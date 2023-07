Silvia Casorrán über die grüne Stadt „Natürlich beschweren sich die Leute“

Frau Casorrán, in Barcelona wurde Mitte Juni mit Jaume Collboni ein neuer Bürgermeister gewählt. Seine Vorgängerin, Ada Colau, hat sich vor allem für eine grünere, möglichst autofreie Stadt eingesetzt. Was bedeutet die neue Personalie für die Verkehrspolitik Barcelonas?

Das ist noch nicht ganz klar. Der neue Bürgermeister scheint vorerst keine neuen grünen Inseln umsetzen zu wollen, das ganze Projekt hängt in der Luft. Er sagt, er will erstmal sehen, wie sie sich entwickeln. Das Gleiche gilt für neue Fahrradwege. Und ich weiß noch nicht, wie es beruflich weitergeht für mich.

Das klingt, als sei die Verkehrspolitik in Barcelona ähnlich parteipolitisch geprägt wie bei uns in Berlin.

Nicht ganz. Der neue Bürgermeister gehört der sozialdemokratischen Partei an – und die ersten verkehrsberuhigten Kieze wurden 2006 unter seiner Partei geschaffen. Damals waren es die Altstadtbezirke, also Nachbarschaften mit so engen Straßen, dass ganz klar war, dass da keine Autos am Straßenrand parken können. Im Jahr 2013, unter einem Bürgermeister der konservativen Partei CiU, wurde ein Mobilitätsplan mit 500 grünen Inseln beschlossen. Umgesetzt wurde die erste dieser grünen Inseln dann unter der vorherigen Bürgermeisterin, Ada Colau. Dass das Thema jetzt so politisiert wurde, ist sehr unglücklich. Wir hätten nicht zulassen dürfen, dass die Verkehrsberuhigung einer bestimmten Partei zugeschrieben wird.

Über Silvia Casorrán Silvia Casorrán, Stadträtin in Barcelona. Foto: privat © privat Silvia Casorrán arbeitet seit 2014 an der Verkehrsberuhigung in Barcelona und damit auch an der Planung und Umsetzung der sogenannten „grünen Inseln”. Seit 2019 ist sie Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung und Gemeinderätin im Bezirk Sant Martí, seit 2021 zusätzlich stellvertretende Stadtarchitektin von Barcelona. Nach den spanischen Sommerferien wird sie in die Area Metropolitana, also die Verwaltung des Großraums, wechseln und dort für nachhaltige Mobilität zuständig sein.

Der ehemalige Berliner Verkehrssenator Peter Strieder sagte kürzlich in einem Interview, die durch die grünen Inseln befeuerte Gentrifizierung hätte Ada Colau die Wahl gekostet.

Colau hat die Wahl verloren, weil die konservativen Parteien sehr viele Wähler mobilisieren konnten, vor allem in wohlhabenden Vierteln. Aber es stimmt, die grünen Inseln wurden im Wahlkampf kritisiert, weil sie für ein bestimmtes Stadtmodell stehen. Es hieß, nicht alle seien einverstanden mit diesem Modell. Nur leider hat niemand eine Alternative vorgeschlagen, es war keine konstruktive Debatte. Und dass die grünen Inseln für Gentrifizierung verantwortlich seien, ist nicht wahr. Wir haben das untersucht: In verkehrsberuhigten Straßen sind die Wohnungsmieten nur zwei Prozent höher als in den umliegenden, nicht verkehrsberuhigten Straßen.

Kinderspielplatz in der Superilla von Poblenou / Foto: Curro Palacios/Stadt Barcelona © Curro Palacios/Stadt Barcelona

Anders ist das bei den Gewerbemieten, die sind um 20 Prozent gestiegen. Deshalb gibt es innerhalb der grünen Inseln jetzt einen Flächennutzungsplan, der die Zahl der Bars und Restaurants begrenzt. Aber davon mal abgesehen: Wir können doch nicht aufhören, den öffentlichen Raum zu verbessern, weil wir Angst vor Gentrifizierung haben! Das ist ein absurdes Argument. Wir müssen Lärm und Luftverschmutzung in unseren Städten senken. Die Gentrifizierung muss man mit anderen Mitteln bekämpfen.

