Spielort Berlin (7): Das Kreuzberg aus „Victoria“ xxxx

Wer im Nachtleben das wahre Berlin kennenlernen möchte, landet nicht unbedingt in der Gegend um den Checkpoint Charlie, wo Kreuzberg eher an eine Disneyland-Version des Nachwende-Berlins erinnert: mitsamt Mauermuseum, Fastfood-Ketten und Souvenirshops. Das ist, andererseits, aber auch genau der Punkt, der Sebastian Schippers 140-Minuten-Tour-de-Force „Victoria“ (ohne Schnitt!) zu einem der besten Berlin-Filme der (mindestens) vergangenen zwanzig Jahre macht.

Denn das „wahre Berlin“ – das ist ja gerade das Besondere an der Stadt – liegt selbst da, wo man es garantiert nicht vermuten würde, immer nur zwei Straßen entfernt. Das gilt für das Berghain, im Schatten der Investoren-Einöde Mercedesplatz inklusive hässlicher Multifunktionsarena, genauso wie für die Straßenzüge südlich der Zimmerstraße, wo Kreuzberg bis 1989 in einer Sackgasse endete. An diesem kurzen Abschnitt der Friedrichstraße, wo Sonne, Boxer, Blinker und Fuß mit ihrer Nachtbekanntschaft Victoria morgens um 4.30 Uhr aus einem fiktiven Club stolpern, ging der Ausverkauf des Wende-Immobilienbooms und der Gentrifizierungswahnsinn der 2010er Jahre relativ unbeschadet vorüber.

Victoria (Laia Costa), Sonne (Frederick Lau) und Boxer (Franz Rogowski, von links) auf einer Reise durch die Nacht. © Wildbunch

„Wir sind richtige Berliner“, posaunt der von Fred Lau gespielte Sonne gegenüber der jungen, leicht zu beeindruckenden Zugezogenen auf ihren Streifzügen zwischen Club, Späti und Plattenbaudach mit Blick über „sein Viertel“. Das „wahre Berlin“ war ab den späten 1990er Jahren, spätestens mit Tom Tykwers „Lola rennt“, das Fantasma des deutschen Kinos und Fernsehens. Wer in der Kastanienallee in Mitte, im Bützow-Viertel des Prenzlauer Bergs oder im Kreuzberger Graefekiez lebte, kannte das Gefühl, sich morgens auf die Suche nach seinem Auto zu begeben, weil die Polizei es nach Dreharbeiten in der Straße wieder einmal umgesetzt hatte.

Dieses Problem war den Anwohnern der südlichen Friedrichstadt, kurz vor dem Mehringplatz, fremd: Hierhin hat es nie irgendwelche Drehteams verschlagen. Selbst das Fine-Dining-Restaurant Nobelhart & Schmutzig, nur ein paar Häuser von der Filiale des Discounters Kik entfernt, hat seine blinden Scheiben erst Jahre später gegen ein dem Ambiente angemessenes Schaufenster ausgetauscht. Knapp zweihundert Meter weiter strömen tagsüber Touristengruppen aus Charterbussen; aber hier, im streetsmarten Teil der Friedrichstraße, sind Schippers „Problemjugendliche“ stolz auf die „Realness“ ihres Viertels.

Vielleicht leben Sonne, Boxer & Co tatsächlich in dem gewaltigen Plattenbaukomplex an der Friedrichstraße 230, der den gesamten Block zwischen Puttkamer-, Hedemann- und Wilhelmstraße einnimmt. Hier steigen sie nachts aufs Dach zum Feiern, um der jungen Spanierin zu imponieren. In den frühen Morgenstunden findet im Innenhof der Anlage der erste Schusswechsel mit der Polizei statt. Vielleicht sind sie aber auch kurz über die Lindenstraße gekommen, aus dem Ritter-Kiez, der ebenfalls schon zu Vorwende-Zeiten als sogenannter „sozialer Brennpunkt“ im liberal-bürgerlichen Kreuzberg verrufen war.

Das „wahre Berlin“ muss man hier nicht erst suchen. Man hält einfach mit der Kamera drauf, so wie es Sebastian Schipper und sein Kameramann Sturla Brandth Grøvlen an drei Nächten im Sommer 2014 getan haben. Seitdem hat sich in diesem Teil von Kreuzberg einiges getan – was den riesigen, begrünten Innenhof, den man durch dieselbe Torausfahrt betritt, durch die Sonne und seine Gang vor der Polizei fliehen, noch ein wenig unwirklicher erscheinen lässt.

