Warum glauben Sie einer einzelnen Journalistin?

Ich glaube gar nichts. Es sind Signale, die dafür sprechen, Verhandlungen aufzunehmen.



Die Ukrainer wollen aber ihr Land verteidigen, dazu gibt es Umfragen von unabhängigen Instituten. 80 Prozent sind gegen Frieden für das Abtreten von Gebieten.

Wer etwas anderes sagt, ist in der Ukraine aktuell mit dem Tod bedroht, weil er als Kollaborateur gilt. Im Krieg können Menschen nicht ehrlich ihre Meinung sagen – weder auf der einen noch auf der anderen Seite.

6. September 2023 in Kostiantynivka, Ukraine. 16 Menschen wurden hier bei einem russischen Raketenschlag getötet. © Imago

Aber diese Eskalation, von der Sie und andere seit Kriegsbeginn sprechen, hat nie stattgefunden. Im Gegenteil: Es gab einen Aufstand gegen Putin, die Ukraine startete eine Gegenoffensive, wird stärker.

Wo wird die Ukraine denn stärker? Inzwischen wird mal ein Dorf von der Ukraine erobert und dann wieder eins von Russland. Das ist doch ein blutiger Stellungskrieg. Und natürlich kann der Krieg sich auf NATO-Territorium ausweiten. Ich bin heilfroh, dass das bislang nicht geschehen ist.

Ist Frieden für Sie wichtiger als Freiheit?

Wenn die Menschen sich entscheiden können, zu welchem Land sie gehören wollen, ist das nicht Freiheit? Wer tot ist, ist jedenfalls nicht frei.

Bis Ende des Jahres wollen Sie entscheiden, ob Sie eine eigene Partei gründen oder nicht. Im Bundesgebiet spricht man Ihnen Potenzial von 19 Prozent zu, in Thüringen könnte eine von ihnen geführte Partei stärkste Kraft werden. Spornt Sie das an?

Eine Parteigründung ist eine wahnsinnige Kraftanstrengung. Aber ich sehe die Leerstelle im politischen System. Viele fühlen sich von keiner Partei mehr vertreten und wählen aus Verzweiflung AfD. Ich fände es gut, wenn diese Menschen wieder eine seriöse Adresse hätten.

Auch Teile der AfD entdecken gerade ihr soziales Gewissen, sprechen von der Vereinigung von national und sozial. Man will das alte Bild der wirtschaftsliberalen Partei loswerden. Konkurrieren Sie am Ende um dieselben Wähler?

Frau Weidel ist Mitglied der Hayek-Gesellschaft. Marktradikaler und unsozialer geht kaum.



Bis zu den wichtigen Wahlen im Osten ist es nur noch ein Jahr, nur noch wenige Monate sind es bis zur Europawahl. Warum scheuen Sie bislang die Verantwortung?

Über die Neugründung einer Partei kann nicht eine einzelne Person entscheiden, denn es kann auch kein Einzelner eine Partei aufbauen. Ich habe „Aufstehen“ damals nicht gut vorbereitet – und es ist trotz großer Resonanz nach kurzer Zeit zusammengebrochen.

Was war der Fehler?

Ich hatte die Illusion, dass sich Strukturen von allein bilden. „Aufstehen“ sollte nie eine Partei werden, aber selbst eine Bewegung braucht Organisation. Fehler sollte man im Leben nur einmal machen.