Selenskyj-Besuch in Washington Mehr Waffen für die Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erstmals seit Kriegsbeginn sein Land verlassen. Am frühen Mittwochnachmittag (Ortszeit) sollte er in Washington US-Präsident Joe Biden treffen und später eine Rede vor dem US-Kongress halten.

Bei dem Gespräch mit Biden solle es auch um „bedeutende“ neue Hilfen für die Ukraine gehen, erklärte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre. Selenskyj erklärte twitterte von unterwegs: „Ich bin auf dem Weg in die USA, um (...) die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine zu stärken.“

Einem hochrangigen Regierungsvertreter zufolge wollte Biden ein weiteres Hilfspaket im Wert von fast zwei Milliarden Dollar ankündigen, das auch die Lieferung des Luftabwehrsystems Patriot an die Ukraine umfasst. Er wies darauf hin, dass die ukrainische Armee im Umgang mit diesem hoch entwickelten Gerät geschult werden müsse. Dies werde „in einem Drittland“ geschehen und „eine Weile dauern“. Kiew hatte Washington schon länger um die Lieferung dieses Waffensystems gebeten.

Berlin verlegt Patriot-Systeme nach Polen

Die Verlegung deutscher Raketenabwehrsysteme vom Typ Patriot nach Polen steht nach Informationen des Tagesspiegels kurz bevor und umfasst ein größeres Kontingent von Bundeswehrsoldaten. „Das Erkundungsteam ist aus Polen zurück“, sagte Siemtje Möller (SPD), parlamentarische Staatssekretärin im Verteidigungsministerium, dem Tagesspiegel: „Wenn wir wie geplant die dort vorhandenen Versorgungsstrukturen nutzen können, werden mit den Patriot-Abwehrraketen etwa 300 deutsche Soldatinnen und Soldaten verlegt werden – sonst entsprechend mehr.“

Ein Sprecher des Ministeriums hatte zum Zeitplan der Stationierung zuvor in der Bundespressekonferenz gesagt, dass mit der polnischen Seite und anderen Verbündeten noch abschließende Gespräche stattfinden müssten: „Ich bin zuversichtlich, dass das nicht allzu lange dauert.“

Biden und Selenskyj wollen bei ihrem Gespräch zudem über weitere Sanktionen gegen Russland sowie über die wirtschaftliche und humanitäre Hilfe für die Ukraine beraten, erklärte der US-Regierungsbeamte weiter. Der Besuch werde dem russischen Präsidenten Wladimir Putin „eine starke Botschaft der Einigkeit und Entschlossenheit des Weißen Hauses, Washingtons und der freien Welt im Namen aller Länder, die die Ukraine unterstützen, übermitteln.“

Zu Verhandlungen mit Putin solle Selenskyj aber nicht gedrängt werden, versicherte der Regierungsbeamte. Der russische Präsident könne den Krieg jederzeit beenden. Derzeit sehe es aber nicht danach aus, als ob dies in absehbarer Zeit geschehe. Die USA haben stets betont, dass die Regierung in Kiew entscheide, wann sie zu direkten Gesprächen mit Moskau bereit sei. Die USA sind der wichtigste Unterstützer der Ukraine im Kampf gegen Russland. Nach Einschätzung von Experten hat die Biden-Regierung bisher Hilfen in Höhe von knapp 50 Milliarden Dollar für die Ukraine bereitgestellt – davon 20 Milliarden für Waffen und militärische Unterstützung.