Plötzlich tut sich an dem eher schmuddeligen Ende der Friedrichstraße eine gräulich-grüne Oase auf, in der die Kids hinter Sichtbetonblöcken vor den Kugeln der Polizisten in Deckung gehen. Auf der anderen Straßenseite sitzt inzwischen die taz-Redaktion. Und ein paar Häuser weiter in der Enckestraße 4 fand im „Victoria-Sommer“ 2014 eine beispiellose Entmietungsaktions statt: die Vorhut der kurzen Gentrifizierungswelle, die mit den Genossenschaftsbauten gegenüber dem Jüdischen Museum wieder gebannt scheint. Heute liegt der südlichste Teil der Friedrichstraße scheinbar befriedet da, auch der Mehringplatz wirkt immer noch wie von der Bezirkspolitik vergessen.

In diesem ehemaligen Getränkelager in der Charlottenstraße befindet sich der Club in „Victoria“. © Lily Ackerman

Der Plattenbau-Komplex an der Puttkamerstraße geht nahezu nahtlos über in die Hochhäuser am Riegel um den Mehringplatz, die der Architekt Werner Düttmann in den späten 1960er Jahren als Modell für ein soziales Wohnen erdacht hatte. Geplant als ein gewaltiges Fort gegen die soziale Verdrängung hat sich die Utopie in Kreuzberg schnell als stadtplanerisch katastrophal herausgestellt: eben nicht als sozial-integrativ, sondern ausgrenzend. Keine Ahnung, ob Schipper dies wusste, als Sonne und seine Jungs stolz ihren Kiez vorführten.

Als eine amerikanische Freundin im vergangenen Jahr nach Kreuzberg zog, meinte sie etwas verschämt, dass sie leider, verglichen mit dem mythenumwobenen 36er- und 61er-Kreuzberg, in einer Nicht-Nachbarschaft lebt. Als ich sie das erste Mal Zuhause besuchte, musste ich allerdings feststellen, dass sie in unmittelbarer Nähe des Kellerlochs in der Charlottenstraße wohnt, aus dem Sonne, Victoria und ihre Gang nach einer halb durchfeierten Nacht aus dem Club stolpern – und erst mal einen Wagen kurzzuschließen versuchen. Der Kiez meiner Freundin, dieser verkannteste „Unort“ Kreuzbergs, ist im besten Berlin-Film verewigt worden.

Sebastian Schipper hat Sonnes Versprechen, Victoria das „richtige“ Berlin zu zeigen, aber nicht nur wahrgenmacht, indem er eine Seite der Stadt abseits der ausgetretenen touristischen Pfade und städtebaulichen landmarks zeigt. (Nicht einmal das ikonische GSW-Hochhaus in der Rudi-Dutschke-Straße mit seinen bunten Lamellen an der Westfassade, prominent platziert in der Vorabend-Telenovela „Verliebt in Berlin“, muss als Kulisse herhalten.)

Durch die Echtzeit-Dramaturgie umgeht Schipper mit „Victoria“ vor allem das Problem eigentlich fast aller „Berlin“-Filme, die sich wild im Bilder-Fundus der Stadt bedienen, jedoch ohne geografische Kontinuität. Für alteingesessene Berliner sind räumliche Sprünge wie in „Lola rennt“ von Berlin-Mitte zur Kreuzberger Oberbaum-Brücke (übrigens mit einem Kurzauftritt des jungen Sebastian Schipper) oder in „Nebenan“ vom Bergmannkiez nach Prenzlauer Berg ein Ärgernis, weil sie Berlin wieder nur auf „Schauplätze“ reduzieren. Es zeugt zudem von wenig Verständnis für die Stadt, die doch ein eigenständiger „Charakter“ des Films sein soll, wie es so gerne heißt.

Dass Schipper ein Gespür für dieses mythische „Berlin-Gefühl“ besitzt, beweist er schon mit dem Kellerclub, deren Location er in einem unterirdischen Getränkelager in der Charlottenstraße fand. Auf dem Höhepunkt des Berghain/Easyjet-Berlins legt er eine Spur zurück in die anarchchistischen Mitte-Jahre in den frühen 1990ern als öffentliche Toiletten und Kohlenkeller zu temporären, klandestinen Party-Orten umfunktioniert wurden.

„Das wahre Berlin findet auf der Straße statt”