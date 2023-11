„Spirale nach unten“ Erste Schulen völlig ohne Fachlehrer

Der Lehrkräftemangel an Berliner Brennpunktschulen hat eine neue Dimension bekommen: Sie verfügen in manchen Fächern über keinen einzigen ausgebildeten Lehrer, der Referendare ausbilden könnte. Damit werde eine „Spirale nach unten“ in Gang gesetzt, gibt selbst die Senatsverwaltung für Bildung offen zu.

Brisant ist das Eingeständnis deshalb, weil Referendare oftmals die einzige Möglichkeit sind, Lehrernachwuchs an Brennpunktschulen zu binden. Die vor Jahren zugebilligte 300-Euro-Brennpunktzulage hatte sich als wenig zugkräftig erwiesen. Darum müssen diese Schulen auf den „Klebeeffekt“ setzen: Damit ist gemeint, dass der Lehrernachwuchs an Brennpunktschulen bleibt, wenn er dort während des Referendariats gute Erfahrungen gemacht hat. Zehn Jahre nach Ausbruch des akuten Lehrkräftemangels sind die Kollegien insbesondere im Brennpunkt aber offenbar so ausgedünnt, dass auch noch die Referendarsausbildung wegbricht.

Es gibt Schulen, da verfügt gar keine Person mehr über grundständig ausgebildete Facultas. Thomas Duveneck, Abteilungsleiter in der Senatsverwaltung für Bildung

Bekannt wurde dies nur, weil der Bildungsausschuss im Abgeordnetenhaus kurz vor den Sommerferien hatten wissen wollen, ob man den besonders notleidenden Schulen nicht durch eine gezielte Zuteilung der Referendare helfen könne. Zwei Sätze des befragten Abteilungsleiters Thomas Duveneck zerschlugen dann die Hoffnung der Abgeordneten. Er antwortete nämlich, dass es „teilweise Schulen gibt, die keine geeigneten Ausbilder haben“. An diesen Schulen verfüge „gar keine Person mehr über grundständig ausgebildete Fakultas.“ Im Netz nachzuhören ist das, weil die Ausschusssitzungen seit der Pandemie aufgezeichnet werden.

Für die Brennpunktschulen selbst kam die Mitteilung des Abteilungsleiters wenig überraschend. Für sie gehört es seit 2014 zur Normalität, eher auf Quereinsteiger als auf Referendare oder gar Lehrer zu setzen: 2014 war das Jahr, in dem die damalige Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) verfügt hatte, dass Junglehrer aus dem Bundesgebiet beim Wechsel nach Berlin ihren Beamtenstatus verloren. Seitdem verschärfte sich der Mangel nochmals derart, dass die wenigen ausgebildeten Lehrkräfte nicht mehr für den Brennpunkt reichten.

Zwar verbeamtet Berlin seit 2022 wieder, aber es dürfte nach Expertenschätzungen rund zehn Jahre dauern, die Lücken zu füllen. Zahlreiche Kollegien bestehen nur noch zu einem Bruchteil aus voll ausgebildeten Lehrkräften, wobei die exakten Zahlen verheimlicht werden: Es wird nur noch die Gesamtzahl ausgebildeter Quereinsteiger und ausgebildeter Lehramtsabsolventen kommuniziert. Aber selbst diese Gesamtzahl macht an manchen Schulen nur noch zwei Drittel der Kollegien aus. Der Rest besteht aus anderen Berufen, Studierenden oder „sonstigen“ Kräften. Rund 700 Stellen blieben ganz frei.

Yoga statt Unterricht

Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) hat daher bei ihrem Amtsantritt im Mai angekündigt, dass so viele abgeordnete Lehrkräfte wie möglich zurück vor die Klasse geholt werden sollten. Noch ist das Ergebnis dieser Bemühungen nicht bekannt. Allerdings erfuhr der Tagesspiegel, dass die Anweisung der Senatorin mancherorts ignoriert zu werden scheint.

Zumindest erhielt eine Lehrerin in Tempelhof-Schöneberg die Erlaubnis, „Supervision, Coaching, Achtsamkeitstraining und Stressbewältigung für Lehrkräfte und Schulangehörige“ anzubieten, anstatt zu unterrichten. Dieselbe Kraft war 2022 stadtweit bekannt geworden, weil sie Yoga für Lehrkräfte geben durfte. Inzwischen teilte die Bildungsverwaltung aber auf nochmalige Nachfrage mit, das damalige Training sei von der zuständigen Stelle „fälschlicherweise“ als Yoga-Kurs ausgewiesen worden war. Es habe sich vielmehr um ein „breit aufgestelltes Achtsamkeitstraining gehandelt, bei dem „lediglich vereinzelt Yoga-Elemente wie Atemtechnik zur Stressbewältigung vermittelt wurden“. Aber auch damit könnte es jetzt vorbei: Die Schulaufsicht kümmere sich um den Fall.