Schimpfen und Strafen in der Kita „Die Kinder wirkten wie verstummt“

Noch nicht ganz drei Jahre alt war Paul an seinem ersten Tag in einer Charlottenburger Kita. „Er war ein fröhliches, offenes und selbstbewusstes Kind“, sagt seine Mutter, Lisa Riemer. „Während der Eingewöhnung wurde aus ihm aber plötzlich ein ängstliches Kind mit Alpträumen, das mir auf Schritt und Tritt folgte – aus Angst, dass ich plötzlich weg sein könnte.“ Paul und seine Mutter heißen eigentlich anders. Die Geschichte, die Lisa Riemer über ihre Zeit in der Charlottenburger Kita erzählen möchte, ist aber so unerfreulich, dass sie ihren richtigen Namen nicht in Verbindung damit in der Zeitung lesen möchte. So kann sie freier erzählen.

„Die Kinder wurden regelmäßig angeschnauzt: ‚Warum weinst du? Hör auf zu weinen! Du bist doch kein Baby mehr‘ oder: ‚Da ist doch nichts!’ Sie wurden auch ganz unterschiedlich behandelt – ein kleiner Junge wurde gekuschelt und bekam viele Küsse auf die Wange. Ein anderer wurde dagegen immer nur zurechtgewiesen, angemotzt und unglaublich lieblos behandelt. Mein Sohn sagt nach kurzer Zeit, dass er Angst vor den Erzieherinnen habe. Die Kinder wurden auch gegeneinander ausgespielt, mit Sätzen wie: ‚Weil du weinst, weint das andere Kind jetzt auch.‘“

„Solche Sätze sind für mich schwarze Pädagogik. Die Erzieherinnen sprechen den Kindern damit die Gefühle ab und werten sie ab. Ich kann ihnen doch nicht vorschreiben, welche Gefühle sie haben sollen“, sagt Sandra Ohl, Sozialpädagogin und beim Dachverband der Kinder- und Schülerläden (Daks) als Fachberaterin für Kinderschutz zuständig. Sie wird immer dann hinzugezogen, wenn eine Kindeswohlgefährdung in einer Einrichtung im Raum steht.

Unangemessene Erziehungsmethoden

Gerade wurden die neuesten Zahlen zu grenzverletzendem Verhalten gegenüber Kindern in Berliner Kitas vermeldet – mit 83 die höchste Zahl der vergangenen vier Jahre. Dazu gehören sowohl körperliche Übergriffe als auch „unangemessene Erziehungsmethoden“. Aber was genau bedeutet das? Was ist in diesem Fall grenzverletzend und was unangemessen?

„Natürlich ist es eine Grenzüberschreitung, wenn ich Kinder so würdelos behandle wie in dem Beispiel beschrieben“, sagt Ohl. Kindern ihre Würde zu lassen und den Kitalltag gut über die Bühne zu bekommen, sei „sehr viel anstrengender. Kinder sind ja in ihrer kindlichen Egozentrik nicht vernunftgesteuert. Es brauch eine gute Beziehung der Erzieher:innen zu Kindern, um sie bei der Regulierung zu unterstützen. Immer ein strenger Ton, häufiges Blöken sind Grenzüberschreitungen.“

Grenzverletzendes Verhalten hat vielfältige Facetten

Auch bei der Senatsverwaltung sieht man das ähnlich: „Kinder haben das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung und den Schutz des Kindeswohls. Sobald die körperliche und oder psychische Gesundheit eines Kindes beeinträchtigt sein könnte, liegt grenzverletzendes Verhalten vor; dies kann sich individuell unterscheiden. Grenzverletzendes Verhalten hat vielfältige Facetten, zum Beispiel Demütigungen, Ausgrenzungen, lächerlich machen, beleidigen, anschreien, grobes Anfassen“, teilt Martin Klesmann mit, Sprecher der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie.

83 Vorfälle von körperlichen

Übergriffen und

unangemessenen Erziehungsmethoden wurden 2022 der Berliner Kitaaufsicht gemeldet.