Stimmt es denn, dass nicht alle mit den grünen Inseln einverstanden sind?

Wir haben gerade Consell de Cent, eine Straße im zentralen Viertel Eixample, auf einer Länge von vier Kilometern begrünt und für die Durchfahrt gesperrt. Anwohner und Lieferanten können dort noch Auto fahren, aber es gibt keine Parkplätze mehr und Fußgänger haben Vorrang. Wir haben 500 neue Bäume gepflanzt. Alle sind sich einig, dass das Ergebnis fantastisch ist: mehr Grün, mehr Platz und mehr Menschen, die den Geschäften dort mehr Umsatz bringen. Aber manche scheinen sich daran zu stören, dass wir uns an eine so zentrale Straße getraut haben. Sie wurde also zur politischen Waffe stilisiert.

In Berlin wird um jeden Parkplatz heftig gestritten. Wenn Sie die Parkplätze auf so einer Straße abschaffen, gibt es dann keine Proteste von Anwohnern?

Wir haben ziemlich viele Daten dazu, wie viele Autos und wie viele Parkhäuser es in den jeweiligen Bezirken gibt. Im Eixample hatten schon viele Anwohner einen Parkplatz in einem Parkhaus, es gab also gar nicht viel Nachfrage nach Parkplätzen am Straßenrand. In meinem Bezirk, Sant Martí, gab es hingegen Proteste, als wir Parkplätze abschaffen wollten. Die Anwohner waren nicht zufrieden mit den Alternativen. Wir konzentrieren uns oft erstmal auf die Gegenden, wo es einfacher ist. Und dort sinkt dann die Zahl der gemeldeten Autos. Wir sehen also: Stau und fehlende Parkplätze sind Mittel, um die Menschen zu überzeugen, auf andere Verkehrsmittel umzusteigen.

Es wird oft gesagt, in Barcelona funktioniert die Verkehrswende, weil die Anwohner so intensiv in die Planung eingebunden werden. Stimmt das?

Bei den grünen Inseln stimmt das, aber wir machen keine Beteiligungsprozesse, wenn für einen Fahrradweg ein paar Parkplätze weg müssen. Letzteres stellen wir im Gemeinderat vor. Natürlich beschweren sich die Leute. Viele haben auch Angst vor Veränderung. Dann müssen wir uns hinsetzen und mit ihnen verhandeln, denn es geht ja nicht nur um ihre Interessen. Und auch bei den Beteiligungsprozessen für die grünen Inseln machen nicht so viele Leute mit, wie wir es gerne hätten. In Eixample leben 270.000 Menschen. An der Planung der verkehrsberuhigten Straßen haben sich bisher vielleicht 1.500 beteiligt. Und sobald die Baumaschinen anrücken, kommen die Beschwerden.

Heißt das, die Beteiligungsprozesse sind gar nicht so nützlich?

Doch, das sind sie. Ich setze jetzt seit fast zehn Jahren Projekte zur Verkehrsberuhigung um. Und ich habe gelernt, dass es das Wichtigste ist, Verbündete unter den Anwohnern zu haben. Die Menschen müssen verstehen, was du vorhast und warum, und es dann ihren Nachbarn erklären. Sobald das passiert, hast du die Schlacht gewonnen. Schaffst du das nicht, sieht es aus wie Willkür von oben, ganz egal, wie sehr du dich im Recht fühlst. Veränderung ist schwierig und es wird immer Menschen geben, die dagegen sind. Das war auch bei unseren grünen Inseln so. Mit den ersten kritischen Zeitungsüberschriften steigt der Druck auf die Politiker, andere Parteien nutzen das aus, und das musst du monatelang aushalten. Politik wird aber von und für Menschen gemacht, nicht für Parteien. Deshalb ist es so wichtig, dass die Menschen von Anfang an mit an Bord sind.

Wie machen Sie das konkret, die Anwohner mit einzubeziehen?

