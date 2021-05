Kurz vor dem Anpfiff schien im Olympiastadion die Welt unterzugehen. Es schüttete, Hagel oder Regen, das war nicht genau auszumachen. Auf jeden Fall prasselte es auf das Dach über den Tribünen, dass selbst die Ansagen des Stadionsprechers kaum zu verstehen war.

Dem Berliner Fußball-Bundesligisten Hertha BSC hingegen bleibt der Weltuntergang erspart. Ihm reichte ein dürftiges 0:0 gegen den Tabellenvorletzten 1. FC Köln zum vorzeitigen Klassenerhalt.

Glanzvoll war Herthas letzter Heimauftritt in dieser Saison nicht. Aber das dürfte allen Beteiligten herzlich egal sein. Nachdem es vor zwei Wochen noch ziemlich düstergesehen hatte, ist die vorzeitige Rettung mehr, als man erwarten konnte. Und das unter denkbar schwierigen Voraussetzungen.

Insgesamt fehlten Herthas Trainer Pal Dardai zehn verletzte oder gesperrte Spieler, so dass er mehr oder weniger notgedrungen Abstand nehmen musste von seiner zuletzt praktizierten Extremrotation. Diesmal nahm der Ungar nur fünf Änderungen an seiner Startelf vor. Lukas Klünter, Santiago Ascacibar, Marton Dardai, Jordan Torunarigha und Jessic Ngankam rückten neu ins Team.

Nach vorne ging lange wenig

Wie viele Stammspieler kann man aus einer Mannschaft nehmen, ohne dass es sich auf die Qualität ihres Spiels auswirkt? Nimmt man den Auftritt am Samstag gegen den Tabellenvorletzten aus Köln zum Maßstab, dann sind zehn schon ein kritischer Wert. Hertha war das Fehlen vieler wichtiger Stützen vor allem in der Offensive deutlich anzumerken. Nach vorne ging lange herzlich wenig.

Am letzten Spieltag in Hoffenheim kommt definitiv ein weiterer Ausfall hinzu. Jordan Torunarigha sah seine fünfte Gelbe Karte und ist damit für das Saisonfinale gesperrt. In einer Begegnung von dürftigem Niveau waren die Kölner das aktivere Team, ohne allerdings echte Dominanz aufzubauen.

Der FC musste angesichts der Tabellenkonstellation auch mehr tun als die Berliner, ihm fehlten aber erkennbar die nötigen Mittel. Die Offensivbemühungen wirkten doch arg bieder, über die hohen Bälle in den Strafraum freuten sich vor allem Herthas kopfballstarke Innenverteidiger. Kölns Trainer Friedhelm Funkel, der vor elf Jahren mit Hertha in die Zweite Liga abgestiegen ist, konnte zwar auf Mittelstürmer Sebastian Andersson zurückgreifen, dessen Einsatz fraglich gewesen war. Dafür musste er auf seinen Kapitän Jonas Hector verzichten.

„Es war natürlich nicht doll“

Die Gäste hatten nach einer Viertelstunde die erste gute Chance des Spiels, Elvis Rexhbecaj scheiterte aber aus zehn Metern an Alexander Schwolow. Herthas Torhüter hatte in der ersten Hälfte nicht allzu viel zu tun, kurz vor der Pause musste er bei einem Versuch von Florian Kainz noch einmal eingreifen. Während zumindest Herthas Defensive ihren Job anständig erledigte, tat sich die Offensive schwer. Eine halbe Stunde dauerte es bis zur ersten Gelegenheit, doch Nemanja Radonjic scheiterte am Fuß von Timo Horn.

Kölns Torhüter rettete kurz darauf auch gegen Ngankam, der im 4-2-3-1 der Berliner als einzige Spitze auflief. „Es war natürlich nicht doll. Wir spielen sehr hektisch“, klagte Herthas Sportdirektor Arne Friedrich in der Pause im Interview mit dem TV-Sender Sky. „Das ist allgemein definitiv zu wenig. Mir fehlt ein bisschen die Konzentration.“

Dardai reagierte zur zweiten Hälfte, brachte Marvin Plattenhardt für Torunarigha. Aber besser wurde die Darbietung der Berliner erst einmal nicht. Die ersten Gelegenheiten hatten nach der Pause erneut die die Kölner. Zunächst setzte Rexhbecaj den Ball per Kopf über die Latte, kurz darauf kam Ellyes Skhiri nach einer flach geschlagenen Ecke zwei Meter vor dem Berliner Tor an den Ball, konnte ihn aber nicht mehr richtig kontrollieren, so dass er das Ziel ebenfalls deutlich verfehlte.

In der Schlussphase erhöhten die Kölner den Druck, während Hertha die Angelegenheit nun noch ein bisschen defensiver anging: Nur kein unnötiges Risiko mehr. Den Berlinern genügte schon ein Unentschieden für den Klassenerhalt, der FC hingegen brauchte eigentlich dringendden Sieg. Aber letztlich waren dessen Bemühungen nie zwingend genug. Vorbei ist es für die Kölner noch nicht, aber um den siebten Abstieg der Vereinsgeschichte zu verhindern, sind sie am letzten Spieltag auf fremde Hilfe angewiesen.