Dass die Zahlen an gemeldeten Vorfällen sich erhöht haben, bedeute keine Zunahme an Vorfällen, sagt Kinderschutzexpertin Ohl. „Seit 2017 muss jede Einrichtung ein Kinderschutzkonzept haben. Seitdem sind viele Menschen sensibler geworden. Es wird immer weniger salonfähig, Kinder so zu behandeln.“

In der Charlottenburger Einrichtung war dieser Wandel im vergangenen Herbst aber noch nicht angekommen: „Insgesamt wurde nur wenig gesprochen“, berichtet Lisa Riemer. „Die Kinder wirkten insgesamt wie verstummt. Die Erzieherinnen waren mehr damit beschäftigt, sich miteinander zu unterhalten als sich wirklich für die Kinder zu interessieren. Es wurde überhaupt nicht besonders viel kommuniziert. Weder wurde etwas über die Eingewöhnung erzählt, noch Fragen zu uns als Familie gestellt.“

Es gibt einen Wandel, aber er ist noch nicht überall angekommen

Es sei es viel um einen angeblichen Unterschied zwischen Jungen und Mädchen gegangen: „Eine Erzieherin sagt meinem Sohn zum Beispiel, dass er bestimmt nicht mit den Mädchen spielen wolle, weil diese ja ‚immer nur heulen‘ würden. Mädchen wurden aber noch eher getröstet und auf den Arm genommen als Jungs“, berichtet Riemer.

Kinder zur Strafe zu isolieren geht gar nicht. Das ist grenzverletzendes Verhalten. Sandra Ohl, Kinderschutzexpertin beim Dachverband der Kinder- und Schülerläden (Daks)

Besonders gestört haben Riemer Strafen, die gegen Kinder der Einrichtung verhängt wurden: „Einmal brachte ein Kind ein Spielzeugpony mit und zwei andere schnitten ihm die Haare ab. Zur Strafe mussten sie für längere Zeit auf Stühlen sitzen. Dabei hatten die Erzieherinnen den Vorfall lange nicht bemerkt. Wenn sie besser aufgepasst hätten, wäre das gar nicht passiert.“ Es war nicht das einzige Mal, dass sie so etwas beobachtete. „Ein Kind hatte beim Frühstück wiederholt etwas getan, das den Erzieher störte, der packte es am Arm und setzte es auf einen Stuhl hinter einer Tür. Ich finde solche Strafen überhaupt nicht mehr zeitgemäß.“

Strafen sind keine angemessenen pädagogischen Mittel

Kinderschutzexpertin Ohl gibt der Mutter recht: „Ich halte nichts von Strafen. Kinder als Strafe allein auf Stühlen sitzen lassen und sie so zu isolieren, das geht gar nicht. Das ist ein grenzverletzendes Verhalten. Das verstehen Kinder gar nicht. Man muss, wenn Kinder sehr heftig unterwegs sind, so ein Verhalten natürlich stoppen. Erzieher:innen können sie dann aus der Situation nehmen, aber die Kinder brauchen dabei weiter emotionale Begleitung.“

Auch von der Senatsverwaltung heißt es zu dem Beispiel, dass Kinder längere Zeit von den anderen Kindern abgesondert auf einen Stuhl gesetzt werden: „Strafen sind keine angemessenen pädagogischen Maßnahmen und Mittel. Das beschriebene Beispiel grenzt ein Kind aus und ist somit nicht zulässig.“

Viel zu schnell hätten die Erzieherinnen verlangt, dass sie ihr Kind dort längere Zeit allein lasse, sagt Lisa Riemer. „Ich hatte den Eindruck, dass hier in keiner Weise auf die Bedürfnisse und die individuelle Situation meines Kindes Rücksicht genommen wurde.“ Nach einige Wochen brach sie die Eingewöhnung ab und nahm ihr Kind aus der Kita.

