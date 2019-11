Für einen Moment huschte ein Lächeln über das Gesicht von Dennis Smarsch. Wie man eben reagiert, wenn man als junger Torhüter nur noch Sekunden von seinem Debüt in der Fußball-Bundesliga entfernt ist. Vielleicht war es auch ein sarkastisches Lächeln, denn zu guter Laune bestand definitiv kein Anlass. Nicht bei Smarsch und auch nicht bei seinem Verein Hertha BSC. Als der 20-Jährige am Sonntag in Augsburg auf den Platz kam, lagen die Berliner bereits 0:2 zurück, zudem mussten sie die verbleibenden 60 Minuten zu zehnt bestreiten, weil Torhüter Rune Jarstein die Rote Karte gesehen hatte.

Dass Dennis Smarsch, der Torhüter aus Herthas eigener Jugend, diesen 24. November nicht vergessen wird, liegt auf der Hand. Aber auch für den gesamten Verein war es ein denkwürdiger Tag. Ein denkwürdig schlechter. Eigentlich sollte das Spiel in Augsburg für Hertha so etwas wie ein Neuanfang werden. Stattdessen aber setzten die Berliner ihren Abwärtstrend der vergangenen Wochen in geradezu beeindruckender Weise fort: Das 0:4 (0:2) in Augsburg war ihre vierte Niederlage hintereinander. Für Trainer Ante Covic, erst seit dem Sommer im Amt, dürfte es trotz der Unterstützung durch Manager Michael Preetz jetzt noch ein bisschen ungemütlicher werden.

Spielentscheidend? Sascha Stegemann zeigt Rune Jarstein die Rote Karte. Foto: Imago/ActionPictures

Covic hatte wieder einige Änderungen vorgenommen. Überraschend stand Davie Selke, der zuletzt gegen Leipzig sein erstes Saisontor erzielt hatte, in der Startelf, Marko Grujic durfte ebenfalls wieder von Anfang an spielen. Aber der Auftritt der Mannschaft wurde dadurch nicht besser. Hertha wirkte nervös, dem Team unterliefen viele Ungenauigkeiten und kleine Fehler, die einiges über den Gemütszustand der Mannschaft erzählten.

Die Augsburger Fans erhoben sich nach acht Minuten erstmals von ihren Sitzen, um ihr Team zu feiern. Warum, das erschloss sich wohl niemandem. Mit Fußball hatte die Anfangsphase des Spiels wenig zu tun. Nach vorne lief auf beiden Seiten wenig. Dass die Augsburger nach einer knappen halben Stunde 2:0 führten, war nur durch die gnädige Mithilfe der Berliner zu erklären.

Die Führung für den FCA resultierte aus einem Freistoß. Philipp Max trat den Ball mit seinem starken linken Fuß und viel Schnitt von rechts vor das Berliner Tor. Zwei Augsburger lauerten im Fünfmeterraum, vollkommen unbehelligt, doch sie mussten gar nicht mehr eingreifen. Der Ball flog auf direktem Weg ins Tor.

Zweite Hälfte wird nicht besser für Hertha BSC

Noch täppischer stellte sich Hertha vor dem 0:2 an. Nach einem Rückpass sprang Jarstein der Ball zu weit vom Fuß. Florian Niederlechner setzte nach, aber schließlich war es Sergio Cordova, der den Ball über die Linie schoss. Als Niederlechner, der von Jarstein getroffen worden war, noch behandelt wurde, zeigte Schiedsrichter Sascha Stegemann Herthas Torhüter ein wenig überraschend die Rote Karte.

Dass sie gerechtfertigt war, zeigte sich erst nach Ansicht der Fernsehbilder. Nicht Jarsteins Rettungsversuch gegen Niederlechner war rotwürdig gewesen, sondern sein Einsatz gegen den Torschützen. Mit gestrecktem Fuß und den Stollen voraus war Herthas Torhüter Cordova auf die Wade getreten. Der Videoassistent hatte Stegemann auf das Vergehen aufmerksam gemacht. Weil Herthas Ersatztorhüter Thomas Kraft wegen einer Halswirbelblockade fehlte, saß der junge Smarsch auf der Bank. Bei Hertha kommt in diesen Wochen einiges zusammen.

Trainer Covic versuchte es zur zweiten Halbzeit zwar mit der Einwechslung von Dodi Lukebakio für Javairo Dilrosun, aber die Mannschaft ist aktuell nicht in der Verfassung, dass sie all die Rückschläge stoisch wegsteckt.

Alle Anflüge von Hoffnung waren spätestens fünf Minuten nach Wiederanpfiff verflogen. Niklas Stark griff André Hahn nur halbherzig an, dessen Schuss von der Strafraumgrenze flog Dedryck Boyata durch die Beine und landete – weil Smarsch eher schwerfällig zu Boden ging – zum 3:0 für die Augsburger im Tor.

Engagiert, aber wirkungslos. Berlins Trainer Ante Covic steht immer mehr infrage. Foto: Stefan Puchner/dpa

Erstaunlicherweise ließ sich Hertha in der Folge auf ein offenes Spiel ein, wodurch sich dem FCA immer wieder die Chance zu guten Kontern bot. Allein die mangelhafte Chancenverwertung der Heimmannschaft bewahrte Hertha vor einem noch größeren Debakel. Ein echter Trost ist das nicht. Von den vergangenen neun Spielen gegen Augsburg hatte Hertha kein einziges verloren, aber nicht mal der bisherige Lieblingsgegner war den Berlinern eine Hilfe.

Es war eher umgekehrt. Hertha ließ den FCA noch ein ums andere Mal gewähren, stellte sich wiederholt ziemlich amateurhaft an. So auch vor dem 0:4. Anstatt den Ball vors Tor zu schlagen, spielte Max einen Freistoß in den Lauf von Florian Niederlechner, der schloss aus spitzem Winkel ab und überwand Smarsch mit einem Schuss ins kurze Eck. Natürlich sah der Torhüter dabei nicht gut aus. Allerdings wäre es ein bisschen billig, Herthas missliche Lage an einem 20 Jahre alten Bundesligadebütanten festzumachen. (Tsp)