Manchmal gestalten sie aktiv mit und bringen ihre eigenen Ideen ein. Andere Male stimmen sie über unsere Vorschläge ab. Sobald der Planungsprozess beginnt, gibt es Aushänge auf der Straße. Wir arbeiten viel mit bestehenden Organisationen, also Gemeinderat, Mobilitätsrat und Bildungsrat, weil diese die Bürger oft besser erreichen können. Wir gehen in die Schulen und organisieren Versammlungen/Treffen mit Ladenbesitzern außerhalb der Geschäftszeiten. Außerdem haben wir mit Menschen im Rollstuhl oder mit Sehbehinderung getestet, ob der Bodenbelag und die Farbgestaltung ihren Bedürfnissen entsprechen. Und trotzdem: Die große Mehrheit bekommt davon nichts mit und beschwert sich nachher.

Die Menschen, die einen Plan unterstützen, gehen ja nicht auf die Straße – nur die Gegner eines Plans tun das. Silvia Casorrán

Wie gehen Sie mit diesen Beschwerden um?

Wir haben ein großes Kommunikationsteam, das sehr pädagogisch arbeitet. Sie erklären, warum wir die Dinge so und nicht anders machen, schicken Studien und Berichte. In neuen verkehrsberuhigten Straßen sind Teams unterwegs, die Anwohnern die Straßenführung erklären und Lieferanten die App zeigen, mit der sie 30 Minuten lang gratis vor der Tür eines Geschäfts parken können. Aber nicht alle Interessenkonflikte lassen sich lösen. Wir haben Anwohner, die sich an den Picknicktischen stören, die wir in den grünen Inseln aufstellen. Dann müssen wir entscheiden, ob wirklich ein Konflikt besteht: Sitzen da jede Nacht bis drei Uhr morgens Jugendliche? Dann bringen wir Schilder an, die auf die Nachtruhe hinweisen. Oder wir versetzen die Tische, weil sie wirklich zu nah an einem Wohnhaus stehen. Doch beschweren sich die Anwohner nur, weil sie grundsätzlich keine Menschen vor ihrer Tür haben wollen, dann können wir das nicht respektieren. Es gibt schließlich auch Menschen, die sich über die Bushaltestelle vor ihrem Fenster oder die Schule nebenan beschweren.

Die Lavínia-Schule mit Gärten, Bänken und Spielplätzen / Foto: Àlex Losada/Stadt Barcelona © Àlex Losada/Stadt Barcelona

In Berlin läuft Bürgerbeteiligung oft über Referenden. Das ist nicht sehr konstruktiv, aber wenigstens weiß man, wie viele für oder gegen einen Plan sind. Wie machen Sie das, wenn in Barcelona große Veränderungen anstehen?

Das ist sehr schwierig. Die Menschen, die einen Plan unterstützen, gehen ja nicht auf die Straße – nur die Gegner eines Plans tun das. Politiker müssen sich also genau ansehen, wie viele Leute sich beschweren und annehmen, dass alle anderen grundsätzlich einverstanden sind. Was uns in Barcelona sehr geholfen hat, sind die neuen Haushaltspläne mit Bürgerbeteiligung. Denn dort haben die Menschen aktiv mehr grüne Inseln, mehr Fahrradwege und mehr Verkehrsberuhigung vor Schulen eingefordert. Das hat unsere Pläne legitimiert.

Ist es denn wichtig, viel Geld für den Umbau von Straßen auszugeben, damit die Menschen ihn akzeptieren?

Nein. Für die Verkehrsberuhigung vor Schulen geben wir im Durchschnitt 70.000 Euro pro Schule aus. Mit dem Geld schaffen wir Parkplätze ab, stellen Pflanzkübel, Bänke und Spielelemente auf und bemalen die Straße. Diese taktischen Maßnahmen kosten rund 50 Euro pro Quadratmeter. Bauen wir eine Straße um, sind das strukturelle Maßnahmen und kosten für die gleiche Fläche 500 Euro. Ein Drittel der 600 Schulen der Stadt sind inzwischen verkehrsberuhigt und das Projekt hat bisher 16 Millionen Euro gekostet. Hätten wir das mit strukturellen Maßnahmen gemacht, hätten wir es uns niemals leisten können. Aber unsere Ziele haben wir auch so erreicht: weniger Lärm, weniger Luftverschmutzung, mehr Sicherheit für die Kinder und mehr öffentlicher Raum. Und niemand hat sich beschwert. Bei den grünen Inseln war das anders, da gab es Menschen, die sich über die Farbe auf den Straßen aufgeregt haben. Aber wir sollten uns davon nicht abschrecken lassen. Wir können die Stadt nicht verändern, wenn wir jedes Mal 500 Euro pro Quadratmeter ausgeben müssen.