Auch Küsse können Grenzen verletzen

Kinderschutzexpertin Ohl findet, das sei genau richtig gewesen in diesem Fall. Ihr ist am Bericht der Mutter noch etwas aufgefallen: Der Satz über die Erzieherin, die einem Kind viele Küsse auf die Wange gab und dauernd mit ihm kuschelte: „Kinder zu küssen ist fast immer ein ziemliches Tabu. Grundsätzlich ist das etwas, das in die Familie gehört. Viele Erzieher sagen dann: Das möchte ich nicht.“ Auch Kuscheln sei nur dann in Ordnung, wenn das Kind von sich aus komme, nicht wenn es der Wunsch der Erzieherin ist. In dem Fall könne es sich um Grenzüberschreitungen handeln, je nachdem wie das Kind es empfinde.

Riemer fragt sich bis heute, was Grenzüberschreitungen in Kitas mit Kindern machen. „Sicher liegt es oft daran, dass Erzieher:innen überlastet sind. Aber das rechtfertigt doch nicht, dass Erwachsene regelhaft ihre Macht über Kinder ausnutzen. Ich glaube, dass hier die Wurzeln für viele Probleme in unserer Gesellschaft gelegt werden. Weil Kinder erleben, wie Machtmissbrauch in Hierarchien funktioniert.“ Sie weist darauf hin, dass bei Gewalt gegen Kinder oft nur an die „besonders schrecklichen Taten“ gedacht werde. „Aber es beginnt doch schon vorher – dort, wo Gefühle und Bedürfnisse negiert werden. Bevor wir mit der Eingewöhnung begannen, hatte ich angenommen, dass der bindungs- und bedürfnisorientierte Ansatz heutzutage der Standard in Kitas sei.“

Zur Strafe zwei Tage nicht spiele – eine Mutter fand das gut

„Grundlage für die Arbeit und konzeptionelle Ausgestaltung in den Kitas ist das Berliner Bildungsprogramm, das den bindungs- und bedürfnisorientierten Ansatz beinhaltet“, heißt es bei der Senatsverwaltung. Aber noch nicht überall scheint das angekommen zu sein.

Auch nicht bei allen Berliner Eltern. Eine Mutter in einer Elterngruppe habe „regelrecht von einer anderen Kita geschwärmt, weil ein Kind dort mal zwei Tage lang auf einem Stuhl sitzen musste und nicht mitspielen durfte, zur Strafe, weil er die Kita unerlaubt und unbemerkt verlassen habe“. Sie fand das gut. Auch bei den anderen Eltern der Gruppe sei das Problembewusstsein nicht so groß gewesen.

Die Kinderschutzexpertin ist optimistisch

Muss sich also allgemein etwas daran ändern, wie Erzieher:innen mit Kindern umgehen? „Es handelt sich grundsätzlich um Einzelfälle, die nicht auf das Verhalten aller Erzieherinnen und Erzieher zu übertragen ist“, antwortet die Senatsverwaltung.

Kinderschutzexpertin Ohl ist optimistisch: Seit alle Kitas ein Kinderschutzkonzept vorlegen müssen, habe sich auf jeden Fall etwas verändert. Erzieher:innen gingen inzwischen insgesamt reflektierter mit ihrer Macht um. Sie trauten sich zunehmend, Fehlverhalten von Kollegen im Team anzusprechen. Früher habe oft ein Klima geherrscht, in dem das vielen nicht möglich schien. Inzwischen würden Kita-Teams auch viel häufiger gute Reaktionen für oft vorkommende Situationen erarbeiten: Etwa, wenn Kinder schlecht gelaunt oder aggressiv sind.

Nach der gescheiterten Eingewöhnung im vergangenen Jahr sind Lisa Riemer und Paul noch immer auf der Suche nach einer Kita, in der Kinder würde- und liebevoll behandelt werden. Eigentlich wollte Lisa Riemer die Kita bei der Kitaaufsicht oder beim Jugendamt melden. Sie ist nicht dazu gekommen. Allein für ein Kleinkind zu sorgen und währenddessen einen Kitaplatz zu suchen ist schon ein Vollzeitjob, der für so eine Aufgabe nicht auch noch Raum lässt.