Auf einmal war sie da, die große Chance zum Ausgleich für den BFC Dynamo. Christian Beck, der beste Torschütze der Fußball-Regionalliga Nordost in dieser Saison, kam wenige Meter vor dem Tor zum Kopfball – und setzte den Ball daneben.

Das Spiel entwickelte sich anschließend noch ungünstiger für die Berliner: Sie kassierten gegen den VfB Oldenburg ein weiteres Gegentor. Am Ende hieß es damit im ersten Spiel um den Aufstieg in die Dritte Liga 0:2 (0:1), die Chancen des BFC sind stark gesunken.

„Es ist nun eine ganz schwere Situation, aber es ist nicht unmöglich. Jetzt haben wir nichts mehr zu verlieren“, sagte Beck im rbb. „Wir brauchen jetzt ein kleines Fußball-Wunder“, sagte Trainer Christian Benbennek.

Die 5000 zugelassenen Zuschauer im Sportforum sahen zunächst eine von Nervosität auf beiden Seiten geprägte Partie, in die die Gäste aber schnell besser reinfanden.

Die Führung für den Meister der Regionalliga Nord, bei dem der ehemalige Herthaprofi Wolfgang Sidka Präsident ist, resultierte aus einer Ecke von Dennis Engel, die Robert Zietarski in der 27. Minute mit dem Kopf verwertete.

Kurz danach zog Max Wegner aus etwa 16 Metern ab, seinen Schuss hielt Torwart Torwart Dimitri Stajila. Die Gastgeber hatten bis zur Pause keine einzige richtige Torchance. „Wir waren von Beginn an zu verkrampft“, sagte Benbennek später.

In der zweiten Hälfte war der BFC besser im Spiel. Viele Gelegenheiten gab es weiterhin nicht, dafür aber die eine durch Beck. „Den muss ich machen“, sagte der Stürmer. Einige Minuten später patzte Stajila, der eine Flanke von Rafael Brand nicht abfing. Hinter ihm stand Zietarski, der zum zweiten Mal traf.

Benbenneks Team versuchte in der Schlussphase alles, um mit einem etwas freundlicheren Ergebnis zum Rückspiel zu reisen, das am kommenden Samstag – wie in den Relegationsspielen der höheren Ligen ohne Auswärtstorregel – stattfindet. Aber auch bei der letzten Gelegenheit durch den eingewechselten Matthias Steinborn fiel kein Tor. So blieb es dabei: Der BFC muss in Oldenburg einen Zwei-Tore-Rückstand aufholen. (Tsp)