In Berlin leben viele Menschen in den Außenbezirken und möchten mit dem Auto in die Stadt fahren. Wie berücksichtigen Sie in Barcelona die Interessen dieser Menschen?

Hier gibt es tatsächlich genau die gleiche Debatte. Ich führe sie gerne mit Daten. Wir wissen, dass 70 Prozent allen Autoverkehrs in der Innenstadt von Barcelona seinen Ursprung oder Ziel in Gegenden mit guter öffentlicher Verkehrsanbindung hat. Und wir wissen, dass es nicht Familien mit kleinen Kindern oder Menschen mit Behinderung sind, die mit dem Auto in die Stadt fahren, sondern einzelne Erwachsene, die problemlos öffentliche Verkehrsmittel nutzen könnten. Gleichzeitig gibt es in der Innenstadt – wo mehr Menschen leben und die Wirtschaft stärker ist – große Probleme durch Hitze, Lärm, Luftverschmutzung und Verkehrsunfälle, die wir lösen müssen. Wir müssen uns also die Daten ansehen und danach Politik machen. Ich bin mir sicher, dass der Verkehrssenatorin von Berlin ähnliche Daten zur Verfügung stehen. Und Politiker sollten die Gesundheit ihrer Bürger priorisieren, nicht ihre Bequemlichkeit.

Was ist Ihre Empfehlung für Politiker anderer Städte, die den öffentlichen Raum verändern wollen?

Politiker müssen ihre Kieze und die Bedürfnisse der Menschen gut kennen. Sie müssen mutig sein und ihre Ideen verteidigen können. Sie brauchen Bündnisse mit Anwohnern. Und sie brauchen Geduld und Durchhaltevermögen, denn die Beschwerden werden kommen. Ich glaube, dass es mindestens sechs Monate, aber eher ein Jahr braucht, bis die Menschen sich an ein neues Umfeld gewöhnt haben und man anfangen kann, über Details zu verhandeln. Was Politiker nicht machen sollten, ist, die Pläne grundsätzlich infrage zu stellen. Wir brauchen lebenswerte und gesunde Städte. Da kann man als Politiker den Leuten nicht versprechen, dass sich nichts verändern wird und sie weiterhin vor ihrer Haustür werden parken können. Das wäre nicht fair. Aber man kann ihnen versprechen, dass man Lösungen für ihre Probleme finden wird. Wir müssen immer über das Wie sprechen, nicht über das Ob.

Und was ist mit Bürgern, die sicherstellen wollen, dass ihre Projekte eine Legislaturperiode überstehen?

Meiner Erfahrung nach sind Projekte, die wirklich von den Bürgerinnen und Bürgern ausgehen, die langlebigsten von allen. In Barcelona gibt es eine Gegend rund um den Platz Glòries, deren Umwandlung allein von Nachbarschaftsverbänden (asociaciones des vecinos) angeschoben wurde. Im Jahr 2007 haben diese sich von allen Parteien ihre Pläne unterschreiben lassen. Seitdem wurde für 200 Millionen Euro ein Tunnel gebaut, um eine sechsspurige Zufahrtsstraße in den Untergrund zu legen. Das sind riesige Veränderungen. Aber es ist das einzige städtische Projekt, das bisher kein einziger Politiker zu hinterfragen gewagt hat, weil sich die Anwohner seit 15 Jahren aktiv dafür einsetzen und keine Ruhe geben. So baut man eine Stadt der Zukunft.