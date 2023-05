Schulausbau in Potsdam-West geplant Werden der beliebte Freizeittreff „Platte“ und ein Spielplatz geopfert?

Die Stadt Potsdam muss dringend zusätzliche Gymnasialplätze schaffen und will dazu bestehende Schulen ausbauen, um die Nachfrage decken zu können. Dabei wird im Rathaus auch über einen Ausbau der Hannah-Arendt-Schule in Potsdam-West nachgedacht. Das hat Harald Kümmel, Leiter des Geschäftsbereichs Bauen und Wohnen, am Dienstagabend im Stadtentwicklungsausschuss bestätigt.

„Sie wissen, dass es wegen der Anfrage des Staatlichen Schulamts zu Kapazitätserweiterungen an Gymnasien entsprechende Überlegungen in der Verwaltung gibt“, sagte Kümmel auf eine Frage der Stadtverordneten Anja Günther (Sozial.Die Linke). Der Kommunale Immobilienservice (KIS) prüfe dafür geeignete Standorte. So soll es am Leibniz-Gymmasium Am Stern eine kurzfristige Erweiterung mit einer größeren Container-Anlage für den Unterricht geben.

Die Schulleiter beider Gymnasien seien darüber informiert, sagte Kümmel. Konkrete Flächen für die Erweiterung der Hannah-Arendt-Schule seien noch nicht festgelegt worden. Dort gehe es aber um eine langfristige Lösung, also kein Provisorium in Containern wie am Leibniz-Gymnasium.

Nach Angaben der Stadtverordneten Anja Günther könnten für die Erweiterung die bei Jugendlichen beliebte freie Aktionsfläche „Platte“ an der Haeckelstraße und der stark nachgefragte Spielplatz „Schildkröte“ in der Knobelsdorffstraße bebaut werden. In Potsdam-West sei eine Überbauung knapper Spiel- und Freizeitflächen aber nicht denkbar, so Anja Günther. Sie kündigte an, ihre Fraktion werde die Pläne auch im Bildungsausschuss am kommenden Dienstag thematisieren. Kümmel äußerte sich zu den konkret genannten Flächen nicht, schloss sie aber auch nicht aus.